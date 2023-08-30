Французы идут на рынок РПЛ. Интересуются игроками «Спартака», «Динамо» и других клубов

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сегодня, 20:07

Представители ЦСКА и «Зенита» уже во Франции.

В РПЛ дешевые игроки с мотивацией к отъезду

Агент одного из лучших центральных защитников чемпионата России последних лет Ваньи Дркушича из «Сочи» разочарован, что клиента не отпустили в «Ниццу». Но для этого разговора важно, что французы выбрали именно футболиста из РПЛ . 23-летний словенец имеет право приостановить контракт с «Сочи» и уйти бесплатно, но не хочет так поступать. Посмотрим, как Ванья будет играть без мотивации.

Когда агенты заявляют, что те или иные футболисты «не уйдут до зимы», как в случае с Клаудиньо из «Зенита», то лишь констатируют наличие сорванных переговоров. Если суммировать слухи последних месяцев, то активным рынком для игроков РПЛ может стать Франция. «Гавр» заключил с Кузяевым контракт, опытный свободный агент из «Зенита» играет за новичка Лиги 1. Далер подробно рассказал, почему уехал во Францию.

Многие игроки РПЛ не скрывают мечту оказаться в топ-5. А поскольку ветераны вроде Смолова в интервью заявляют, что главной ошибкой в карьере считают отказ от похожего трансфера в молодом возрасте, то это мотивирует Захаряна и остальных. В «Лацио» Арсена не захотел видеть тренер Сарри. «Страсбур», который выкупили владельцы «Челси», не договорился о сделке. А вот «Реал Сосьедад» забрал атакующего полузащитника. Но всё чаще с запросами приходят не из Испании, а из Франции.

Фомин и Денисов в списках известных скаутов

Удивляет практика прямых вопросов о трансферах. Президент «Лилля» опроверг переговоры со «Спартаком» о Денисове. Но все в индустрии знают, что клубы нарушают процедуру ФИФА . Сначала идут к футболистам, а потом к клубам. Президент «Лилля» не может сознаться в обходе закона. Формально, возможно, даже не во всём сорвал. Предложение продавцу делают в конце переговоров, сначала убеждают футболиста.

Также обманывают об интересе, чтобы не росла цена. В контракте 20-летнего универсала Денисова отступные в размере 15 млн евро. Столько во Франции никто не заплатит. Но «Лилль», как и другие клубы Лиги 1, понимают, что у клубов РПЛ можно выбить скидку. Поэтому «Лион» пришел к Фомину. Скауты из Европы давно знают 26-летнего футболиста «Динамо», за ним следили команды Бундеслиги. «Ткачи» предложили 8 млн евро плюс бонусы. И старт Фомина в новом сезоне намекает на переезд.

Фанаты «Динамо» часто называют Даниила главным разочарованием в команде здесь и сейчас. Пока латераль Лаксальт рубится в опорной зоне, а нестабильные защитники огорчают, Фомин словно витает в облаках. Возможно, планирует переезд. Покупатели видят спад и ошибки, просят продавца отпустить игрока, который потерял мотивацию и хочет попробовать себя в топ-5, где можно перезапустить карьеру. И даже помечтать о ЛЧ , где сыграет Захарян с «Реалом Сосьедад».

Легионеры РПЛ тоже интересуют французов

Изидор из «Локомотива» может вернуться на родину, ведь в московском клубе не в основе. Зато удачными выходами на замену нападающий вернул к себе интерес команд Лиги 1. К нему присмотрелся «Марсель», помимо клубов из Турции и Сербии. Вчера было сообщение, что Изидор покинул расположение «Локомотива», пройдет медицинский осмотр и будет выступать за «Марсель» в аренде с правом выкупа. Возраст позволяет 23-летнему форварду помечтать о прорыве в карьере.

И форварду «Ахмата» Конате лишь 25 лет. У нападающего из Буркина-Фасо есть шанс показать себя во Франции. Рынок недооценивает крепкого нападающего из РПЛ . Многие клубы Лиги 1 присматриваются к форварду, которого можно подписать дешево. Если футболист из «Брайтона», то за него просят 60 млн евро, а если играет за «Ахмат», то могут забрать за два миллиона. Контракт Конате лишь до лета следующего года, и он соглашение, разумеется, не планирует продлевать.

Также во Франции можно поискать место для Сперцяна. Плеймейкер «Краснодара» с большим запасом сил и широким диапазоном действий. Эдуард патриот родного клуба, но лишь гость в РПЛ . Чем больше у него удачных матчей, тем чаще французские и другие иностранные клубы будут присылать скаутов. Даже более зрелыми футболистами наподобие Вендела могут поживиться именно французы. Если выбирать между лигой, где Мбаппе, и чемпионатом, где Икарди – Турцией, то лучше ехать на запад.

Нужны удачные кейсы для оживления рынка

В Стамбул приличный футболист всегда успеет. Даже Кабелла из «Краснодара» не спешил в Турцию, а вернулся во Францию. Реми стал главным созидателем, отдал в прошлом сезоне Лиги 1 больше передач под удар, чем Лионель Месси. Успех 33-летнего Кабелла в «Лилле» тоже важный момент для скаутов. Эксперты видят, что игроки из одной лиги могут адаптироваться в другой. Турок Языджи был хорош в «Лилле» и выдал яркий отрезок в ЦСКА . Головин тоже удачно выступал в двух странах.

Чалов и Тюкавин могут стать следующими россиянами во французском футболе. У клубов Лиги 1 вечный отток кадров, им нужны дешевые рынки. Сейчас африканских талантов в детстве забирают в Европу. Контракты латиноамериканцев стоят много миллионов евро. А вот в РПЛ можно откопать недооцененного игрока. Причем список солидный. Гарре, Кассьерра, Клаудиньо, Вендел, Чалов, Вера, Пиняев и многие другие легко могут заиграть во Франции. Сафонов, Баринов и Дивеев тоже в списке.