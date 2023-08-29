«Тобол» из Казахстана может не выйти на поле в матче Лиги Конференций

Казахстанский «Тобол» может не выйти на ответный матч квалификации Лиги Конференций против «Виктории» Пльзень из-за отсутствия разрешения на въезд в Чехию у футболистов клуба из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает источник со ссылкой на сообщение в соцсетях совладельца «Тобола» Алимжана Калдиярова.
В первом матче, который прошёл 24 августа в Костанае и завершился победой гостей со счётом 2:1, у хозяев на поле вышли четыре представителя Казахстана и один россиянин. Кроме того, восемь из девяти человек, заявленных на игру, имели гражданство страны, входящей в состав ЕАЭС.
К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС так и не разрешили вылетать вместе с нами. Но несмотря на это, мы вылетаем на два дня раньше. Как вы знаете, после 31 августа у нас будет перерыв большой до 15 сентября. Ради этой игры против «Виктории» мы даже готовы поменять сейчас режим. Есть ещё надежда касательно того, что сегодня после обеда как-то решится вопрос заезда через другую страну, если нам дадут мультивизу. Выйдем ли мы на поле в случае, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут визы? Я думаю, скорее всего, нет.