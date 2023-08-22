Селихов приступил к тренировкам в общей группе «Спартака»

По информации источника, вратарь «Спартака» Александр Селихов приступил к тренировочным занятиям в общей группе и работает с командой без ограничений.
В текущем сезоне игрок ещё не выходил на поле.
Москвичи занимают 6-е место в РПЛ с 9 очками после 5 туров.
Надо срочно воротчика в Спартак, все косяпуры!
Максименко через игру ещё прыгает, а этот Свинов, да вообще мышей не ловит.
Надо срочно воротчика в Спартак, все косяпуры!
Максименко через игру ещё прыгает, а этот Свинов, да вообще мышей не ловит.
Свинов не надёжен
Свинов не надёжен