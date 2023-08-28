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Россия в сентябре проведёт три матча

вчера, 14:33

Сборная России во время сентябрьского сбора проведет три товарищеских матча. Два из них пройдут в Египте 7 и 11 сентября, третий состоится в Катаре 12 сентября.

В Египте соперником станет олимпийская сборная. 7 сентября будут играть футболисты сборной России 2001/02 годов рождения, а на замену могут выйти игроки 1999-2000 годов рождения.

11 сентября с той же олимпийской сборной Египта будет играть сборная России, возраст игроков которой также будет соответствовать возрастным параметрам соперника.

Первая же сборная России с футболистами, которые не подходят по возрастным критериям Олимпиады, будет готовиться в Москве к матчу с Катаром в Дохе, который состоится 12 сентября.

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Все комментарии
Forwert
Forwert
вчера в 19:33
Хоть такая деятельность и то ладно.
adekvat
adekvat
вчера в 16:44
Раньше это называлось - для галочки.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:44, ред.
Золотая осень - самое футбольное время для матчей РПЛ. Скоро холод, слякоть, непроходимые деревенские дороги, по которым крестьянин едет на телеге, запряжённой клячей, но самая футбольная, золотая для болельщика и для игроков порА отдана ненужным ни для сборной, ни для болельщика играм. Я даже не стал знакомиться, кто нам в соперники напророчен.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 16:09
На кой их собирать если нет официальных матчей ?)
sova147
sova147
вчера в 16:04
Столько ожиданий и разговоров скорее играть надо
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 15:47
Главное сплюнуть через плечо три раза.. а то планируем много, а что получим...
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 15:24
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 14:57
    ничего не ясно,но очень интересно
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:38
    Супер матчи нас ожидают))
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