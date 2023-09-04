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Матчи сборной России с Египтом и Катаром покажет Первый канал

вчера, 19:22

Товарищеские матчи сборной России с командами Египта и Катара покажет Первый канал. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Все встречи будут транслироваться в прямом эфире по ТВ и в режиме онлайн.

Поединок с Египтом пройдёт 7 сентября в Суэце, игра начнётся в 19:00 по московскому времени. 12 сентября состоится матч с Катаром в Дохе (начало — в 18:15 по МСК).

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Все комментарии
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 06:55
Вся страна должна видеть, что мы ни в какой не изоляции!
Добавят еще пафосную студию перед матчем. Оформят всё как событие года в мировом футболе.
Нельзя упускать такой повод для пропаганды...
leo2011-12
leo2011-12
сегодня в 06:37
Все 49 россиян на поле выйдут?
nubom
nubom
вчера в 22:58
Видимо двух выпусков КВН не хватает...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:38
Если на Первом канале будет комментировать не Гусев, то в этом нет никакого смысла вообще
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:37
Пожалуй, я тоже...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:30
Не до смеху я занят
В Доху я не поеду )...
drug01
drug01
вчера в 21:06
Долго ждём этого момента!
stanichnik
stanichnik ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 20:53
Скажите, что смешного, посмеёмся вместе.
pomor45
pomor45 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:50
Это накладывает на сборную определённую ответственность не только в спортивном, но и политическом плане, особенно в среде африканских стран.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:34
Пора бы на игру сборной посмотреть!
lotsman
lotsman
вчера в 20:27
Интересно будет посмотреть на нашу сборную, в каком она состоянии.
Kosmos58
Kosmos58 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:14
Смешно!..
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:09, ред.
Ваня, ты действительно думаешь, что это в мире кому-то интересно? Если сыграет Салах за Египет, уверен- многим будет интересно увидеть Салаха -ради него, посмотрят! Но матчи с Катаром, сб.России- под большим вопросом... Я, лично, точно смотреть не буду.
adekvat
adekvat
вчера в 20:05
На перво новое шоу запускают, юмористическое.
shlomo
shlomo
вчера в 19:38
Ну все... наверное снег выпадет, если 1 соизволил показать матчи
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:36
Первый канал всегда падок на сладенькое...или тухленькое-даже сразу не разберёшь!
Ладно,определим это событие как ЗНАКОВОЕ.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:36, ред.
Российский первый канал вещает свои программы на многие страны, а это значит, что этот матч сможет посмотреть большая аудитория за рубежом
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