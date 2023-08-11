«Матч ТВ» покажет финал Кубка арабских чемпионов

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вчера, 17:58

Телеканал «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию финального матча Кубка арабских чемпионов между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром».

Встреча пройдёт 12 августа, её начало — в 18:00 по московскому времени. За 15 минут до этого стартует прямой эфир со стадиона «Эт-Таиф» (Саудовская Аравия).

За «Аль-Хиляль» выступает бывший нападающий «Зенита» , в составе «Аль-Насра» играет форвард .

Игру прокомментирует Олег Пирожков, также поединок будет показан на канале «Матч! Футбол-2».