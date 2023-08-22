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Селихов приступил к тренировкам в общей группе «Спартака»

вчера, 17:39

По информации источника, вратарь «Спартака» Александр Селихов приступил к тренировочным занятиям в общей группе и работает с командой без ограничений.

В текущем сезоне игрок ещё не выходил на поле.

Москвичи занимают 6-е место в РПЛ с 9 очками после 5 туров.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:57
очень много времени в лазарете проводит
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:41
А сколько лет Свинову?
Capral
Capral
вчера в 21:18
Спартачи ищут причины своих неудач- в ком угодно и где угодно, только не в тренере, о котором не говорит, только ленивый...
Сп62
Сп62
вчера в 21:07
Все мячи, которые Свинов пропустил и Акинфеев бы не взял. Другое дело руководить обороной. Здесь нужен опыт. Считаю, что все обвинения в адрес молодого вратаря, беспочвенны.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:52
Это хорошо. Пусть все сильнейшие будут в строю у всех команд!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:58
Взяли из-за фамилии.
Надо срочно воротчика в Спартак, все косяпуры!
Максименко через игру ещё прыгает, а этот Свинов, да вообще мышей не ловит.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:23
Это хорошо но.. Свинова гнать к чертям срочно. Макса пока в основу и подыскивать нового воротчика. Селихов неплох но как то не устрвивает его вечные больничные. Пусть к Максу запасник лучше из дубля встанет чем Свинов который вообще мяча боится
ДСА
ДСА
вчера в 19:23
Похоже он будет хорошим вторым вратарём.
Сп62
Сп62 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 18:58
А где Свинов допустил хоть одну пенку кроме казуса с Уралом?
shlomo
shlomo
вчера в 18:50
Думаю, что Спартачи порадовались этой новости.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:26
Это хорошая новость
Свинов не надёжен
ЦСКА-06
ЦСКА-06
вчера в 18:24
Селихов неплохой вратарь но слишком часто травмируется. У спартака со времен плетикосы и какое то время диканя хорошего вратаря не помню. Если ошибаюсь напомните
Сп62
Сп62
вчера в 18:04
Теперь надо набрать ещё форму.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:50
Может еще успеет сыграть пару игр до перерыаа!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:45
Ну и хорошо,а то подложили им Свинова...
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