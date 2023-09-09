«Вольфсбург» при Коваче метит в топ-5, «Унион» замахнулся на тройку. Неожиданный старт Бундеслиги

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сегодня, 10:04

Есть чему удивляться.

100-процентными показателями «Баварии» в чемпионате Германии никого не удивишь – но на старте сезона несколько команд действительно неожиданно оказались в верхней части таблицы. Поговорим о них – но начнем с тех, кого в топ-5 видеть неудивительно, но всегда приятно.

«Унион» — образец немецкого менеджмента

Особенно если говорить об ограниченных ресурсах, а не моде на 100 миллионов евро за одного Харри Кейна, как у «Баварии». Столичный коллектив закупился на 32 млн, при этом 13 млн за Робина Гозенса из «Интера» — самое дорогое приобретение не только за это трансферное окно, но и за всю историю клуба. В общей сложности состав пополнили 12 футболистов – в том числе легенда «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который продолжает моду берлинцев на опытных дядек-наставников. В то же время «железным» удалось не потерять никого из уже сформированного костяка.

На дистанции 5 сезонов это один из самых быстро прогрессирующих и стабильных проектов в Бундеслиге – закрепившись в элитном дивизионе, «Унион» постепенно добрался до зоны еврокубков, в предыдущем чемпионате и вовсе стал четвертым. При этом боролся за медали. Теперь – 6 очков за 3 тура и 5-е место. На этом отрезке команда Урса Фишера проиграла разве что «Лейпцигу» — и в то же время разобралась с «Майнцем» и «Драмштадтом» (4:1).

Курс развития продолжается – с сохраненным костяком и усилением берлинцы будут бороться уже за топ-3 и очередную путевку в ЛЧ . Первую они получили как раз в сезоне-2022/23. И теперь начнут групповой этап с поединка против «Реала».

Вчера борьба за выживание, сегодня – топ-3

Стоило бы назвать в числе открытий и «Байер» — все-таки «фармацевты» лидируют в Бундеслиге, обходя даже «Баварию». Но эффект неожиданности – следствие крайне неровного предыдущего сезона. На деле команда остается грандом немецкого чемпионата, который всё-таки вернул стабильность.

А вот «Штутгарт» реально удивляет. «Швабы» потратили на летнем трансферном окне 21 миллион евро – почти столько же, что и «Унион». В то же время клуб отпустил сразу нескольких своих лидеров. От предложений английских толстосумов невозможно отказаться – Ватару Эндо за 19 млн евро перебрался в «Ливерпуль», а Константинос Мавропанос за такую же сумму отправился в «Вест Хэм».

В первых турах цепляться за очки «швабы» могли разве что с «Бохумом» — стабильным середняком Бундеслиги. Дальше предстояли матчи против амбициозного «Лейпцига» и крепкого «Фрайбурга» — и даже так подопечные Себастиана Хенесса уступили лишь «Лейпцигу» (1:5), а в двух других встречах одержали уверенные победы. За 3 матча «Штутгарт» забил уже 11 голов, а дальше – соперники, с которыми вполне реально набирать очки. Как минимум до октября (до матча с «Унионом») коллектив способен оставаться на высоких позициях.

«Хоффенхайм» — стабильный участник Бундеслиги на качелях

Если брать последние 7 сезонов, «Хоффенхайм» лихорадит – после бронзы в чемпионате-2017/18 «сине-белые» откатились аж на 9-е место, после попадания в еврокубки по итогам кампании-2019/20 финишировали одиннадцатыми. Затем девятая, двенадцатая строчки – и в начавшемся розыгрыше Бундеслиги банда Пеллегрино Матараццо идет в группе лидеров. Конечно, по прошествии трех туров расслоение в таблице минимальное. «Хоффенхайм» с шестью очками в активе – в трех баллах от «Баварии» и «Байера». Идёт наравне с «Штутгартом», «Лейпцигом», «Унионом», «Вольфсбургом» и «Фрайбургом».

«Деревенские» еще способны удивить, поскольку потерю полузащитника Кристофа Баумгартнера компенсировали подписанием хавбека Антона Штаха, форвардов Мергима Бериши и Ваута Вегхорста (аренда) и вингера Мариуса Бюльтера. Да и свой же воспитанник Максимилиан Байер начинает выходить на новый уровень. На выходе – победы над «Хайденхаймом» и «Вольфсбургом», поражение от «Фрайбурга» и 6-е место. Правда, претензии на высокие позиции предстоит подтверждать в матчах против дортмундской «Боруссии» и «Униона».

Нико Ковач возвращает «Вольфсбург» в топ

«Волки» — в топ-5 Бундеслиге по тратам на трансферы в завершившееся межсезонье (выше – только «Байер», «Лейпциг» и «Бавария»), на тех же позициях – по совокупной стоимости состава (5-е место). И с тренером, который показывал отличные результаты в Бундеслиге – Нико Ковачем.

Хорватскому специалисту всегда требовалось время на то, чтобы выстроить боеспособный коллектив – поэтому, например «Айнтрахт» с менеджером начинал с 16-го места по итогам чемпионата-15/16, а завершил попаданием в еврокубки (Ковач отправился в «Баварию»).

Во Франции у хорватского специалиста тоже получалось неплохо – «Монако» завоевал бронзу. Теперь Нико решил вернуться в Германию и возглавил «Вольфсбург». «Зелено-белые» до этого провалились с 4-го места на 12-е, из-за чего были отправлены в отставку сначала Марк ван Боммел, а затем Флориан Кофельдт.

«Волки» наладили игру в обороне и стабильны на чужой половине – на старте успели обыграть «Хайденхайм» и «Кельн», после чего уступили «Хоффенхайму». Пути с последними пересекаются. При равенстве очков у «сине-белых» преимущество в личной встрече – при этом «Вольсбург», как и «деревенские», сыграет с «Унионом» и «Боруссией», но у «Хоффенхайма» эти поединки запланированы после встречи с «Кельном».