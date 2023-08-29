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«Тобол» из Казахстана может не выйти на поле в матче Лиги Конференций

вчера, 17:44
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб Тобол (Костанай)ТоболЗавтра в 20:00 Не начался

Казахстанский «Тобол» может не выйти на ответный матч квалификации Лиги Конференций против «Виктории» Пльзень из-за отсутствия разрешения на въезд в Чехию у футболистов клуба из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает источник со ссылкой на сообщение в соцсетях совладельца «Тобола» Алимжана Калдиярова.

В первом матче, который прошёл 24 августа в Костанае и завершился победой гостей со счётом 2:1, у хозяев на поле вышли четыре представителя Казахстана и один россиянин. Кроме того, восемь из девяти человек, заявленных на игру, имели гражданство страны, входящей в состав ЕАЭС.

К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылетать вместе с нами. Но несмотря на это, мы вылетаем на два дня раньше. Как вы знаете, после 31 августа у нас будет перерыв большой до 15 сентября. Ради этой игры против «Виктории» мы даже готовы поменять сейчас режим. Есть ещё надежда касательно того, что сегодня после обеда как-то решится вопрос заезда через другую страну, если нам дадут мультивизу. Выйдем ли мы на поле в случае, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Я думаю, скорее всего, нет.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:52
чешские власти здесь совсем уже не правы
ДСА
ДСА
вчера в 20:07
Это не по спортивному. Тут надо техническое поражение Виктории записывать.
j272xm6uycnc
j272xm6uycnc ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:51
уефа скорее дисквалифицирует тобол за невыход
chromage
chromage
вчера в 18:38
Что за идиотизм? Экономику и спорт уже мешать?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:01
А ведь «Виктории» из Чехии пустили на матч Казахстан хотя эта страна не входит в ЕАЭС!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:55
Нам так долго говорили, что спорт вне политики...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 17:54
Какой абсурд. Пусть тогда играют на нейтральном поле - это не проблема Тобола
протон
протон
вчера в 17:53
Пока УЕФА не начнёт дисквалифицировать клубы за недопуск игроков команд-соперников, либо в подобных случаях переносить игры на нейтральные поля чехарда с визами не закончится, а будет наоборот нарастать, как снежный ком. И в дальнейшем это может действовать не только против россиян и белорусов, но и вообще против любого неугодного игрока.
Гость
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