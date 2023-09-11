Осинькин высказался о турнирном положении «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался о 3-м месте самарцев в российской Премьер-Лиге 2023/2024.

Мы прекрасно понимаем, что игры с «Зенитом», ЦСКА , «Спартаком», «Краснодаром» у нас ещё впереди. Ясно, что в этих матчах очки набирать, показывать содержательный футбол будет гораздо сложнее.

Но наша задача – брать очки в каждом матче, мы будем сражаться за очки. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас мы действительно достойно провели отрезок и по очкам, и по содержанию игры. Надеюсь, мы будем только сильнее в игровом плане.