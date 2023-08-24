В Омане отреагировали на возможность проведения товарищеской игры с Россией

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Омана Иса Аль Нуби заявил, что в 2023 году сборная Омана не проведет товарищеский матч против сборной России.
У нас нет предложения от РФС организовать товарищеский матч сборных Омана и России. Осенью этого года игра невозможна, в сентябре у нас товарищеская встреча с командой США. Посмотрим, что будет в следующем году.
----------------------------------------------
Ну если нет предложения, то о чём разговор вообще? О какой возможности разговор, если РПЛ не делала никаких предложений?
----------------------------------------------
Ну если нет предложения, то о чём разговор вообще? О какой возможности разговор, если РПЛ не делала никаких предложений?
весомый аргумент
а Оман это где?
весомый аргумент
а Оман это где?