Комментатор Нагучев до 29-й минуты игры с «Сочи» не называл фамилию Дзюбы

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вчера, 22:33

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев до 29-й минуте матча «Сочи» — «Локомотив» не называл фамилию нападающего гостей .

Говоря о форварде, Нагучев использовал определения «седьмой номер», «нападающий, который блестяще сыграл на ЧМ -2018», «коллега Миранчука», «тезка Карпукаса» и прочее. Только на 29-й минуте комментатор впервые назвал фамилию Дзюбы, когда нападающий скинул мяч Максиму Глушенкову.

В июле Нагучев после отказа Дзюбы общаться с журналистами пообещал, что будет упоминать фамилию Артема только в том случае, если тот «начнет забивать интересные голы».