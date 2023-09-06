Ван Гал уверен, что чемпионство Аргентины подстроили. У теории есть поклонники

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вчера, 15:13

Подлог в футболе – историческая традиция.

Ван Гал считает, что Аргентину тащили к титулу

Луи ван Гал принимает серьезные медикаменты. Много побочных эффектов, а физическое состояние влияет на мысли. У тренера смертельно опасная болезнь. Дедушке Луи семьдесят два года, в таком возрасте умственные способности редко такие, как в молодости. Так вот, бывший тренер сборной Нидерландов намекнул на сговор на ЧМ -2022 в Катаре:

Если посмотреть на то, как забивала голы Аргентина, и как забивали мы, и как некоторые аргентинские игроки переходили грань и не были наказаны, я думаю, что это всё было спланировано заранее. Я имею в виду именно то, что говорю. Месси хотели сделать чемпионом мира? Да, я так думаю.

А Ибрагимович зимой провел интересную неформальную беседу. Швед с улыбкой отметил, что всем понятно, куда идет турнир – к победе Месси. Вот только любители теории заговора вырвали фразу из контекста. Швед не говорил, что матчи договорные, а рефери подкупили. Не упоминал тайных кукловодов, которые заставляют Саудовскую Аравию обыграть Аргентину, а другим сборным мешают это сделать. Более того, Златан болел за «альбиселесте», ведь делился ожиданиями:

Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси.

А после того, как шейхи свозили Ибрагимовича на турнир, форвард оценил его на 10 баллов по всем параметрам. Поэтому понятно, почему даже капитан сборной Нидерландов ван Дейк скептично отнёсся к теории Луи ван Гала:

Слышал утром сказанное, но это всё, что знаю. Это мнение Луи. У каждого оно может быть своим. Я не считаю так, как он.

Понятно, что ван Гал выразил в обвинениях свою обиду от поражения. Но в природе возникновения теории заговора, что в ФИФА якобы подстроили победу Месси, интересно разобраться. Потому что футбол тяжело назвать чистым бизнесом.

В истории футбола много подстроенных турниров

В еврокубках всегда подкупали арбитров. Был специальный человек в Венгрии, историю которого обязательно расскажем. Покупал рефери для итальянских клубов в Кубке чемпионов. И всегда давили на арбитров на чемпионатах мира по линии политиков. Первое «золото» Италии в футболе в 1934 году с сильным душком. Играли дома, фашисты и нацисты имели большой вес в Европе.

Арбитры допускали грубые ошибки в пользу Италии и против её соперников. Вот только не было телевидения и множества повторов, чтобы достоверно проверить все моменты. По радио оценить эпизод слушатель не мог. На стадионе у зрителей был не лучший обзор и всего один шанс запомнить все детали. Тогда разговоры о подстроенных титулах соседствовали с верой в спиритизм.

Но нестыковок в 1934 году хватало. Италия набрала в сборную иностранцев с бабушками из Неаполя. Испанскому голкиперу Саморе повредили глаз в ничейной игре с Италией, на переигровку не вышел. Даже в 1978 году на турнире в Аргентине хозяева выиграли после скандалов. Кройф испугался ехать в страну, где похищали людей сотнями, так как до этого пытались украсть его детей.

Впрочем, не только в 20 веке были большие скандалы. До VAR в Лиге чемпионов забивали из офсайдов. На ЧМ -2002 тянули Южную Корею. Блаттер был по уши в коррупции, успехи Хиддинка с азиатской сборной можно смело ставить под сомнение. Итальянские гранды справедливо обвинялись в договорных матчах. У французского «Марселя» забрали чемпионское звание эпохи руководителя Бернара Тапи, покупал соперников и арбитров.

В советском футболе было много договорных поединков. Участники матчей, поскольку давно истекли сроки давности, спокойно рассказывают детали. К сожалению, футбол не является чистым спортом. Но как подстроить победу конкретной команды на ЧМ -2022? Особенно если побеждают в сериях пенальти, как Португалия на Евро-2016.

Аргентина оказалась невероятно везучей сборной

Понимаем природу теории, что Месси «помогали» взять Кубок мира. Отдавая должное работе Скалони, игре Лионеля, голкипера Мартинеса и всех остальных футболистов, параллельно надо отметить удачливость Аргентины. Серии пенальти и спасение против Франции заставляют воображение работать. Это как гол Марадоны рукой в ворота Англии. В 99,99 % случаев арбитр заметил бы нарушение.

Но Диего воевал с ФИФА , нет сомнений, что ему просто повезло. Германия случайно разбила Бразилию 7:1. Матч не был договорным, хотя у бразильцев есть такая теория. А если чиновники подстраивают результаты ЧМ , почему Месси не выиграл у непопулярных немцев в Рио-де-Жанейро? Арбитр не помог переиграть Нойера. В Катаре надо обвинять половину мира в невероятном титуле для Аргентины.

Многие формируют армии последователей благодаря безумным теориям. Интернет ускорил доставку диких мыслей в чужие головы. Но Аргентина реально дралась за долгожданный титул. Если кому-то нужны победы Месси, почему так долго не мог выиграть даже Кубок Америки? И голландцам никто не мешал лучше пробить пенальти в серии. Также ван Гал забыл одну очень важную деталь.

Сам тренер превратил игру с Аргентиной в грязную. Луи подсылал подопечных давить на дерзких аргентинцев. Представители Нидерландов были «плохими парнями» в поединке, где Месси отправил тренеру соперника весточку в стиле Рикельме, использовал жест плеймейкера, с которым у ван Гала были конфликты. Также в заговоре в пользу Аргентины должен был участвовать новичок ПСЖ .

Француз Коло не реализовал выход один на один в финале, одном из лучших матчей в истории футбола. Самый простой вывод часто бывает верным. Аргентинцы выиграли, ведь показали характер и набрали форму по ходу турнира. Также им повезло сильнее, но так с чемпионами обычно случается. Венгры встали не с той ноги – немцы взяли первый титул, хотя их ненавидел тогда почти весь мир.

Баджо промахнулся – бразильцы взяли титул. Бразилец Роналдо едва не умер – француз Зидан стал чемпионом мира через день. Трезеге ударил в перекладину – выиграла Италия. А вот Португалия в Катаре вылетела от Марокко, хотя истинные поклонники теорий заговора ждали финал Роналду против Месси.