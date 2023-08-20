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Захарян провёл первую тренировку в «Реале Сосьедад»

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112910415
112910415
сегодня в 06:53
на пороге великих событий
lotsman
lotsman
вчера в 19:10
Арсен начал тренироваться, успехов ему. Далер вон уже гол забил, с первого выхода на поле. А Кокорина опять мурыжат, да и Алексея Миранчука тоже.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:13
Самый лучший из армян...
adekvat
adekvat
вчера в 16:43
Захарян провел первый завтрак скомандой...
Звхарян первый раз сходил в туалет команды Реал Сосьедад...
idres
idres
вчера в 16:23
Ну теперь осталось дело за малым.... дебютировать и забить гол.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:13
Весь город, поди, собрался? 🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 16:03
Согласен. Можно сообщить, когда он, чего-то добьется, как-то себя проявит. Но сообщать про каждый его шаг, по-моему, неправильно...
4f68534arghw
4f68534arghw
вчера в 15:55
Сейчас пожелаем удачи, а после будем посмотреть
Jocket
Jocket
вчера в 15:47
И что с такого, скоро сядет на лавку. Ждем новостей про каждый день на лавке.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:28
Теперь о каждом шаге будет сообщено?
ДСА
ДСА
вчера в 15:20
Не для себя Динамо его готовило.
Гость
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