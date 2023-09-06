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Костанса хочет сыграть за сборную России

вчера, 19:30

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанса ответил на вопрос о возможной игре за сборную России.

Думаю, слишком рано об этом говорить и что‑то загадывать. Слишком рано. Но всякое может быть.

Хочу ли я этого? Да. Почему бы и нет?

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 08:03
Он в курсе, что сб. России отстранена? И, видимо, оч надолго
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:30, ред.
Каждый раз слыша от иностранного футболиста выступающего в клубах РПЛ о желании в настоящее время стать игроком сборной России у меня возникают большие сомнения в их искренности. По большому счёту наши клубы и Сборная лишены возможности участия во всех официальных международных турнирах, а заиграв за нашу главную команду, футболист теряет возможность в дальнейшем выступать за любую другую страну. Так для чего тогда ему это надо?

У меня напрашивается другой ответ. Сначала футболист получает наш паспорт и соответственно, став налоговым резидентом РФ он платит уже не тридцать процентов со своих доходов, а тринадцать процентов, как все граждане РФ. В этом и кроется главная причина иностранцев одеть заветную трёхцветную майку с двуглавым орлом у сердца. И Костанса не исключение.

Но если всё же его желания искрение, то пусть дерзает и начинает учить русский и помогай ему Бог!
Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:10
Стремление, это уже плюс ➕️ !)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:59
Видимо скоро в Москву перебираться
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:58
Это кто такой?
Какая ещё сборная
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:15
Пятидесятым будешь?
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:58
Желание это уже плюс
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