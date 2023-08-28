«Зенит» может сыграть против египетского клуба

Президент «Аль-Иттихада» из египетской Александрии Мохамед Муселхи сообщил, что его клуб может провести товарищеский матч против «Зенита».

В ближайшее время состоится игра молодежных команд, но президент не исключил, что впоследствии сыграют и главные составы.

В соответствии с недавно достигнутой договоренностью о клубном партнерстве между двумя историческими клубами на 8 сентября запланирован товарищеский матч между молодежными командами «Зенита» и «Аль-Иттихада».

Будущие матчи и мероприятия с участием обеих команд разных возрастов на данный момент на стадии рассмотрения и будут анонсированы в случае достижения договоренности.