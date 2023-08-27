Комментатор Нагучев объяснил, почему не называл Дзюбу по фамилии

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал, почему назвал фамилию нападающего «Локомотива» во время матча против «Сочи» только на 29-й минуте встречи.

30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы — всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание — это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе.