Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбол и ТВ

«Матч ТВ» покажет финал Кубка арабских чемпионов

вчера, 17:58

Телеканал «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию финального матча Кубка арабских чемпионов между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром».

Встреча пройдёт 12 августа, её начало — в 18:00 по московскому времени. За 15 минут до этого стартует прямой эфир со стадиона «Эт-Таиф» (Саудовская Аравия).

За «Аль-Хиляль» выступает бывший нападающий «Зенита» Малком, в составе «Аль-Насра» играет форвард Криштиану Роналду.

Игру прокомментирует Олег Пирожков, также поединок будет показан на канале «Матч! Футбол-2».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Комментатора BBC раскритиковали за разговоры во время гимна Франции
09 августа
В РПЛ назвали страны, в которых купили права на показ матчей в этом сезоне
04 августа
Слухи«Спартак» лишил журналистов «Матч ТВ» доступа к работе в микст-зоне
23 июля
Официально«Матч ТВ» покажет матч между победителем Лиги Европы и Копа Судамерикана
15 июля
«ВКонтакте» будет транслировать матчи Первой и Второй лиги
14 июля
Стало известно, почему «Матч ТВ» не покажет матч «Спартак» — «Нефтчи»
12 июля
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58 ответ Anton Hohlov (раскрыть)
сегодня в 00:27
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 00:26
    во как у них только что были полуфиналы и уже финал через два на третий а наши всё стонут устали бедные во всём мире так играют только у нас играли 1 игру в неделю а потом бухали пять дней это было ещё с советских времён
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 21:52
    За Малкома!
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 21:06
    Уж лучше Аравия чем ничего
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 20:58
    За кого болеть в финале?
    Ну думаю ответ очевиден, лучше болеть за Малкома, чем за дырявого гея-нарцисса.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 20:57
    Там ещё вопрос был:
    -А с кем может встретится в финале Аль-Хиляль или Аль-Шабаб?
    -Да хрен его знает в какую команду меня взяли.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 19:16
    Вообще Матч ТВ нужно приобрести права на трансляцию Саудовской Про Лиги! Думаю свою аудиторию точно найдут
    drug01
    drug01
    вчера в 19:07
    Посмотрим реально на их звёздную игру!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Anton Hohlov (раскрыть)
    вчера в 19:01
    Поклонникам Рони и питерским).
    nmaueeq38cd2
    nmaueeq38cd2
    вчера в 18:32
    Финал этот скоро будет интереснее чем европейский
    протон
    протон ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 18:14
    Я думаю Рона не дисквалифицируют за то что он покрестился.
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 18:12
    Отлично! Посмотрим и поболеем за Аль-Наср! И конечно же ждем очередного гола от Роналду ⚽
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 18:12
    Кому-то это реально интересно?
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:03
    Интервью с Мане:

    - С кем бы хотели встретится в финале с Аль-Хиляль или Аль-Шабаб?

    - Садио Мане: «Я не знаю обе команды»
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     