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В РПЛ объявили автора лучшего гола июля и августа

вчера, 12:14
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Автором лучшего гола месяца РПЛ 2023/2024 по итогам июля и августа стал защитник «Динамо» и сборной России Дмитрий Скопинцев. Речь идёт о забитом мяче в ворота «Рубина» в матче 6-го тура.

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Отметим, что в голосовании участвовали эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики (выбрали автором лучшего гола защитника ЦСКА Михаила Рядно). Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трёх. В случае равенства между номинантами лучшим признавался победитель голосования среди экспертов РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:42
Гол Скопинцева да! Но в этом же матче отличным ударом отличился и Денис Макаров, с лёта, с левой ноги. Тоже красивейший гол! Дубль случился у Динамо, в этом матче на красивые мячи!
Лаксальта тоже можно прибавить, к Скопинцеву и Нгамале. Лаксальт на позиции опорника, это супер открытие в Динамо. Теперь неизвестно кто будет играть опорника, Чавес или Лаксальт. Либо Динамо, будет играть двумя опорниками.
Валерий Монаков
Валерий Монаков
вчера в 18:38
Все верно.
Mejiak3317
Mejiak3317
вчера в 15:34
Победный гол Урала в ворота спартака - лучше!
скопинцеву никто не мешал,да ударил ,да случайно попал и не более!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:23
Кто-то может упрекнёт меня, что я являясь болельщикам Динамо, поэтому мои симпатии на стороне Скопинцева, а не на каком либо другом из кандидатов. Но если даже сравнивать гол Димы с голом того же Рядно, которому больше болельщиков отдали свои голоса, то гол динамовца это итог мастерски исполненных индивидуальных действий по обводке нескольких соперников, венцом которых стал меткий дальний удар в верхний угол ворот. Безусловно гол армейца тоже заслуживает всяческих похвал, но он, как мне видится, стал следствием бестолкового удара на силу пыром в направлении ворот соперника, скорее для того чтобы, как можно дальше отвести мяч от своей половины поля. Но, как говорится специалистов на мякине не проведёшь и их решение более объективно и беспристрастно, и разумеется я рад, что моё мнение совпало с их выбором. А Михаил только начинает свою карьеру в большом футболе и у него ещё будут красивые голы. Болейте за своих, а не против чужих!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:12, ред.
Очень спорно.Гол Бериши в ворота Оренбурга был краше.Но это мое сугубо личное мнение,никому не навязываю.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:25
Хорошо положил, ещё и после обводки.Мяч быков в наши ворота тоже был хорош
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:11
Хорошая новость для болельщиков фк " ДИНАМО ", Москва
lotsman
lotsman
вчера в 12:56
Вполне справедливо, гол был на загляденье. Правда забить этот гол ему никто особо не мешал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:34
Правильное решение,очень был красивый гол-это точно!!!
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