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«Зенит» может сыграть против египетского клуба

вчера, 10:47

Президент «Аль-Иттихада» из египетской Александрии Мохамед Муселхи сообщил, что его клуб может провести товарищеский матч против «Зенита».

В ближайшее время состоится игра молодежных команд, но президент не исключил, что впоследствии сыграют и главные составы.

В соответствии с недавно достигнутой договоренностью о клубном партнерстве между двумя историческими клубами на 8 сентября запланирован товарищеский матч между молодежными командами «Зенита» и «Аль-Иттихада».

Будущие матчи и мероприятия с участием обеих команд разных возрастов на данный момент на стадии рассмотрения и будут анонсированы в случае достижения договоренности.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:41
Теперь можно называться Аль-Зенит.
FenixSL
FenixSL ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 11:44
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 11:08
    Долго будем так побираться по всему миру? Прощайтесь с гейропой, центр сейчас в Саудовской Аравии....
    lotsman
    lotsman
    вчера в 11:00
    Играть будут молодёжные команды, а в заголовке указан Зенит.))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:58
    Международные матчи-полезная штука. Особенно без еврокубков...
    Гость
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