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Стало известно расписание 3-го раунда Пути регионов Кубка России

вчера, 16:59

Опубликовано расписание матчей 3-го раунда Пути регионов Кубка России.

Также прошла жеребьёвка, определившая хозяев полей на этой стадии турнира. Игры пройдут 12-14 сентября.

«Биолог-Новокубанск» — «Динамо» Ставрополь

«Форте» (Таганрог) — «Салют» Белгород

«Динамо» (Киров) — 2DROTS (Москва)

«Динамо-Брянск» — «Калуга»

«Волга» (Ульяновск) — «Уфа»

«Динамо-Владивосток» — «Динамо» (Барнаул)

«Химик» (Дзержинск) — «Рязань»

«Ротор» (Волгоград) — «Легион» (Махачкала)

«Дружба» (Майкоп) — «СКА» Ростов-на-Дону

«Велес» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)

«Динамо» (Вологда) — «Текстильщик» (Иваново)

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Динамо» Санкт-Петербург

«Леон Сатурн» (Раменское) — «Химик-Август» (Вурнары)

«Амкар» (Пермь) — «Челябинск»

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Ironigor
Ironigor
вчера в 19:27
Каждый матч достоин ФИНАЛ !!!)))
sova147
sova147
вчера в 18:59
До финала ещё далеко всем желаю только побед
протон
протон
вчера в 18:06
Динамо Киров лучшие
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 17:03
Довольно интересные и непредсказуемые матчи есть. Посмотрим на результаты.
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