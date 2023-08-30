«Зенит» уступил «Балтике» в матче группового этапа Кубка России

В матче 3-го тура Кубка России «Балтика» победила «Зенит» со счетом 1:0.
Гол забил Анджело Энрикес на 42-й минуте.
«Балтика» лидирует в группе с 9 очками, «Зенит» — 2-й (6 баллов).
В матче 3-го тура Кубка России «Балтика» победила «Зенит» со счетом 1:0.
Гол забил Анджело Энрикес на 42-й минуте.
«Балтика» лидирует в группе с 9 очками, «Зенит» — 2-й (6 баллов).
Во 2-м тайме вышли игроки основы, но не для того, чтобы спасти игру, а только для того, чтобы дать игровой тонус основе, перед игрой с ЦСКА, которая, во многом важна и определяющая для Зенита. И еще, говорил, и скажу снова - единственная команда, сейчас в России, играющая в академичный футбол - это Зенит!!! Игру ставит тренер, какой бы у него не был состав. Да, надо отдать должное Семаку - он поставил Зениту солидную игру! Он конечно не тактик и не стратег, но Зенит играет в солидный футбол, хотя бы на уровне ПЛ России.
Спартак играет в атакующий, но дворовой футбол. ДИНАМО играет в футбол Оренбурга. ЦСКА, с его колосальными проблемами, только в поиске своей игры... Локо мучается и играет в деревенский футбол.
И только Зенит показывает зрелый, академичный, показательный футбол, пусть даже на уровне российского футбола!!!
Поэтому, Коллеги, не надо насмехаться над Зенитом и критиковать эту команду за тактическое поражение от Балтики, потому что эта победа нужна была Калининграду, но для Зенита она не была жизненно важной. И я уверен что Зенит в ближайших матчах докажет и подтвердит правоту моих слов...
Во 2-м тайме вышли игроки основы, но не для того, чтобы спасти игру, а только для того, чтобы дать игровой тонус основе, перед игрой с ЦСКА, которая, во многом важна и определяющая для Зенита. И еще, говорил, и скажу снова - единственная команда, сейчас в России, играющая в академичный футбол - это Зенит!!! Игру ставит тренер, какой бы у него не был состав. Да, надо отдать должное Семаку - он поставил Зениту солидную игру! Он конечно не тактик и не стратег, но Зенит играет в солидный футбол, хотя бы на уровне ПЛ России.
Спартак играет в атакующий, но дворовой футбол. ДИНАМО играет в футбол Оренбурга. ЦСКА, с его колосальными проблемами, только в поиске своей игры... Локо мучается и играет в деревенский футбол.
И только Зенит показывает зрелый, академичный, показательный футбол, пусть даже на уровне российского футбола!!!
Поэтому, Коллеги, не надо насмехаться над Зенитом и критиковать эту команду за тактическое поражение от Балтики, потому что эта победа нужна была Калининграду, но для Зенита она не была жизненно важной. И я уверен что Зенит в ближайших матчах докажет и подтвердит правоту моих слов...
Я давно наблюдаю за Семаком и считаю, что основным громадным преимуществом Сергея Богдановича перед остальными тренерами РПЛ является его умение поладить как с дорогостоящими легионерами, так и с руководством команды. Он настоящий профессионал в своей работе и прекрасно умеет ухаживать за хрусталем, тем самым поднимая его цену. Однако в умении обращаться с молодыми российскими талантами он на порядок уступает Игорю Витальевичу Осинькину. Отсутствие приемлемого второго состава, не раз подводило команду в играх на два фронта (ЛЧ и РПЛ).
Поэтому считаю необходимым поставить Сергею Богдановичу "неуд". Имея такую мощную финансовую поддержку, и не подобрать себе тренера-профи для работы с расширенным составом - это нонсенс!
С нетерпением жду следующих ваших постов…
Я давно наблюдаю за Семаком и считаю, что основным громадным преимуществом Сергея Богдановича перед остальными тренерами РПЛ является его умение поладить как с дорогостоящими легионерами, так и с руководством команды. Он настоящий профессионал в своей работе и прекрасно умеет ухаживать за хрусталем, тем самым поднимая его цену. Однако в умении обращаться с молодыми российскими талантами он на порядок уступает Игорю Витальевичу Осинькину. Отсутствие приемлемого второго состава, не раз подводило команду в играх на два фронта (ЛЧ и РПЛ).
Поэтому считаю необходимым поставить Сергею Богдановичу "неуд". Имея такую мощную финансовую поддержку, и не подобрать себе тренера-профи для работы с расширенным составом - это нонсенс!
С нетерпением жду следующих ваших постов…