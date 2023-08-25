Стало известно расписание 3-го раунда Пути регионов Кубка России

Опубликовано расписание матчей 3-го раунда Пути регионов Кубка России.
Также прошла жеребьёвка, определившая хозяев полей на этой стадии турнира. Игры пройдут 12-14 сентября.
«Биолог-Новокубанск» — «Динамо» Ставрополь
«Форте» (Таганрог) — «Салют» Белгород
«Динамо» (Киров) — 2DROTS (Москва)
«Динамо-Брянск» — «Калуга»
«Волга» (Ульяновск) — «Уфа»
«Динамо-Владивосток» — «Динамо» (Барнаул)
«Химик» (Дзержинск) — «Рязань»
«Ротор» (Волгоград) — «Легион» (Махачкала)
«Дружба» (Майкоп) — «СКА» Ростов-на-Дону
«Велес» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
«Динамо» (Вологда) — «Текстильщик» (Иваново)
«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Динамо» Санкт-Петербург
«Леон Сатурн» (Раменское) — «Химик-Август» (Вурнары)
«Амкар» (Пермь) — «Челябинск»