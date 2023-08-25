Россия нашла второго соперника на сентябрьские сборы

Генсек РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России нашла второго соперника на сентябрьские сборы.
Ранее стало известно, что россияне 12 сентября сразятся с Катаром.
«В настоящий день есть определенные договоренности, мы определились со вторым соперником. Как только будут окончательно определены слоты показа и со второй стороны вернется наша группа, которая отработает вопросы с технической организацией матча, мы сообщим, кто стал нашим вторым соперником», – сказал Митрофанов.
Второе и последнее. Почему РФС мучает нас, болельщиков, невЕдением относительно будущего соперника. Наверняка готовят нам сюрприз, сравнимый со взрывом термоядерной бомбы. Теперь вот ворочайся по ночам с боку на бок и думай, какой сюрприз нас ожидает на этот раз. Хорошо, что на пенсии, а то пошёл бы на работу невыспавшийся.
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Второе и последнее. Почему РФС мучает нас, болельщиков, невЕдением относительно будущего соперника. Наверняка готовят нам сюрприз, сравнимый со взрывом термоядерной бомбы. Теперь вот ворочайся по ночам с боку на бок и думай, какой сюрприз нас ожидает на этот раз. Хорошо, что на пенсии, а то пошёл бы на работу невыспавшийся.
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