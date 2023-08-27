Трёхкратный чемпион России объявил о завершении карьеры

Защитник объявил о завершении карьеры.

Карьеру игрока завершил и уже пошёл учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста — руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал. Всем огромное спасибо — без вас моя карьера не сложилась бы! А самое главное — хочу поблагодарить мою семью, которая всегда и во всем поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперёд.