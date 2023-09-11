Осинькин высказался о турнирном положении «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о 3-м месте самарцев в российской Премьер-Лиге 2023/2024.
Мы прекрасно понимаем, что игры с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком», «Краснодаром» у нас ещё впереди. Ясно, что в этих матчах очки набирать, показывать содержательный футбол будет гораздо сложнее.
Но наша задача – брать очки в каждом матче, мы будем сражаться за очки. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас мы действительно достойно провели отрезок и по очкам, и по содержанию игры. Надеюсь, мы будем только сильнее в игровом плане.
Также Осинькин поделился мнением по поводу лучшего старта «Крыльев Советов» с 2001 года.
Мне об этом сказали сразу после матча с «Факелом», но как к этому относиться? Часто даже первый круг – не показатель, поэтому прямо всё-всё-всё ещё впереди.
Напомним, в матче 7-го тура самарский клуб обыграл «Факел».
Игорю Витальевичу ещё бы настроить команду на то чтобы начала и концовки таймов не проваливали и тогда можно замахнуться на 5-ку по окончании сезона
Игорю Витальевичу ещё бы настроить команду на то чтобы начала и концовки таймов не проваливали и тогда можно замахнуться на 5-ку по окончании сезона