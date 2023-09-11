В РПЛ объявили автора лучшего гола июля и августа

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вчера, 12:14

Автором лучшего гола месяца РПЛ 2023/2024 по итогам июля и августа стал защитник «Динамо» и сборной России . Речь идёт о забитом мяче в ворота «Рубина» в матче 6-го тура.

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