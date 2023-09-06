Костанса хочет сыграть за сборную России

Защитник «Крыльев Советов» ответил на вопрос о возможной игре за сборную России.

Думаю, слишком рано об этом говорить и что‑то загадывать. Слишком рано. Но всякое может быть.

Хочу ли я этого? Да. Почему бы и нет?