Россия нашла второго соперника на сентябрьские сборы

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вчера, 20:50

Генсек РФС сообщил, что сборная России нашла второго соперника на сентябрьские сборы.

Ранее стало известно, что россияне 12 сентября сразятся с Катаром.

«В настоящий день есть определенные договоренности, мы определились со вторым соперником. Как только будут окончательно определены слоты показа и со второй стороны вернется наша группа, которая отработает вопросы с технической организацией матча, мы сообщим, кто стал нашим вторым соперником», – сказал Митрофанов.