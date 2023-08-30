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«Зенит» уступил «Балтике» в матче группового этапа Кубка России

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7z85xjvnvy3p
7z85xjvnvy3p ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:02
Ну и как вам поведение представителей бразильского карнавала(Вендел,Клаудиньо). Стыдоба! Надо уметь проигрывать...
ya96tqqw9bwh
ya96tqqw9bwh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:35
Только не Малкома, а Клаудиньо(клоуна)
112910415
112910415
сегодня в 05:07
Балтика - команда серьёзная !
mgsenbg92pe3
mgsenbg92pe3
сегодня в 03:48
Устроили какую-то дурь из кубка и теперь эта куча неинтересных и никому не нужных игр х/пойми какими составами, и если матчи чемпа по обчыному ТВ х/увидишь то эту лажу гонят одну за другой без остановки
ДСА
ДСА
сегодня в 03:03
В другом клубе тренера уже бы отправили в отставку.
valt134
valt134
сегодня в 02:38
Не ожидал. Но рад за Балтику и Игнашевича.
Capral
Capral ответ goodmonter (раскрыть)
сегодня в 01:14
Ничего не имею против Балтики и поздравил эту команду с победой. Но в одном я уверен, стратегической, эта победа для Зенита не являлась. А поведение Малкома и Вендела объяснить можно- никто не любит проигрывать.
goodmonter
goodmonter ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:07, ред.
Соглашусь с тем, что как правило: кто больше хочет победы, тот её и получает.
ЦСКА как и Зенит выпустил основу только во втором тайме. Тоже планировал тактичекое поражение, но коварный Акинфеев не позволил, не любит,видите ли, проигрывать в сериях пенальти.
Если смотрели матч Балтика-Зенит, то обратили внимание на поведение Вендела, Клаудиньо? Чем ближе к финальному свистку, тем более хамски себя вели. Чуть до драки не дошло в концовке. Может от бессилия и злости на себя, что не получается хоть 1 удар нормальный удар в створ организовать? А может просто не привыкли проигрывать, особенно какой-то Балтике? А может это хитрая тактика Семака при спланированном поражении? Всей правды мы не узнаем, ну и неважно.
Пусть Зенит ещё раз чемпионом станет, это никак у Балтики не отнимет победу. С праздником, Калининград!
Capral
Capral ответ goodmonter (раскрыть)
вчера в 23:44
Я думаю, если бы Зениту, позарез нужна была бы сегодня победа, он, эту Балтику- порвал бы в клочья. А поскольку, Зенит, полюбому выходит из группы, и к тому же, в ближайшем туре предстоит важнейшая и непростая игра с ЦСКА, Питер, просто не рвал жилы на посредственной игре. В тоже время, это не умоляет победу Балтики и её тренера, с чем, я, их и поздравляю.
Capral
Capral ответ nubom (раскрыть)
вчера в 23:39
Добрый вечер!
Сразу хочу поблагодарить Вас, за такие теплые слова в мой адрес, и выразить Вам- мое искреннее Уважение, в плане Вашего воспитания, в самом высоком смысле этого слова!!! Это не в смысле обратного комплимента, но только в следствии моих наблюдений за Вашим общением с другими людьми и в частности со мной!!! Еще раз- благодарю!!!

Теперь про Семака. Я не писал о его отношениях с игроками Зенита. Мне, просто неизвестна внутренняя кухня Питера... Поэтому, я даже не буду с Вами спорить, а соглашусь. Я считаю и пишу о том, что Зенит- единственный клуб в ПЛ, который играет в академичный, поставленный футбол. Другое дело, я не считаю Семака очень сильным тактиком, а тем более стратегом, но, это дело непростое, и сейчас в России, таких тренеров нет.

Что касается И.Осинькина, то мое Уважение к нему общеизвестно, и в свое время, я очень хотел видеть его в родном ДИНАМО!!! К нему- у меня особое отношение, как к большому профессионалу, как к человеку, из ничего создающего команду!!! Во всё остальном- я конечно с Вами согласен!!!

Меня зовут Виктор. Буду рад знакомству!
goodmonter
goodmonter ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:36
Можете быть безразличным к Зениту и одновременно выступать адвокатом Семака, как и Чердак, который так же высказывал мысль, о необязательности победы в этом матче.
Но за результат отвечает всегда тренер. Это официальный матч, а не товарняк, и было видно, что футболисты обеих команд вышли побеждать, а не "катать вату". Надо просто признать, что сегодня Балтика оказалась сильнее Зенита, а Игнашевич переиграл Семака.
З. Ы. В дальнейшем предлагаю называть все поражения Зенита строго "тактическими"
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:24
Уважаемый Capral. Я всегда с большим уважением отношусь к Вашим постам, но сегодня позволю себе с Вами не согласиться.
Я давно наблюдаю за Семаком и считаю, что основным громадным преимуществом Сергея Богдановича перед остальными тренерами РПЛ является его умение поладить как с дорогостоящими легионерами, так и с руководством команды. Он настоящий профессионал в своей работе и прекрасно умеет ухаживать за хрусталем, тем самым поднимая его цену. Однако в умении обращаться с молодыми российскими талантами он на порядок уступает Игорю Витальевичу Осинькину. Отсутствие приемлемого второго состава, не раз подводило команду в играх на два фронта (ЛЧ и РПЛ).
Поэтому считаю необходимым поставить Сергею Богдановичу "неуд". Имея такую мощную финансовую поддержку, и не подобрать себе тренера-профи для работы с расширенным составом - это нонсенс!
С нетерпением жду следующих ваших постов…
Capral
Capral
вчера в 22:48, ред.
Уважаемый редактор, пожалуйста, исправьте мою грамматическую ошибку в слове дАкажет. Я старый, вижу плохо, потому и ошибаюсь...

Спасибо.
vova505
vova505 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:35
Балтика хорошо играет
Создает моменты в каждой игре
Сегодня наконец получилось реализовать один из них
Вот что это было
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:33
Я не знаю, что это было. Матч не смотрел. Но такого результата я вообще не ожидал. Сегодня праздник значит в Калининграде, молодцы!
Capral
Capral
вчера в 22:32, ред.
Сказать, что мне безразличен Зенит- ничего не сказать. Но мне смешно, когда я читаю пользователей, которые на полном серьезе, рассматривают поражение от Балтики, как трагедию Питера. Я не знаю какие задачи на сезон поставило питерское руководство, возможно, кубок им не нужен, но во-первых, Зенит из группы выйдет, и вполне возможно, в итоге- станет чемпионом. А если еще учесть финансовые возможности этого клуба, то вообще, мне непонятны насмешки над Питером....

Во 2-м тайме вышли игроки основы, но не для того, чтобы спасти игру, а только для того, чтобы дать игровой тонус основе, перед игрой с ЦСКА, которая, во многом важна и определяющая для Зенита. И еще, говорил, и скажу снова - единственная команда, сейчас в России, играющая в академичный футбол - это Зенит!!! Игру ставит тренер, какой бы у него не был состав. Да, надо отдать должное Семаку - он поставил Зениту солидную игру! Он конечно не тактик и не стратег, но Зенит играет в солидный футбол, хотя бы на уровне ПЛ России.

Спартак играет в атакующий, но дворовой футбол. ДИНАМО играет в футбол Оренбурга. ЦСКА, с его колосальными проблемами, только в поиске своей игры... Локо мучается и играет в деревенский футбол.

И только Зенит показывает зрелый, академичный, показательный футбол, пусть даже на уровне российского футбола!!!

Поэтому, Коллеги, не надо насмехаться над Зенитом и критиковать эту команду за тактическое поражение от Балтики, потому что эта победа нужна была Калининграду, но для Зенита она не была жизненно важной. И я уверен что Зенит в ближайших матчах докажет и подтвердит правоту моих слов...
North West
North West
вчера в 22:30
С Победой! Будем надеяться что и в чемпионате у Балтики дела наладятся.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:13, ред.
Балтийцев с Победой! Хорошо , если бы эта победа придала хоть немного психологической уверенности . Ведь лёгких игр для Балтики скорее всего в обозримом будущим ожидать не приходится.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 22:12
Балтику с победой, зенит пускай лучше тренируется
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Petergoff (раскрыть)
вчера в 22:08
Ответ на Ваш вопрос есть в моем комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 22:03
Балтика заслуженно победила отдав все силы. Зенит опять на кубок забил, мог бы без еврокубков и за кубок побороться.
KTS84
KTS84
вчера в 21:57
На классе 🙃
KTS84
KTS84 ответ Petergoff (раскрыть)
вчера в 21:55
У Зенита четыре состава.
Futurista
Futurista ответ Petergoff (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
Без газпрома Зенит бы таким составом всё время играл...с тем же результатом...об этом и спич)...
Холод
Холод
вчера в 21:52
Балтика молодцы. Зенит 96а.
Petergoff
Petergoff ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:50
А ничего, что Зенит в первом тайме поставил экспериментальный состав??? Калининградцы конечно молодцы, ничего не могу сказать, бились, как-будто в финале.
Kolenok
Kolenok ответ viv (раскрыть)
вчера в 21:50
Это не середняк,это днище
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
вчера в 21:41
Конечно, Реал занес деньжат, чтобы не играть в финале кубка СА против «королевского» Зенита.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:38
В продолжение дискуссии о поставленной игре. У Зенита она поставлена? Имея такой состав, Зенит не умеет играть на чужих полях при нейтральном судействе.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 21:37
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