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В Омане отреагировали на возможность проведения товарищеской игры с Россией

вчера, 11:13

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Омана Иса Аль Нуби заявил, что в 2023 году сборная Омана не проведет товарищеский матч против сборной России.

У нас нет предложения от РФС организовать товарищеский матч сборных Омана и России. Осенью этого года игра невозможна, в сентябре у нас товарищеская встреча с командой США. Посмотрим, что будет в следующем году.

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Оман  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
протон
протон ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 19:46
Как раз к осени у них погода хорошая. Все же, как я думаю, не хотят портить отношения с Англией и Сша. У них много общего с этими странами.
lotsman
lotsman
вчера в 13:07
У нас нет предложения от РФС организовать товарищеский матч сборных Омана и России.
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Ну если нет предложения, то о чём разговор вообще? О какой возможности разговор, если РПЛ не делала никаких предложений?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:02
Отменить матч с США и сыграть с Россией. Было бы прикольно.
112910415
112910415
вчера в 11:35
но мы постоим в очереди, ладно ?
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:18
Осенью этого года игра невозможна, в сентябре у нас товарищеская встреча с командой США.

весомый аргумент
а Оман это где?
Гость
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