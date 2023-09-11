Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Осинькин высказался о турнирном положении «Крыльев Советов»

вчера, 10:40

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о 3-м месте самарцев в российской Премьер-Лиге 2023/2024.

Мы прекрасно понимаем, что игры с «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком», «Краснодаром» у нас ещё впереди. Ясно, что в этих матчах очки набирать, показывать содержательный футбол будет гораздо сложнее.

Но наша задача – брать очки в каждом матче, мы будем сражаться за очки. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас мы действительно достойно провели отрезок и по очкам, и по содержанию игры. Надеюсь, мы будем только сильнее в игровом плане.

Также Осинькин поделился мнением по поводу лучшего старта «Крыльев Советов» с 2001 года.

Мне об этом сказали сразу после матча с «Факелом», но как к этому относиться? Часто даже первый круг – не показатель, поэтому прямо всё-всё-всё ещё впереди.

Напомним, в матче 7-го тура самарский клуб обыграл «Факел».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пенальти, потасовка, рикошет и призрак жеста Суареса. Сборная России проиграла Египту
Вчера, 22:02Вадим Багров в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
ОфициальноВ РПЛ объявили автора лучшего гола июля и августа
Вчера, 12:14 Видео
Первый взгляд на Италию тренера Спаллетти. Сразу наступили на старые грабли
10 сентябряВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии2
Флик катастрофически плох в сборной Германии. У команды 5 провальных матчей в новом году
10 сентябряВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии3
Англичане в ярости от игры своей сборной. Их взбесили Саутгейт, Магуайр и пешеходный футбол
10 сентябряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии11
Стартовал отбор ЧМ в Южной Америке. 6 путёвок – шанс для Чили и Перу, Колумбия готова возродиться
09 сентябряМаксим Тарасов в блоге Оценочные суждения
Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:39
Думаю, в Крыльях трезво и с холодной головой оценивают ситуацию. Да. сейчас Самара показывает яркую и содержательную игру. Где-то за счет мастерства и поставленной игры, где-то за счет фарта. Однако, полагаться на один лишь фарт на длинной дистанции - безрассудно. К тому-же соревноваться в финансовом плане с Зенитом, Спартаком, Локомотивом - бессмысленно. В нынешнем составе команда продержится до перерыва, а там очередные распродажи.
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:48, ред.
Слова по сути, нужно сражаться а не отбывать номер на поле
Игорю Витальевичу ещё бы настроить команду на то чтобы начала и концовки таймов не проваливали и тогда можно замахнуться на 5-ку по окончании сезона
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 