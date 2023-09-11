В РПЛ объявили автора лучшего гола июля и августа

Автором лучшего гола месяца РПЛ 2023/2024 по итогам июля и августа стал защитник «Динамо» и сборной России Дмитрий Скопинцев. Речь идёт о забитом мяче в ворота «Рубина» в матче 6-го тура.
Отметим, что в голосовании участвовали эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики (выбрали автором лучшего гола защитника ЦСКА Михаила Рядно). Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трёх. В случае равенства между номинантами лучшим признавался победитель голосования среди экспертов РПЛ.