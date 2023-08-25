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Россия нашла второго соперника на сентябрьские сборы

вчера, 20:50

Генсек РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России нашла второго соперника на сентябрьские сборы.

Ранее стало известно, что россияне 12 сентября сразятся с Катаром.

«В настоящий день есть определенные договоренности, мы определились со вторым соперником. Как только будут окончательно определены слоты показа и со второй стороны вернется наша группа, которая отработает вопросы с технической организацией матча, мы сообщим, кто стал нашим вторым соперником», – сказал Митрофанов.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 09:02
нашли такого соперника, что даже боятся озвучить кто это )
Храневец
Храневец ответ Михаил Шацк (раскрыть)
сегодня в 08:20
А может Монголия ????
ОПС
ОПС
сегодня в 03:22
Напустил тумана и радуется. А для чего такая конспирация? Вот и пояснил бы. Значит не все так гладко.
Евгений Мошников
Евгений Мошников
вчера в 23:34
С тилимилитрямдией
5596e5kh5wfr
5596e5kh5wfr
вчера в 22:37
Даже если бы не нашли, всегда есть Нефтчи Баку
Vladimir808
Vladimir808 ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 22:25
Я тоже не вижу.
Михаил Шацк
Михаил Шацк
вчера в 22:16
Китай...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:11
Позабавило "... нашла второго соперника". Искали - искали и вот нА тебе, наконец нашли. Наверняка вздохнули с облегчением. Вспомнил в связи с этим сказку "Колобок", в которой дед с бабкой искали по сусекам муку для колобка, нашли, испекли, а он взял, паразит, и убежал от своих "родителей" навстречу своей гибели.
Второе и последнее. Почему РФС мучает нас, болельщиков, невЕдением относительно будущего соперника. Наверняка готовят нам сюрприз, сравнимый со взрывом термоядерной бомбы. Теперь вот ворочайся по ночам с боку на бок и думай, какой сюрприз нас ожидает на этот раз. Хорошо, что на пенсии, а то пошёл бы на работу невыспавшийся.
.
chromage
chromage
вчера в 21:44
Вот хто просыл выдавать все тайны?
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:29
В чем смысл сборной теперь?!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:28
Вперёд Россия !!!
МОЛОДЦЫ, МОЛОДЦЫ, МОЛОДЦЫ !!!)
Futurista
Futurista
вчера в 21:20
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:17
Все на Никольскую!!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:05
Вот это прорыв!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:00
Митрофанов :-" Как только наша поисковая экспедиция вернётся на базу, мы сразу всё объявим".)))
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