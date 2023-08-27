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Комментатор Нагучев объяснил, почему не называл Дзюбу по фамилии

вчера, 23:06
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Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал, почему назвал фамилию нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы во время матча против «Сочи» только на 29-й минуте встречи.

30 минут моего репортажа без Артема Дзюбы — всего лишь напоминание, что следует уважать любую профессию. Номер семь несколько раз давал понять, что ему не до этого. Сам Артем и мы, комментаторы и журналисты, сделали так, что нападающий стал суперзвездой. Мы защищали его, давали возможность высказаться и объясниться в дни неудач. Это правильный и важный обмен. Но в ответ мы получаем реплику о Моссе в духе Сергея Юрьевича Белякова. Мое молчание — это перформанс в защиту профессии. Конспирологию оставьте при себе.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:19, ред.
По логике Нагучева, Дзюба должен был остановиться, выслушать дурацкий, унижающий его вопрос, а затем ответить на него " с чувством, с толком, расстановкой ". Вот и получил ответ " с чувством ". Некорректный, но вполне заслуженный.
Palex
Palex
сегодня в 10:24
Демарши дома устраивай,жене например, а к работе, будь добр, походить профессионально .
ABir
ABir
сегодня в 07:36
Зрители и слушатели не должны чувствовать неудобства от трансляций, за которые они иногда и свои деньги платят, из-за выяснения отношений журналистов с игроками
Naherger
Naherger ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 07:28
А нагучев что,когда то был замечен с мозгами? Как бы ни грустно было это говорить,но комментаторов нормальных нет на матче. Стогниенко вроде нормальный мужик,но он не на матче
Naherger
Naherger
сегодня в 07:26
Нагучева слать туда же,куда всех остальных журналюг:на пречендал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:33
Дзюба вышел из Газпрома - и началось...
Матч ТВ» — продукт, который представляет спортивный медиабизнес «Газпром-медиа»...
Играл бы Дзюба до сих пор в Зените - эти смельчаки с микрофоном помогали бы ему телефоны журналистам по "одним местам" распихивать....
112910415
112910415
сегодня в 06:23
и это забавно
mazum6z6ex4m
mazum6z6ex4m
сегодня в 04:59
Не от большого ума такое сделано
Байкал-38.
Байкал-38. ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 04:49
Главное, что бы не вибрировало в одном месте, хотя глядя на тусовку комментаторов целующихся в баре в засос (Уткин с Геничем), а в окружающей их толпе восхищения и бурная радость, таким приятно будет если у них там вибрировать будет.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:40
Если у Нагучева есть обида на Дзюбу и кого то там ещё, то ему просто не надо комментировать матчи с их участием.
Сейчас же Нагучем повёл себя не как профессионал, а как обычная обиженка.
То есть он так показывал своё отношения к Дзюбе, но то, что он проявил неуважение к телезрителям это для его профессии нормальное явление.
Вот поэтому журналюг и не любят.
adekvat
adekvat ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 03:59
Там еще телефон был замешан, интересно Дзюба когда звонит кому нибудь его слышат?
ОПС
ОПС
сегодня в 02:22
Нет, это не дело, когда ты вещаешь на всю Россию и делаешь в эфире какой то перформанс. Самое лучшее в этой ситуации это увольнение данного товарища. Не нужен нам комментатор, не уважающий зрителей.
cska1948
cska1948
сегодня в 02:05
Роман Нагучев, я ПЛАЧУ ДЕНЬГИ за канал "Матч Премьер" и мне до фонаря твои разборки с Дзюбой. Я не хочу чтобы ты за мой счёт сводил с ним свои счёты. У тебя есть профессиональные обязанности, вот и выполняй их во время репортажа. А свои перфомансы устраивай во внерабочее время. Тоже мне пуп земли нашёлся, за чужой счёт.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:26
Я буду просто выключать звук ящика, если увижу этого комментатора.
протон
протон
вчера в 23:24
У тебя профессия комментировать происходящее на поле для зрителей. Если ты вместо этого устраиваешь убогие "перформансы" с игнорированием событий на поле, наплевав на зрителей, то ты профессию предал. Но зато показал свое раздутое ЧСВ и болезненное эго. Только и всего. Но от Нагучева другого и не ожидаешь. Неприятный тип.
То есть болельщики, которые платно или даже бесплатно смотрели этот матч и вынуждены были слушать вот это всё остались крайними? Нагучев не забыл, что у него работа есть благодаря болельщикам и футболистам, потому что иначе он никому не нужен вообще. Ведь бывают болельщики которые могли слушать игру по радио.
Перфоманс будешь демонстрировать дома жене, а тут ты на работе, изволь эту работу выполнять.
Просто тянет на увольнение. Хотя бы получит надеюсь выговор.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:24
Клоуны от Матч ТВ уже не удивляют . Сами себя пиарят , потому как больше некому. Дёшево работает вся команда Матч ТВ .
протон
протон
вчера в 23:18, ред.
Многие комментаторы слишком много о себе мнят. Они считают себя главными действующими лицами, хотя являются лишь обслугой, призванной помогать обывателю смотреть футбол. Вместо этого они часто превращают матч в представление имени себя любимого, воображая себя примой, ради которой зрители собрались перед экранами.
Лучше бы устроил перфоманс и состав посмотрел, чтобы Нобоа капитаном Сочи не называть во время его стыка с Бариновым в первом тайме, ибо с капитанской бегает Дркушич.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:18
Жаль, что только 30 минут.
ДСА
ДСА
вчера в 23:07
Комментатор должен комментировать, а не учить других. Учитель - это другая профессия.
Гость
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