Матчи сборной России с Египтом и Катаром покажет Первый канал

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вчера, 19:22

Товарищеские матчи сборной России с командами Египта и Катара покажет Первый канал. Об этом сообщает официальный сайт РФС .

Все встречи будут транслироваться в прямом эфире по ТВ и в режиме онлайн.

Поединок с Египтом пройдёт 7 сентября в Суэце, игра начнётся в 19:00 по московскому времени. 12 сентября состоится матч с Катаром в Дохе (начало — в 18:15 по МСК).