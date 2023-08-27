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Трёхкратный чемпион России объявил о завершении карьеры

вчера, 14:41

Защитник Игорь Смольников объявил о завершении карьеры.

Карьеру игрока завершил и уже пошёл учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста — руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал. Всем огромное спасибо — без вас моя карьера не сложилась бы! А самое главное — хочу поблагодарить мою семью, которая всегда и во всем поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперёд.

Смольников является воспитанником «Локомотива». Он выступал за следующие клубы: «Торпедо», «Локомотив», «Урал», «Чита», «Жемчужина», «Ростов», «Краснодар», «Зенит» и тульский «Арсенал». В активе 35-летнего игрока 30 игр за сборную России. Всего за карьеру он сыграл 480 матчей, забил 19 мячей, отдал 32 голевых передачи и получил 103 карточки (101 жёлтую и 2 красные).

Смольников — двукратный обладатель Суперкубка России, двукратный обладатель Кубка России и трёхкратный Чемпион России.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:59
Он сделал то, что должен был сделать...
Forwert
Forwert
вчера в 16:17
Стоит пожелать успехов в новой деятельности.
nubom
nubom
вчера в 15:56
"...пошёл учиться на тренера". Точнее "пошел учить тренеров"...
Vadik
Vadik
вчера в 15:41
Успехов Игорю, удачи!
adekvat
adekvat
вчера в 15:40
Речь достойная обладателя оскара.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 14:57
Достойная карьера, только я уж думал, что он давно закончил.
Успехов в постфутбольной жизни.
Гость
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