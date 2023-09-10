Soccer.ru
ГлавнаяБлогиПятиминутка ненавистиИтоги и оценки

Англичане в ярости от игры своей сборной. Их взбесили Саутгейт, Магуайр и пешеходный футбол

10 сентября 2023, 10:07
Игроки сборной Англии

Британцы потеряли очки в отборе.

Саутгейт начинает злить публику

Английский фанатов попросили двумя словами описать ничью со счетом 1:1 против сборной Украины. Чаще всего писали с толстым намеком – Гарет Саутгейт. Становится синонимом проблемы. Саутгейт не прошел Хорватию на чемпионате мира пять лет назад. Гарет не смог на «Уэмбли» обыграть команду Италии, которая потом не попала в Катар на чемпионат мира и вчера испортила дебют Спаллетти. На новом мундиале, как знаете, Кейн не забил пенальти в ворота против Франции. Англия потеряла исторический шанс выйти в финал впервые с 1966 года.

Когда заговорили об уходе Саутгейта, то среди кандидатов на смену Гарету называли наставницу женской сборной Англии, финалистку недавнего ЧМ-2023 Сарину Вигман. Голландка получила награду лучшему тренеру сезона в женском футболе от УЕФА. Саутгейт так высоко в иерархии наставников мужского футбола не летает. Гарет подходит сборной Англии, сделал для «Трех львов» много полезного. Но если сейчас предложить британским фанатам махнуть Саутгейта на Гвардиолу перед Евро-2024, где Англия будет среди фаворитов, народ согласится, даже если Хосеп будет совмещать работу в клубе и сборной.

Магуйар помог сборной Украины

Дело не только в Харри, но это тоже символ проблемы. Сами футболисты сборной Англии вряд ли поняли мотивацию Саутгейта, когда вызвал на сбор Магуайра и Филлипса, которые сидят на лавке в клубах из Манчестера. Тренеру любой сборной важно сохранять статус строгого, но справедливого учителя. А если принимаешь непопулярные кадровые решения, то их надо уметь объяснить публике и тактически растолковать сопернику. Сергей Ребров не понял, зачем в центре обороны Англии вышли Гуэхи и Магуайр.

Молодой защитник «Кристал Пэлас» прекрасно играет в пас, но количество не всегда значит качество. Идея с выходом в атаку через центр не сработала. А ставка на Магуайра в основе это просто опасное решение. Харри заблокировал напарника по центру обороны в голевой атаке Украины. Зинченко также не закрыли Райс и Хендерсон. Появление Джордана в основе тоже мало кто понял. Можно увидеть логику в выборе Мэддисона вместо Грилиша, новичок «шпор» в хорошей форме. Но Хендерсон и Магуайр тянули вниз.

У Англии совсем нет запасного плана

Странно, когда сборные с невероятными составами – у Англии можно набрать три основы, не могут ничего предложить, если игра не под их дудку. В отборах сваливали всю работу на Кейна или ждали ошибок соперников. Но у сборной Украины на замену вышел человек, который на тренировках постоянно встречает Месси – ветеран Кривцов из «Интера» Майами. Сергея вряд ли можно испугать Рэшфордом и Галлахером.

Саутгейт вместо попытки перестроиться на «4-4-2» с ромбом с вершиной Беллингемом в роли настоящей «десятки», а не только по номеру на спине, сделал три банальные замены вместо пяти судьбоносных решений. Вместо перехода на три центральных защитника, чтобы уставшим подопечным Реброва было сложнее держать мяч в концовке, тренер сборной Англии принял ничью. Конечно, стратегически это нормальный результат. Теперь Спаллетти и Ребров между собой решат, кто лишний в борьбе за второе место в группе. Но на Евро такой подход аукнется Саутгейту, ведь у Гарета много решающих поражений.

Британцы не умеют задать темп игры

Даже в матче против Франции на ЧМ, где отрезками Англия была лучше, британцам не удалось задавить подопечных Дешама так, как сумела Аргентина на старте финала ЧМ. Как только Англия нарывается на соперника, который может зайти в клинч, то уровень мастерства оппонента и его стиль значения не имеет. Франция, Хорватия, Италия и Украина сумели навязать Саутгейту футбол, в котором тренер не влиял на скорость игры.

Подопечные Реброва играли жестким вторым номером, что понятно. Но Англию спасли сантиметры в голевой атаке. Гол Уокера могли отменить из-за офсайда, как мяч Гарначо в недавнем поединке «Арсенала» и МЮ. Проще говоря, пешеходный вариант Англии не заслужил победу над командой Украины. Можно сказать жестче. Если бы не шикарная игра Уокера, который намертво закрыл Мудрика и выручил в атаке, британцы могли проиграть.

У «львов» нет чемпионской харизмы

Скорость задают дерзкие личности. Можно вернуться в 1986 год, где Марадона повозил оборону британцев по мексиканскому газону. Можно вспомнить ЧМ-1990 и его концовку для Англии – поражение в серии пенальти. А на Евро-1996 лично Саутгейт не справился с ударом в серии с немцами. Возможно, раз состав у Англии прекрасный – на поле несколько игроков от 100 млн евро, им суждено разрубить гордиев узел неудач.

Британцы могут выиграть Евро-2024, если Саутгейт примет свою тренерскую ограниченность и перестанет выдумывать велосипед. Но пора искать вожаков помимо Уокера. Кейн прекрасный футболист, но назвать Харри харизматичным может только тот, кто не видел, как Гаскойн на днях случайно встретил принца Уильяма. Во время общения Пол поцеловал члена королевской семьи в щеку, словно давнего знакомого. Пил бы меньше – стал чемпионом Европы.

Нынешние англичане не уступают в мастерстве ведущим сборным мира. Но искры им не хватает. Англию калечит то, что подняло средний уровень футболистов в АПЛ. В клубах часто тащат иностранцы. Фернандеш ведёт игру в МЮ, Де Брюйне в МС, а Салах в «Ливерпуле». Не только эта тройка в ответе за хорошие матчи грандов, но смысл понятный. Легионеры рулят, как Холанд, Сон и Родри. Даже в «Арсенале», хотя Сака красавец, важны для системы игры Салиба, Зинченко и Эдегор. У всех из этой тройки есть харизма.

У англичан её дефицит, поэтому стратегически важен Беллингем. Джуд очень дерзкий, но вчера сборную не спас, как выручает «Реал». Хавбеку всего двадцать лет, и Саутгейт не сделал его «десяткой» Англии, как наставник более высокого ранга Анчелотти в клубе. Если у Англии в полузащиту интегрируют Александер-Арнольда, в атаке раскроются Грилиш или Фоден, а в обороне найдут пару без Магуайра, то могут выиграть Евро-2024 в сложнейшей борьбе на немецкой земле. Но продолжат ходить пешком, пока бегает 33-летний ветеран Уокер – кубок Европы не отправится в Лондон.

«Тоттенхэм» – эталон преображения. Весной со скандалом ушёл Конте – теперь все влюблены в Постекоглу
Вчера, 10:22Максим Тарасов в блоге Командный духКомментарии6
Шотландия – сенсационный лидер, Италия – ниже Англии и Украины. Увлекательные расклады отбора Евро
12 сентябряМаксим Тарасов в блоге Оценочные суждения
Пенальти, потасовка, рикошет и призрак жеста Суареса. Сборная России проиграла Египту
11 сентябряВадим Багров в блоге Оценочные сужденияКомментарии5
ОфициальноВ РПЛ объявили автора лучшего гола июля и августа
11 сентября Видео
Осинькин высказался о турнирном положении «Крыльев Советов»
11 сентября
Первый взгляд на Италию тренера Спаллетти. Сразу наступили на старые грабли
10 сентябряВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:21
и не надо их учить, пусть кувыркаются как хотят без титулов... И потом, автор напирает на отсутствие у бритов "харизмы". Это личностная характеристика. И их неуспехи не могут быть следствием ее отсутствия. То есть, никакой харизмы у них быть не может по определению.!
VeniaminS
VeniaminS
12 сентября в 08:24
Украина преподнесла английским фанатам сюрприз!
DXTK
DXTK ответ faneng (раскрыть)
11 сентября в 18:38
ну почему за последние 30 лет у англии был приличный наставник сэр Бобби Робсон, в Европе тренировал прилично, открыл дорогу для Моуриньо....... в 80-х его сборную остановила в 86 году рука бога и марадона, в 1990 также заняли на ЧМ 4 место.
Почему британская школа сегодня слабая потому что иностранцы заполонили все АПЛ они даже в низших лигах тренируют.

Сегодня Хау в Ньюкасле достаточно перспективный тренер, он еще по Бормуту проявлял себя хорошо, он поднял вишен из 4 дивизиона и вывел и закрепил в АПл на пару лет......но кто даст ему работу в большом клубе, к сорокам он попал так как клуб был аутсайдером и только недавно пришли шейхи, а Хау сразу встряхнул клуб.....Именно он после Робсона вернул Ньюкасл в ЛЧ........
да и посути кроме Альфа Рэмзи сборная Англия больше не зарабатывала золотых медалей с ЧМ 66 .......... вот интересно если бы сборную англию возглавил скажем Фергюсон имело ли это успех или Англия сама по себе типичны неудачник крупных турниров, и по этому тренеры меняются а итог остается тем же.

PS Как то у меня спросили когда Англия выиграет турнир, на что я дал ответ....нужно у них дома проводить турнир, именно дома англичане сильны.....евро 20 которое проходило у них практически дома позволило им пройти в финал........я почти оказался прав.
faneng
faneng ответ DXTK (раскрыть)
10 сентября в 23:51, ред.
Саутгейт не уникален. В Англии вообще очень слабая тренерская школа. За последние 30 лет: Венейблс, Ходдл, Киган, Макларен, Ходжсон были еще хуже, чем Саутгейт, поэтому я и начал свой комментарий с того, что Саутгейт - тренер умный и спокойный. В отличие от многих своих коллег-англичан он как раз умеет ставить более или менее приличный комбинационный футбол. И команда у него играет в целом тактически грамотно. Но это не отменяет его недостатков. До уровня Дешама, Лёва (образца 2008-2014 годов) или дель Боске ему далеко.

И пенальти мазал в Англии не только он, разумеется. И неудачников там много. Ходжсон - еще один типичный британский джентльмен-неудачник. А Гаскойн и Руни - типичные хулиганы-неудачники.

Два тренера-иностранца - Эриксон и Капелло. Хм... При Эриксоне Англия играла в целом прилично, но уж больно академично и скучно. Не было живой харизме: на мостике - тренер-ботаник, на поле - капитан-голливудский актер (Бэкхем). При Капелло Англия резво прошла отбор к ЧМ-2010, а дальше мгновенно завяла и скисла.

Ты-то в чем видишь проблему? В тренерах или в игроках? Я считаю, что проблема в тренерах + британский менталитет, в котором смешаны шапкозакидательство, высокомерие, уныние и депрессия от постоянных неудач.
Винить игроков как-то язык не поворачивается. Там же такие звезды были - Ширер, Оуэн, Бэкхем, Терри, Лэмпард, Джеррард, Скоулз, Руни, Гаскойн.
DXTK
DXTK
10 сентября в 18:49
Да здесь много говорить и не надо, после того как Англия огребла от Венгрии в лиге Нации сколько сколько они им там пропустили , 4 безответных гола, впервые с 60х годов проиграли, уже можно было на этой сборной ставить крест.

PS Просто некем заменить Саутгейта, кандидаты другие все жиденькие, а иностранца звать не будут они уже были и эфекта от них столько же а иногда и меньше.
DXTK
DXTK ответ faneng (раскрыть)
10 сентября в 16:37, ред.
А был ли вообще за последнее время тренер способный что то изменить в сборной Англии, ладно если Саутгейт неудачник........то почему например даже Капелло провалился имея много наград ведь у него в составе были Джерррад Руни Лэмпарда Терри и тд.

возможно Саутгейт не самый гибкий тренер, но получше многих справился 4 место на ЧМ 18 было, Финал Евро 20, просто как у всех а это было ожидаемо будет худше результаты Пик свой его сборная давно прошла, ожидать от них большего чем было не стоит.

И какие там кандидаты на смену Поттер? Лэмпард? Джеррард которые наверно еще хуже в тактическом и игровом плане со звездами и большими командами провалились, а ведь они были главными сменщиками на место Саутгейта. иностранца Англия ставить не станет да и кто там смог бы только Гвардиола и все, самый стабильный тренер современненности.......

Джентельмен неудачник? а что он только единственный мазал пенальти? сколько серий проигрывала Англия.
Байкал-38
Байкал-38
10 сентября в 14:35
Так играть с посредственной сборной... возможно это не спроста, возможно попросили не выигрывать, но кто его знает...
r635jcwmaqed
r635jcwmaqed ответ Joseph Dredd (раскрыть)
10 сентября в 14:07
Игроки. Кейн, Сака, Фоден, Билленгем, Грилиш, Райс, Трент, Уокер. На каждую позицию сильные игроки. Хороший тренер легко бы мог выиграть титулы
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ faneng (раскрыть)
10 сентября в 12:57
Сумеет ли он преодолеть типичные для него недостатки?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ mab4ave4q4bc (раскрыть)
10 сентября в 12:56
А кто сильнейшее звено?
Дима Логинов
Дима Логинов
10 сентября в 12:37
Тут виноваты все, и тренер, и футболисты. Вопроса два: почему игроки такого высокого класса (и стоимости) не могут выиграть ни одного трофея; почему у страны с одним из самых сильных футбольных составов нет ни одного топового тренера? Вы знаете хоть одного крутого тренера-англичанина? И я нет.

А ответ в обзаце про Гаскойна. Англичане не зря вышли из Евросоюза, они себя считают выше других. У них менталитет таков. Самая развитая в современной истории страна, владевшая половиной планеты, давшая жизнь даже США. Они делают что хотят. Везде. На футбольном поле тоже. У них нет немецкого порядка, нет итальянской тактики, нет бразильского задора - они в своих головах сильнее всех, они не хотят учиться, они думают, что можно пить, а потом всех обыгрывать. Поэтому английские тренеры не развиваются, читая себя и так самыми умными. А игроки, глядя на свою стоимость, не понимают, что она много завышена и нужно пахать и пахать, чтобы чего-то добиться.
faneng
faneng
10 сентября в 12:08
Проблема в том, что Саутгейт - тренер умный, спокойный, но типичный британский джентльмен-неудачник (как Рой Ходжсон, например). Саутгейт - неудачник с 1996 г., когда промазал решающий пенальти.
Его недостатки:
1) тактическая слабость - он умеет в целом ставить рисунок игры и комбинационный футбол, но совершенно не умеет вскрывать тактические слабости соперника и варьировать схему по ходу игры. Против Хорватии в 2018 и против Италии в 2021 Саутгейт просто не понимал, что делать.
2) неумение делать замены - его замены в финале 2021 г. против Италии и выбор пенальтистов - это маразм.
3) неумение завести команду, настроить, взбодрить, сделать нагоняй (как умел Фергюсон).
mab4ave4q4bc
mab4ave4q4bc
10 сентября в 11:49
Согласен насчет Хендерсона. Сажать на лавке Рэшфорда это сверхглупость и трусость. Белингем должен играть под Кейном, а не на фланге как вчера. Саутгейт это слабейшее звено сборной Англии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 