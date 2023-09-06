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Ван Гал уверен, что чемпионство Аргентины подстроили. У теории есть поклонники

вчера, 15:13
Луи ван Гал

Подлог в футболе – историческая традиция.

Ван Гал считает, что Аргентину тащили к титулу

Луи ван Гал принимает серьезные медикаменты. Много побочных эффектов, а физическое состояние влияет на мысли. У тренера смертельно опасная болезнь. Дедушке Луи семьдесят два года, в таком возрасте умственные способности редко такие, как в молодости. Так вот, бывший тренер сборной Нидерландов намекнул на сговор на ЧМ-2022 в Катаре:

Если посмотреть на то, как забивала голы Аргентина, и как забивали мы, и как некоторые аргентинские игроки переходили грань и не были наказаны, я думаю, что это всё было спланировано заранее. Я имею в виду именно то, что говорю. Месси хотели сделать чемпионом мира? Да, я так думаю.

А Ибрагимович зимой провел интересную неформальную беседу. Швед с улыбкой отметил, что всем понятно, куда идет турнир – к победе Месси. Вот только любители теории заговора вырвали фразу из контекста. Швед не говорил, что матчи договорные, а рефери подкупили. Не упоминал тайных кукловодов, которые заставляют Саудовскую Аравию обыграть Аргентину, а другим сборным мешают это сделать. Более того, Златан болел за «альбиселесте», ведь делился ожиданиями:

Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси.

А после того, как шейхи свозили Ибрагимовича на турнир, форвард оценил его на 10 баллов по всем параметрам. Поэтому понятно, почему даже капитан сборной Нидерландов ван Дейк скептично отнёсся к теории Луи ван Гала:

Слышал утром сказанное, но это всё, что знаю. Это мнение Луи. У каждого оно может быть своим. Я не считаю так, как он.

Понятно, что ван Гал выразил в обвинениях свою обиду от поражения. Но в природе возникновения теории заговора, что в ФИФА якобы подстроили победу Месси, интересно разобраться. Потому что футбол тяжело назвать чистым бизнесом.

В истории футбола много подстроенных турниров

В еврокубках всегда подкупали арбитров. Был специальный человек в Венгрии, историю которого обязательно расскажем. Покупал рефери для итальянских клубов в Кубке чемпионов. И всегда давили на арбитров на чемпионатах мира по линии политиков. Первое «золото» Италии в футболе в 1934 году с сильным душком. Играли дома, фашисты и нацисты имели большой вес в Европе.

Арбитры допускали грубые ошибки в пользу Италии и против её соперников. Вот только не было телевидения и множества повторов, чтобы достоверно проверить все моменты. По радио оценить эпизод слушатель не мог. На стадионе у зрителей был не лучший обзор и всего один шанс запомнить все детали. Тогда разговоры о подстроенных титулах соседствовали с верой в спиритизм.

Но нестыковок в 1934 году хватало. Италия набрала в сборную иностранцев с бабушками из Неаполя. Испанскому голкиперу Саморе повредили глаз в ничейной игре с Италией, на переигровку не вышел. Даже в 1978 году на турнире в Аргентине хозяева выиграли после скандалов. Кройф испугался ехать в страну, где похищали людей сотнями, так как до этого пытались украсть его детей.

Впрочем, не только в 20 веке были большие скандалы. До VAR в Лиге чемпионов забивали из офсайдов. На ЧМ-2002 тянули Южную Корею. Блаттер был по уши в коррупции, успехи Хиддинка с азиатской сборной можно смело ставить под сомнение. Итальянские гранды справедливо обвинялись в договорных матчах. У французского «Марселя» забрали чемпионское звание эпохи руководителя Бернара Тапи, покупал соперников и арбитров.

В советском футболе было много договорных поединков. Участники матчей, поскольку давно истекли сроки давности, спокойно рассказывают детали. К сожалению, футбол не является чистым спортом. Но как подстроить победу конкретной команды на ЧМ-2022? Особенно если побеждают в сериях пенальти, как Португалия на Евро-2016.

Аргентина оказалась невероятно везучей сборной

Понимаем природу теории, что Месси «помогали» взять Кубок мира. Отдавая должное работе Скалони, игре Лионеля, голкипера Мартинеса и всех остальных футболистов, параллельно надо отметить удачливость Аргентины. Серии пенальти и спасение против Франции заставляют воображение работать. Это как гол Марадоны рукой в ворота Англии. В 99,99 % случаев арбитр заметил бы нарушение.

Но Диего воевал с ФИФА, нет сомнений, что ему просто повезло. Германия случайно разбила Бразилию 7:1. Матч не был договорным, хотя у бразильцев есть такая теория. А если чиновники подстраивают результаты ЧМ, почему Месси не выиграл у непопулярных немцев в Рио-де-Жанейро? Арбитр не помог переиграть Нойера. В Катаре надо обвинять половину мира в невероятном титуле для Аргентины.

Многие формируют армии последователей благодаря безумным теориям. Интернет ускорил доставку диких мыслей в чужие головы. Но Аргентина реально дралась за долгожданный титул. Если кому-то нужны победы Месси, почему так долго не мог выиграть даже Кубок Америки? И голландцам никто не мешал лучше пробить пенальти в серии. Также ван Гал забыл одну очень важную деталь.

Сам тренер превратил игру с Аргентиной в грязную. Луи подсылал подопечных давить на дерзких аргентинцев. Представители Нидерландов были «плохими парнями» в поединке, где Месси отправил тренеру соперника весточку в стиле Рикельме, использовал жест плеймейкера, с которым у ван Гала были конфликты. Также в заговоре в пользу Аргентины должен был участвовать новичок ПСЖ.

Француз Коло не реализовал выход один на один в финале, одном из лучших матчей в истории футбола. Самый простой вывод часто бывает верным. Аргентинцы выиграли, ведь показали характер и набрали форму по ходу турнира. Также им повезло сильнее, но так с чемпионами обычно случается. Венгры встали не с той ноги – немцы взяли первый титул, хотя их ненавидел тогда почти весь мир.

Баджо промахнулся – бразильцы взяли титул. Бразилец Роналдо едва не умер – француз Зидан стал чемпионом мира через день. Трезеге ударил в перекладину – выиграла Италия. А вот Португалия в Катаре вылетела от Марокко, хотя истинные поклонники теорий заговора ждали финал Роналду против Месси.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:15, ред.
Да, ладно...
Всё по чесноку было.
Аргентина - заслуженный чемпион мира.
112910415
112910415
вчера в 18:27
любителей конспирологии не унять, да и зачем ?
протон
протон
вчера в 17:39
Конспирология конечно штука интересная, но не в этом случае. Дед видимо прикурил не ту смесь.
Bont
Bont
вчера в 17:22
С самого начала статьи классно соломка стелется - про болезнь, препараты, возраст. Далее еще лучше "в истории много случаев нечестной игры, но сейчас уж точно не так, Аргентина дралась за титул". Можно разве как-то выиграть без драки и движения? В то же время Аргентина ну очень не впечатляла (оценочное суждение). Я не утверждаю, что все было подстроено, но обращаю внимание, что влиять можно на игру как минимум с жеребьевкой по турнирной сетке. Отвечая на вопрос, почему в 2014-м не дали выиграть - Роналду и Месси скорее всего играли на последнем ЧМ и их вероятно вели в финал, чтобы потом было на основании чего фильм снимать и подогревать интерес, но вышло на 50%. Ван Галу терять нечего, он может говорить такие вещи, Ван Дейку еще играть нужно, добрый вечер культуре отмены, поэтому имеется вероятность, что не говорит правду.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 16:53
Умные люди всегда здраво рассуждают.
Луи болен, как и многие, которые думают и верят, что всё подстроенно.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:37
Отчасти я согласен с Ван Галом. Это был очень странный турнир. Не верю, что Аргентину вытащили за уши, но моменты подыгрыша были. Например когда в финале Франция заменила Жиру и Гризмана в конце первого тайма.

Еще убежден, что Германию просто утопили не пустили в плей-офф в угоду азиатским сборным, чтобы укрепить влияние на азиатский рынок.

Так же уверен, что Марокко вытянули в полуфинал, чтобы подкрепить многообразие сборных со всех континентов.
Elliada
Elliada ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:56
Кстати, если без шуток, то я считал, что Португалия, как минимум, до полуфинала доберется. Состав по стоимости почти на уровне Бразилии и Франции. Даже после начала ЧМ так считал, когда им левые пенальти начали давать. А потом Роналду начал чудить. Сначала требовал переписать гол Бруну на себя, потом угрожал уехать из расположения сборной из-за того, что его заменили, хотя Португалия уже обеспечила себе выход в плей-офф. А потом конфликт Роналду с тренером. Тогда я уже понял, что рассчитывать на призовые места Португалия не будет. Развалил сборную изнутри. Забавно, что Роналду сам себе помешал на ЧМ.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:50
В финале чемпионата мира 2022 в Катаре Аргентина должна была побеждать Португалию, а точнее Месси должен был стать чемпионом мира победив Роналду...
Но Роналду прознал про эту теорию и решил проиграть Марокко в четвертьфинале, дабы он не мог себе позволить лично поздравить Месси со званием чемпиона мира.

"Программа максимум" жива!!!
«Скандалы, интриги, расследования. Показать всё, что скрыто».
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:48
Аргентину выводить из себя - глупая затея.. Не та нация.. Это "затея" сделала альбиселесте только сильнее и сплочённей.. Игры это показали.. В каждом матче они доминировали по игре.. И заслуженно победили.. Как бы не хотелось обратного любителям " конспирологических заговоров".. Спасибо аравийцам и голландцам " во главе" с ВГ.. Если бы не они - кто знает как могло всё повернуться для бело-голубых.. Спасибо ВГ за его "трёп" про Месси за один день до начала голосования на ЗМ.. Не удивлюсь, если кэфы на победу Месси после этого изменятся с 1,1 до 1.. И на будущее - если кто-то хочет после "драки" крикнуть САМОМУ Лео : Эй, Месси - однозначно получит ответ про национального bobo.. Не злите Месси - ни на поле, ни за пределами.. Получите обратный эффект.. PS.. Моргану и Авейру - на заметку.. Хе..
Elliada
Elliada
вчера в 15:41
Вообще, я рад, что Аргентина выиграла ЧМ так, как выиграла. Если бы небесно-голубые выиграли бы ЧМ, как, например, Франция в 2018, их победу быстро бы забыли, потому что не было ничего запоминающегося. А так появились всякие теории, дискуссии и т. д. Таким образом, обеспечивается бессмертие игрокам Аргентины. К примеру, если бы не "Рука Бога" , то сегодня об Марадоне мало кто знал. Спасибо хейтерам, что делаете Месси бессмертным в умах людей.
протон
протон
вчера в 15:38
Если он говорит, что все спланировано, те голландцы специально проиграли пенальти? Левая пенка Французов в финале тоже план? Кстати все три пенальти Аргентины, которые могли влиять на результат были пробиты в плей -оф и все их признали вар и судьи.
Жестко спланировали 2-2 на 100 минуте со штрафного, которого не было. Вспоминая этот матч помню как Паредеса стоило удалить, но и Ван Дейк на свою красную наиграл несколько раз, учитывая, что судил Лаос он так судит каждую свою игру. Нидерланды вообще играли не о чем, как сравняли сидели ждали серию пенальти два овертайма, ноль ударов или угловых, а Аргентина наоборот обстреляла ворота. Голландия и на дополнительное время не наиграла. Да и в целом на турнире смотрелась откровенно посредственно.
Что-то ЛВГ забыл упомянуть, что грязно и без реакции судей играли так же его игроки, забыл упомянуть, как аргентинцы играли лучше большую часть матча, в то время как голландцы буквально отскочили на последних минутах.
Но чего уж тут, ЛВГ всю карьеру постоянно за все свои неудачи сваливает ответственность на потусторонние силы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:34
протон
протон
вчера в 15:30
Все началось с спланированного поражения Аргентины от Аравии.
И потом как-то бы спланирован гол Месси Мексике. Когда он забил абсолютно спланированный гол на 61-ой минуте дальним выстрелом.
Дед вам судья левые 10 минут подарил) вы счет сравняли) какой план?))
против Аргентины смотрелись как импотенты ,об этом даже говорит число ударов в створ ворот ,у Аргентины 27 у соперников 12 ,те Аргентина перебила всех в 2.5 раза ,не говоря что она перебегала всех , то есть была самой подвижной командой на этом ЧМ.
Теперь понимаю, что Месси был прав, жестами показав ему, что он слишком много болтает. Уважение к старшим это конечно гуд, но какие старшие, такое и уважение.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 15:23
вполне возможно, достаточно посмотреть нелепый первый гол в ворота Хорватии, очень странный гол, было сыграно в корпус хорватского вратаря
протон
протон
вчера в 15:22
Обычно на таких новостях пишут "Дед забыл принять таблетки" )
Futurista
Futurista
вчера в 15:21
Все современные спортсмены-рекордсмены принимают серьёзные медикаменты...это не аргумент)...
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