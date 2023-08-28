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ЦСКА начал сотрудничать с «Фиксиками»

вчера, 15:23

Московский ЦСКА объявил о начале партнерства с анимационным проектом «Фиксики» от студии «Аэроплан».

В рамках сотрудничества первым матчем при участии фиксиков станет игра между футбольными клубами ЦСКА и «Зенит», которая состоится 3 сентября на стадионе ВЭБ Арена в рамках РПЛ.

ЦСКА начал сотрудничать с «Фиксиками»

«Наш клуб — один из наиболее популярных клубов России, и мы хотим подарить как можно больше радости и любви нашим юным болельщиками. "С детства за ПФК ЦСКА” – это не просто слова, это образ жизни. Мы считаем, что такой партнер как "Фиксики” украсит и принесет пользу нашим юным посетителям», — отметил начало сотрудничества заместитель генерального директора по развитию ПФК ЦСКА Владимир Юрин.

«Фиксики – не только про науку и технические знания. Поклонники проекта знают, что эти маленькие персонажи любят активно проводить свободное время. Футбол – красивый и зрелищный вид спорта. А ПФК ЦСКА – один из сильнейших клубов нашей страны. Поэтому, как нам кажется, такие составляющие, как стремление к победе и командный дух объединяют наши компании и вдохновят юных болельщиков и поклонников футбола выбирать активный образ жизни и чаще приходить на стадион, чтобы поддержать родную команду и встретить там любимых героев», — прокомментировала сотрудничество Юлия Немчина, генеральный директор анимационной компании.

В воскресенье, 3 сентября, перед матчем ЦСКА — «Зенит» на стадионе ВЭБ Арена пройдет грандиозный семейный праздник футбола. Для гостей будет организовано настоящее театрализованное «Фикси-шоу» и специальный квиз на табло. Кроме того, в программе мастер-классы, конкурсы и подарки от любимых персонажей.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:31
Все правильно - «Фиксики – не только про науку и технические знания. Поклонники проекта знают, что эти маленькие персонажи любят активно проводить свободное время. Футбол – красивый и зрелищный вид спорта. А ПФК ЦСКА – один из сильнейших клубов нашей страны.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:40
Просто Симпсоны ассоциируются с 56ами и сравнение с ними это зашквар.
Неужели кто то захочет, что бы его сравнили с Гамером или хоть с кем то из этого мульта?
lotsman
lotsman ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:41
Отвратительные существа и 56ьные сюжеты.
Igo0rek
Igo0rek ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:11
А что тебе Симпсоны сделали?
Mejiak3317
Mejiak3317
вчера в 20:10
фикс прайс - всех по дешевке на распродажу ...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:05
Ну сейчас у Федота покатит!!!
lotsman
lotsman
вчера в 19:35
Фиксики, это хорошо. Намного лучше Лунтика или, не дай Бог, Симпсонов.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:10, ред.
Акинфеев: "Ну всё... теперь уж точно надо валить на пенсию".
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
Были кони - станут пони, а фиксики - это пупсики. Вырисовывается пупсик верхом на пони.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:04, ред.
Название «Fixie», происходит от слова «Fix» (чинить, ремонтировать) и «Pixie» (маленькое волшебное существо наподобие эльфа, феи, гнома и т. п.). Таким образом, название означает маленьких волшебных существ, занимающихся ремонтом. Ремонт ЦСКА нужен и смена бренда тоже. И подобает им не конь, а пони.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:04
А мы то всё гадали, почему Медина, Карраскаль, Зайнутдинов, Марио Фернандес не захотели оставаться в ЦСКА, оказывается они просто не захотели быть «Фиксиками».
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:54
Были "конями" стали «Фиксиками»!!!

Ну в принципе всё логично, прозвище "кони" армейский клуб получил в советские времена, есть несколько версии этого прозвища, но все они связаны с конями. Сейчас же клуб и с армией не связан от слова совсем и с конями нет связи.

Интересно со сменой талисмана придет ли смена названия команды?
Как говориться даёшь дорогу молодым!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:46, ред.
Заместитель генерального директора по развитию ПФК ЦСКА : "Всё...я убедил Леннорыча...движем Фиксов .....он настаивал на Лунтике..."
ABir
ABir
вчера в 18:31
Хорошо, что не Симпсонами
протон
протон
вчера в 18:13
Кроме шуток, если бы подписали «Машу и медведя», то можно было бы говорить о сотрудничестве со всемирно известным брендом. Один из редких примеров успешной отечественной мультипликации «на экспорт»
протон
протон
вчера в 18:12
«Спартаку» надо со Смешариками подписать. Нюшу фронтменом.
nubom
nubom
вчера в 17:54
Полная конфиксация ЦСКА...
Futurista
Futurista
вчера в 17:48
)...
fa52f4g77uzv
fa52f4g77uzv
вчера в 17:26
Надо по такому случаю всем по железной фиксе на передний зуб, Антохе Заболотному она особенно пойдёт
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:05
Многосерийный мультик про Фиксиков - классный и познавательный. ПризнАюсь, сам его смотрел одно время с удовольствием. И не стесняюсь этого. Но... выбор странный, или всё дело в финансовой составляющей ? Скорее всего.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:49
Интересный почин !
С детства за ЦСКА.
Рукоплещу.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:46
Ну может хоть фиксики починят игру армейцам.
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:44
Сотрудничать с какими-то мультяшками?
Но это же несерьёзно...
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:27
Еще один ненавистник Гинера. Правильно было сказано в известном фильме: "Врагов не бывает- только у дураков и уродов"...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:21
Ангел неБесГрешенАнгел неБесГрешен 38 / 316
А не мог бы ты, уважаемый, уточнить, чем Газпром отличается от похоронного бюро ? Это интересно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:12
гинер готов сотрудничать хоть с похоронным бюро, лишь бы деньги платили...
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:09
Кони ищут возможность зарабатывать деньги.
У них нужно учиться "бюджетникам"
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:07
А как же Лунтик?
drug01
drug01
вчера в 16:05
Только играть с ними не на футбольном поле
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:05
А почему "фиксик "не на" коняшке" ?)))
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