Матчи сборной России с Египтом и Катаром покажет Первый канал

Товарищеские матчи сборной России с командами Египта и Катара покажет Первый канал. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Все встречи будут транслироваться в прямом эфире по ТВ и в режиме онлайн.
Поединок с Египтом пройдёт 7 сентября в Суэце, игра начнётся в 19:00 по московскому времени. 12 сентября состоится матч с Катаром в Дохе (начало — в 18:15 по МСК).
Добавят еще пафосную студию перед матчем. Оформят всё как событие года в мировом футболе.
Нельзя упускать такой повод для пропаганды...
Добавят еще пафосную студию перед матчем. Оформят всё как событие года в мировом футболе.
Нельзя упускать такой повод для пропаганды...
В Доху я не поеду )...
В Доху я не поеду )...
Ладно,определим это событие как ЗНАКОВОЕ.
Ладно,определим это событие как ЗНАКОВОЕ.