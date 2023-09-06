Костанса хочет сыграть за сборную России

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанса ответил на вопрос о возможной игре за сборную России.
Думаю, слишком рано об этом говорить и что‑то загадывать. Слишком рано. Но всякое может быть.
Хочу ли я этого? Да. Почему бы и нет?
Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанса ответил на вопрос о возможной игре за сборную России.
Думаю, слишком рано об этом говорить и что‑то загадывать. Слишком рано. Но всякое может быть.
Хочу ли я этого? Да. Почему бы и нет?
У меня напрашивается другой ответ. Сначала футболист получает наш паспорт и соответственно, став налоговым резидентом РФ он платит уже не тридцать процентов со своих доходов, а тринадцать процентов, как все граждане РФ. В этом и кроется главная причина иностранцев одеть заветную трёхцветную майку с двуглавым орлом у сердца. И Костанса не исключение.
Но если всё же его желания искрение, то пусть дерзает и начинает учить русский и помогай ему Бог!
Болейте за своих, а не против чужих!
У меня напрашивается другой ответ. Сначала футболист получает наш паспорт и соответственно, став налоговым резидентом РФ он платит уже не тридцать процентов со своих доходов, а тринадцать процентов, как все граждане РФ. В этом и кроется главная причина иностранцев одеть заветную трёхцветную майку с двуглавым орлом у сердца. И Костанса не исключение.
Но если всё же его желания искрение, то пусть дерзает и начинает учить русский и помогай ему Бог!
Болейте за своих, а не против чужих!