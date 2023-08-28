ЦСКА начал сотрудничать с «Фиксиками»

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вчера, 15:23

Московский ЦСКА объявил о начале партнерства с анимационным проектом «Фиксики» от студии «Аэроплан».

В рамках сотрудничества первым матчем при участии фиксиков станет игра между футбольными клубами ЦСКА и «Зенит», которая состоится 3 сентября на стадионе ВЭБ Арена в рамках РПЛ .