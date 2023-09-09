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Изидор — игрок «Зенита»

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:08
Странно что Спартак не подсуетился на счет Изидора...казалось бы при ушедших Бальде и Шамаре - им он нужнее....

А Зенит имея в полузащите Вендела и Клаудиньо может и с любыми напами расчемпиониться.....а наращивать их количество - не значит усилиться.....
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Понятно что разгрузив зарплатную ведомость с уходом Малкома можно расширить скамейку на 2-х-3-х игроков....но зачем....коль зимой приедет уже купленный за 9 млн и достигший к тому времени совершеннолетия некий коринтианский уникум Педро...

Для чего эти косвенные усиления....при обещанной "сенсации" - непонятно.....

Если ты решил перестать в Кубке Балтикам проигрывать - то второй состав тут не при чем......тут дело в настрое и мотивации....

4 нападающих в отсутствии еврокубков - это позолота золота....перебор переборыч...

Да и все эти комуточтотодоказывающие трансферы а-ля Марио и а-ля Изидор - как то несерьезно....

Если ты Лев так и продолжай есть мясо...а не ходи изредка пощипывать травку на лугу.....
Палыч82
Палыч82
вчера в 22:48
Вот, змееныш,) Вместе с агентом,)
KTS84
KTS84
вчера в 20:44
За 50 тысяч?
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:01
Собаки лают на караван по зову инстинкта. Куда он идёт, зачем и за что лают, почему караван не обращает на них внимания - им невдомёк - инстинкт зовёт.
Байкал-38
Байкал-38 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:41
Так и с Изидором пример отличный.
История с Венделем показала, что такого как раньше уже не будет, когда игроки уезжали и им за это ничего не было, а история с Изидором просто ещё раз это подтвердила.
Надеюсь теперь вы разобрались в данном решении ФИФА и будите правильно оценивать ситуацию!
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:38
Хорошая новость для болельщиков фк ЗЕНИТ!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:38
фигня полная
1580556558
1580556558
вчера в 19:38
Какой смысл кормить этих недолегов сейчас? Их уровень падает все ниже и ниже с каждым сезоном, в еврокубках не участвуем, да и любой легионер в любой момент может помахать ручкой и уехать. И ничего ему за это не будет, даже, возможно, похвалят на Родине. Но зато какие деньги они получают! Вместо того, чтобы использовать сложившуюся ситуацтю для развития футбола и направить высвободившиеся средства на развитие детского футбола или тупо сэкономить, клубы продолжают сорить деньгами направо и налево. А почему бы и нет, не из своего кармана же, ну и куда без распила и откатов, современные реалии таковы. А ведь молодым игрокам негде играть и набираться опыта, перспективные парни продолжают полировать скамейки. Ну а Зенит в своем репертуаре, взять не потому что нужен, а чтоб другим не достался.
lotsman
lotsman
вчера в 19:37
Если не захотел играть в Локомотиве, то железнодорожникам нечего жалеть о нём, как говорится - насильно мил не будет. Ну а для Зенита, не знаю, лично я не очень одобряю этот переход.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:32
Арена вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Засияет красотой,
Разольется в шумном беге,
И на бровке как на бреге,
В кураже, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Семаковцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Изидор.
TheBoLt
TheBoLt ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:31
Ну да, с Венделом пример хороший
Байкал-38
Байкал-38 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:21
Ты уже ошибаешься и вот пару примеров, один кстати и с самим Изидором.
Вендел уже попрощался со всеми и отказывался возвращаться в Зенит, но Зенит отклонил все предложения и пошёл на принцип.
Как итог Венделу пришлось вернутся в Зенит.
А теперь ответь тогда, почему если Изидор был так в себе уверен не заключил ни с одним клубом контракт после своего бегства из Локо?
Почему Локо всем отказывал, даже в аренде игрока и настаивал только на выкупе игрока?
Вот тут и кроется ответ на твою ошибочную версию.
У Изидора был шанс весной 2022 года приостановить контракт, но он им не воспользовался и остался играть в РПЛ, а теперь он потерял этот шанс и ФИФА если бы приняла его сторону полностью дискредитировала себя и проиграла тот же самый суд.
Многие ошибочно думают, что в связи политической ситуацией теперь все будут делать как им хочется. Но это не совсем так. ФИФА в противном случае не делали бы эти ограничения, а если сами же сделали, то они и будут им подчиняться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:13, ред.
А кто это?

Сенсация?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:10
А кто это ?
TheBoLt
TheBoLt ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:10
Он бы не был таким бессмертным и не летал бы во Францию без разрешения Локо. Его агент явно консультировался с ФИФА. Этого скандала бы вообще не было, если бы Локо мог на него серьезно повлиять, как финансово, так и дисциплинарно. Может ты прав, но мое личное мнение, что он выиграет суд, если уйдет. Могу ошибаться
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 19:08
Футбол давно уже пролан
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:04
О трансферной политике "Зенита" :
"Странная картина:Изидор и псина".
Байкал-38
Байкал-38 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:49, ред.
По какому третьему пункту?

Вы копировали выдержку, но явно ничего не поняли.
ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов с российскими и украинскими клубами для иностранных игроков до июня 2024 года, а вот потом уже эти не распространения.

Изидор заключил контракт с Локо в январе 2022 года, но он остался играть в РПЛ.
Так, что никакие другие пункты уже не имеют значения!!!
Он не может приостановить сейчас свой контракт, а если сделает, то получит проблемы и попадёт на большие деньги.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:43
Переобувка поровозов просто кайф,продолжайте
TheBoLt
TheBoLt ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:40
Я читал об этом. И не писал бы, если бы не был уверен в его правах. Цитирую:

Новое правило не распространяется на:

- иностранных футболистов, которые сейчас продолжают играть за российский или украинский клуб;
- иностранных тренеров, которые сейчас продолжают работать в российском или украинском клубе;
- иностранных игроков и тренеров, чьи контракты с российскими или украинскими клубами были заключены после 7 марта 2022 года.

По третьему пункту Изидор может приостановить контракт. точка. Любой суд в его пользу, он попадает в исключение от ФИФА. Контракт заключен 22 января 2022 года
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 18:40
Воришки
Байкал-38
Байкал-38 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:29, ред.
Ну во первых он не может разорвать контракт с Зенитом по той причине, что права на него пока принадлежат Локо.
Во вторых у Изидора нет столько денег, что бы разорвать контракт с Локо, так как ему за это придётся выплатить огромную неустойку.
В третьих если Изидор без разрешения Локо уедет играть в Европу в какой-нибудь Марсель, как ты советуешь, то Изидора дисквалифицируют и всё равно заставят платить.
А если условный Марсель заключит с ним контракт, то сам окажется наказанным.


Я вам как то советовал и даже уже объяснял почему, но вы всё равно зачем то продолжаете так писать.
Сейчас игроки не могут безнаказанно самовольно уезжать из РПЛ, ФИФА эту лавку прикрыли, исключения только для тех кто успел уехать больше года назад, им разрешено не возвращаться.
Вон Вендел попытался, но с повинной вернулся в Зенит.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:20
Ну, Изя, пора. Пора кинуть на бабки Газпром. Во Франции тебе будут аплодировать, вперед. Получил бонус за подписание, агент получил агентский бонус. Можно не играть, рви контракт через УЕФА и свободным агентом в Марсель какой-нибудь
NYJ
NYJ
вчера в 18:16
Он же Фернандес, он же Медина
MishaBigdan
MishaBigdan ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:57
Цска Мариу сам не захотел брать
Байкал-38
Байкал-38 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:57
А как это Зенит ослабил ЦСКА в случае с Марио?
Вы до сих пор не воспринимаете правду и отказываетесь в неё верить.

Зенит не мог никак ослабить ЦСКА, так как Марио не являлся игроком ЦСКА, а более того сам отказался выкупать его у бразильского Интера и заключать контракт с Марио.

Зенит же вступил в переговоры уже после как ЦСКА отказался и где вы здесь увидели ослабления вашего клуба.

Случай же с Изидором вообще даже близко не стоит с историей Марио.
Изидор по законам ФИФА обязан был вернутся в Локо, но зачем держать такого игрока и платить ему большую зарплату за то, что он не будет играть?
Мое мнение Зенит не ослабил Локо, а наоборот разгрузил от лишних проблем.
Тем более, что там опция выкупа предусмотрена.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:42
На мой взгляд Изидор Зениту не особо нужен, а вот ОСЛАБИТЬ соперника это факт.
Такую комбинацию он проводил уже не раз в прошлые годы, да и в этом году ( с ЦСКА Марио ). Кто будет следующий ? Ждём продолжения. )))
Будь здрав Дружище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:27
Это едва ли. Когда перебор нападающих, а их сейчас 4 - это не очень хорошо. Сергеев то привык на лавке, а Касьера, Мантуан едва ли будут рады конкуренту. Обычно такие "патриоты" быстро сдуваются.
goodmonter
goodmonter
вчера в 17:21, ред.
Хорошо подсуетился Газпром. До этого Марио "красиво" подписали, теперь Изидора. Когда ожидать трансфер Тюкавина?
Vadik
Vadik
вчера в 17:19
Трансфер в стиле а-ля Фернандес)))
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