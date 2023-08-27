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Комментатор Нагучев до 29-й минуты игры с «Сочи» не называл фамилию Дзюбы

вчера, 22:33
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Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев до 29-й минуте матча «Сочи» — «Локомотив» не называл фамилию нападающего гостей Артема Дзюбы.

Говоря о форварде, Нагучев использовал определения «седьмой номер», «нападающий, который блестяще сыграл на ЧМ-2018», «коллега Миранчука», «тезка Карпукаса» и прочее. Только на 29-й минуте комментатор впервые назвал фамилию Дзюбы, когда нападающий скинул мяч Максиму Глушенкову.

В июле Нагучев после отказа Дзюбы общаться с журналистами пообещал, что будет упоминать фамилию Артема только в том случае, если тот «начнет забивать интересные голы».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:35
Пора и про фамилию недокомментатора тогда забыть. Называть его "тот, который не уважает других".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:22
Комментатор должен быть нейтральным в таких щепетильных вопросах и абстрагироваться от ненужной шелухи. Верх непрофессионализма со стороны Нагучева.
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 05:26
Это непрофессионализм. Переносить личные отношения на работу. Тем более когда работа публична и людям для которых она выполняется начать на твои личные драмы.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:57
У меня убедительная просьба ко всем футболистам играющим в РПЛ.
Поссоритесь со всеми комментаторами и прочими журналюгами, что бы мы не слышали таких во время просмотров матчей.
Такие как Нагучев это позор комментаторского цеха, никакого уважения к телезрителям.
Capral
Capral
вчера в 23:15
Вот слушаю всё это и думаю- как же это дёшево, низко и непрофессионально. Хочет называет фамилию, не хочет не называет. Один обещает в случае проигрыша в споре придти без трусов в студию, другой, фамилию игрока не называет. Каждый на своей волне и делает, что вздумается. Никакой ответственности- полная анархия. А ведь эти люди работают на ТВ, их слушает вся страна... Я уже не говорю о том, как иногда ведут себя российские комментаторы во время эфира, и что себе позволяют. Фактически, забывают, что находятся в прямом репортаже. Разговаривают, как у себя на кухне.

Сколько лет слушаю этих людей, а привыкнуть, никак не могу. Поэтому, так памятны мне советские комментаторы, с их культурой общения и поведения- с их уважением к зрителям!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:05
Ну так объявите,как водится,это событие личным рекордом Нагучева! А заодно-его личным открытием то,что плохой газон стадиона помешал игроку "Сочи" правильно вбросить мяч из-за боковой.
В совокупности,это будет свидетельством сомнительной квалификации комментатора, в конце ещё и заявившего,как ему было трудно комментировать этот матч! Наверное,потому,что они отвыкли вести его в одиночку,а не размазывать событие "диалогами о рыбалке"с "парнем у бровки".
протон
протон
вчера в 23:02
И здесь повторюсь
Мне очень понравились в игре моменты, когда Нагучев молчал.
Вообще было бы идеально иметь отдельный звуковой канал с интершумом вместо комментатора - потому, что комментаторы Матч-ТВ слишком любят собственный голос и нести всякую чушь до упора, просто игнорируя происходящее в комментируемой игре.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:36
«седьмой номер», «нападающий, который блестяще сыграл на ЧМ-2018», "рукаку", "мастурбиньо", "шлюба"....
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