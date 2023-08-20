Захарян провёл первую тренировку в «Реале Сосьедад»

В пресс-службе «Реала Сосьедад» сообщили, что российский хавбек Арсен Захарян провёл первое тренировочное занятие в составе новой команды.
Вчера воспитанник «Динамо» подписал контракт с испанским клубом.
Да, Захарян провёл тренировку.
В пресс-службе «Реала Сосьедад» сообщили, что российский хавбек Арсен Захарян провёл первое тренировочное занятие в составе новой команды.
Вчера воспитанник «Динамо» подписал контракт с испанским клубом.
Да, Захарян провёл тренировку.
Звхарян первый раз сходил в туалет команды Реал Сосьедад...
Звхарян первый раз сходил в туалет команды Реал Сосьедад...