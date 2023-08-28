Россия в сентябре проведёт три матча

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вчера, 14:33

Сборная России во время сентябрьского сбора проведет три товарищеских матча. Два из них пройдут в Египте 7 и 11 сентября, третий состоится в Катаре 12 сентября.

В Египте соперником станет олимпийская сборная. 7 сентября будут играть футболисты сборной России 2001/02 годов рождения, а на замену могут выйти игроки 1999-2000 годов рождения.

11 сентября с той же олимпийской сборной Египта будет играть сборная России, возраст игроков которой также будет соответствовать возрастным параметрам соперника.

Первая же сборная России с футболистами, которые не подходят по возрастным критериям Олимпиады, будет готовиться в Москве к матчу с Катаром в Дохе, который состоится 12 сентября.