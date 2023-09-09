Изидор — игрок «Зенита»

Нападающий Вильсон Изидор перешёл из «Локомотива» в «Зенит».
Футболист присоединился к «сине-бело-голубым» на правах аренды до конца сезона, соглашение предусматривает опцию выкупа.
Нападающий Вильсон Изидор перешёл из «Локомотива» в «Зенит».
Футболист присоединился к «сине-бело-голубым» на правах аренды до конца сезона, соглашение предусматривает опцию выкупа.
Вы до сих пор не воспринимаете правду и отказываетесь в неё верить.
Зенит не мог никак ослабить ЦСКА, так как Марио не являлся игроком ЦСКА, а более того сам отказался выкупать его у бразильского Интера и заключать контракт с Марио.
Зенит же вступил в переговоры уже после как ЦСКА отказался и где вы здесь увидели ослабления вашего клуба.
Случай же с Изидором вообще даже близко не стоит с историей Марио.
Изидор по законам ФИФА обязан был вернутся в Локо, но зачем держать такого игрока и платить ему большую зарплату за то, что он не будет играть?
Мое мнение Зенит не ослабил Локо, а наоборот разгрузил от лишних проблем.
Тем более, что там опция выкупа предусмотрена.
Вы до сих пор не воспринимаете правду и отказываетесь в неё верить.
Зенит не мог никак ослабить ЦСКА, так как Марио не являлся игроком ЦСКА, а более того сам отказался выкупать его у бразильского Интера и заключать контракт с Марио.
Зенит же вступил в переговоры уже после как ЦСКА отказался и где вы здесь увидели ослабления вашего клуба.
Случай же с Изидором вообще даже близко не стоит с историей Марио.
Изидор по законам ФИФА обязан был вернутся в Локо, но зачем держать такого игрока и платить ему большую зарплату за то, что он не будет играть?
Мое мнение Зенит не ослабил Локо, а наоборот разгрузил от лишних проблем.
Тем более, что там опция выкупа предусмотрена.
Закипит, подымет вой,
Засияет красотой,
Разольется в шумном беге,
И на бровке как на бреге,
В кураже, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Семаковцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Изидор.
Закипит, подымет вой,
Засияет красотой,
Разольется в шумном беге,
И на бровке как на бреге,
В кураже, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Семаковцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Изидор.