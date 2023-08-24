В Омане отреагировали на возможность проведения товарищеской игры с Россией

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Омана Иса Аль Нуби заявил, что в 2023 году сборная Омана не проведет товарищеский матч против сборной России.

У нас нет предложения от РФС организовать товарищеский матч сборных Омана и России. Осенью этого года игра невозможна, в сентябре у нас товарищеская встреча с командой США . Посмотрим, что будет в следующем году.