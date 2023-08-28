ЦСКА начал сотрудничать с «Фиксиками»

Московский ЦСКА объявил о начале партнерства с анимационным проектом «Фиксики» от студии «Аэроплан».
В рамках сотрудничества первым матчем при участии фиксиков станет игра между футбольными клубами ЦСКА и «Зенит», которая состоится 3 сентября на стадионе ВЭБ Арена в рамках РПЛ.
«Наш клуб — один из наиболее популярных клубов России, и мы хотим подарить как можно больше радости и любви нашим юным болельщиками. "С детства за ПФК ЦСКА” – это не просто слова, это образ жизни. Мы считаем, что такой партнер как "Фиксики” украсит и принесет пользу нашим юным посетителям», — отметил начало сотрудничества заместитель генерального директора по развитию ПФК ЦСКА Владимир Юрин.
«Фиксики – не только про науку и технические знания. Поклонники проекта знают, что эти маленькие персонажи любят активно проводить свободное время. Футбол – красивый и зрелищный вид спорта. А ПФК ЦСКА – один из сильнейших клубов нашей страны. Поэтому, как нам кажется, такие составляющие, как стремление к победе и командный дух объединяют наши компании и вдохновят юных болельщиков и поклонников футбола выбирать активный образ жизни и чаще приходить на стадион, чтобы поддержать родную команду и встретить там любимых героев», — прокомментировала сотрудничество Юлия Немчина, генеральный директор анимационной компании.
В воскресенье, 3 сентября, перед матчем ЦСКА — «Зенит» на стадионе ВЭБ Арена пройдет грандиозный семейный праздник футбола. Для гостей будет организовано настоящее театрализованное «Фикси-шоу» и специальный квиз на табло. Кроме того, в программе мастер-классы, конкурсы и подарки от любимых персонажей.
Ну в принципе всё логично, прозвище "кони" армейский клуб получил в советские времена, есть несколько версии этого прозвища, но все они связаны с конями. Сейчас же клуб и с армией не связан от слова совсем и с конями нет связи.
Интересно со сменой талисмана придет ли смена названия команды?
Как говориться даёшь дорогу молодым!!!
Ну в принципе всё логично, прозвище "кони" армейский клуб получил в советские времена, есть несколько версии этого прозвища, но все они связаны с конями. Сейчас же клуб и с армией не связан от слова совсем и с конями нет связи.
Интересно со сменой талисмана придет ли смена названия команды?
Как говориться даёшь дорогу молодым!!!