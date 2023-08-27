Комментатор Нагучев до 29-й минуты игры с «Сочи» не называл фамилию Дзюбы

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев до 29-й минуте матча «Сочи» — «Локомотив» не называл фамилию нападающего гостей Артема Дзюбы.
Говоря о форварде, Нагучев использовал определения «седьмой номер», «нападающий, который блестяще сыграл на ЧМ-2018», «коллега Миранчука», «тезка Карпукаса» и прочее. Только на 29-й минуте комментатор впервые назвал фамилию Дзюбы, когда нападающий скинул мяч Максиму Глушенкову.
В июле Нагучев после отказа Дзюбы общаться с журналистами пообещал, что будет упоминать фамилию Артема только в том случае, если тот «начнет забивать интересные голы».
Поссоритесь со всеми комментаторами и прочими журналюгами, что бы мы не слышали таких во время просмотров матчей.
Такие как Нагучев это позор комментаторского цеха, никакого уважения к телезрителям.
Поссоритесь со всеми комментаторами и прочими журналюгами, что бы мы не слышали таких во время просмотров матчей.
Такие как Нагучев это позор комментаторского цеха, никакого уважения к телезрителям.
Сколько лет слушаю этих людей, а привыкнуть, никак не могу. Поэтому, так памятны мне советские комментаторы, с их культурой общения и поведения- с их уважением к зрителям!!!
Сколько лет слушаю этих людей, а привыкнуть, никак не могу. Поэтому, так памятны мне советские комментаторы, с их культурой общения и поведения- с их уважением к зрителям!!!
В совокупности,это будет свидетельством сомнительной квалификации комментатора, в конце ещё и заявившего,как ему было трудно комментировать этот матч! Наверное,потому,что они отвыкли вести его в одиночку,а не размазывать событие "диалогами о рыбалке"с "парнем у бровки".
В совокупности,это будет свидетельством сомнительной квалификации комментатора, в конце ещё и заявившего,как ему было трудно комментировать этот матч! Наверное,потому,что они отвыкли вести его в одиночку,а не размазывать событие "диалогами о рыбалке"с "парнем у бровки".
Мне очень понравились в игре моменты, когда Нагучев молчал.
Вообще было бы идеально иметь отдельный звуковой канал с интершумом вместо комментатора - потому, что комментаторы Матч-ТВ слишком любят собственный голос и нести всякую чушь до упора, просто игнорируя происходящее в комментируемой игре.
Мне очень понравились в игре моменты, когда Нагучев молчал.
Вообще было бы идеально иметь отдельный звуковой канал с интершумом вместо комментатора - потому, что комментаторы Матч-ТВ слишком любят собственный голос и нести всякую чушь до упора, просто игнорируя происходящее в комментируемой игре.