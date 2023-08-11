«Матч ТВ» покажет финал Кубка арабских чемпионов

Телеканал «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию финального матча Кубка арабских чемпионов между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром».
Встреча пройдёт 12 августа, её начало — в 18:00 по московскому времени. За 15 минут до этого стартует прямой эфир со стадиона «Эт-Таиф» (Саудовская Аравия).
За «Аль-Хиляль» выступает бывший нападающий «Зенита» Малком, в составе «Аль-Насра» играет форвард Криштиану Роналду.
Игру прокомментирует Олег Пирожков, также поединок будет показан на канале «Матч! Футбол-2».
Ну думаю ответ очевиден, лучше болеть за Малкома, чем за дырявого гея-нарцисса.
Ну думаю ответ очевиден, лучше болеть за Малкома, чем за дырявого гея-нарцисса.
-А с кем может встретится в финале Аль-Хиляль или Аль-Шабаб?
-Да хрен его знает в какую команду меня взяли.
-А с кем может встретится в финале Аль-Хиляль или Аль-Шабаб?
-Да хрен его знает в какую команду меня взяли.
- С кем бы хотели встретится в финале с Аль-Хиляль или Аль-Шабаб?
- Садио Мане: «Я не знаю обе команды»
- С кем бы хотели встретится в финале с Аль-Хиляль или Аль-Шабаб?
- Садио Мане: «Я не знаю обе команды»