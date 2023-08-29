«Тобол» из Казахстана может не выйти на поле в матче Лиги Конференций

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вчера, 17:44

Казахстанский «Тобол» может не выйти на ответный матч квалификации Лиги Конференций против «Виктории» Пльзень из-за отсутствия разрешения на въезд в Чехию у футболистов клуба из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает источник со ссылкой на сообщение в соцсетях совладельца «Тобола» Алимжана Калдиярова.

В первом матче, который прошёл 24 августа в Костанае и завершился победой гостей со счётом 2:1, у хозяев на поле вышли четыре представителя Казахстана и один россиянин. Кроме того, восемь из девяти человек, заявленных на игру, имели гражданство страны, входящей в состав ЕАЭС.