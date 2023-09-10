Первый взгляд на Италию тренера Спаллетти. Сразу наступили на старые грабли

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сегодня, 15:00

Шикарный штрафной испортил Лучано дебют.

Македонцы сковали итальянцев

Спаллетти неожиданно возглавил сборную Италии, ведь Манчини уехал тренировать Саудовскую Аравию. Роберто пережил смерти друзей – Михайловича и Виалли, а также искал пути выхода итальянского футбола из системного кризиса. Манчини предложили курировать все сборные и систему подготовки футболистов в стране. Но спустя несколько дней после этого приехали шейхи с чемоданом денег. Манчини решил, что хватит победы на Евро-2020, пусть Италия станет проблемой для другой головы.

Лысина Спаллетти отражала разную критику, но в первом матче с Италией Лучано не исправил ошибку Манчини. На чемпионат мира в Катаре итальянцы не полетели из-за вылета от Северной Македонии в стыковом раунде. Гол на 92-й минуте отправил фаворитов на диваны. Сами македонцы позже не сумели пройти Португалию в финале отборочного турнира, проиграли 2:0 после дубля Бруну Фернандеша. Но скромная сборная принимала участие на Евро-2020, Северная Македонии опаснее, чем раньше.

Даже без Пандева – знаменитый форвард многих итальянских клубов завершил карьеру два года назад, сохраняют умение попить кровушку соперников в домашних матчах. В гостях влетели Англии 7:0, но в родных стенах дали бой команде Спаллетти. Выбрали широкую игру с тремя центральными защитниками. Италия играла «4-3-3», причем без Пеллегрини и Кьезы. Важные футболисты покинули состав из-за травм. Фавориты не сумели проскочить между линиями и найти лазейки в плотной обороне. Моменты были, Тонали пробил в штангу, а перед голом Иммобиле был удар в перекладину. Но Италия нанесла всего три выстрела в створ за полтора часа. И если ведешь 0:1, будь готов к сюрпризу.

Спаллетти важно сохранить козыри

«Скуадра» умеет работать на стандартах у чужих ворот, что помогло выиграть Евро-2020. У сборной Италии есть невидимый помощник. Речь о Джанни Вио, который никогда не тренировал сборную Италии. Но бывший банкир написал книгу о стандартах, которая пользуется популярности среди наставников клубов Серии А. Не только Сарри в «Наполи» работал с угловыми и штрафными, но также Спаллетти. Вчера в Скопье итальянцы несколько раз едва не поймали соперника на интересных розыгрышах угловых.

По иронии судьбы стандарт прибил надежду на минимальную победу – Барди идеально исполнил штрафной удар, отправил мяч в дальний угол под штангу. Доннарумма винил себя после пропущенного гола, но голкипер сыграл правильно. Удар был идеальным. В концовке матча, где уставшим командам не удалось создать много явных моментов, Северная Македония сравняла счет. Пусть не сразу, но в будущем Италия Спаллетти будет пользоваться наработками Вио.

До этого лета Джанни трудился тренером по развитию техники в «Тоттенхэме». У Спаллетти давно сформированный штаб, но идеи со стороны тоже используют. У «Наполи» в прошлом сезоне была живая игра, но с 17 голами в Серии А, забитыми со стандартов, не считая 8 мячей с пенальти. Спаллетти важно привнести в игру Италии современный подход с вертикальной игрой и скоростями клубного уровня. Пока им сложно без Кьезы и Пеллегрини, без сыгранного дуэта в центре защиты и без понимания, в какой футбол предложит новый тренер.

Ключевые поединки против Украины

В июне Италия стала третьей в Лиге Наций. Никто не думал, что до конца лета потеряют тренера. Манчини называли предателем в Италии не потому, что выбрал деньги, а из-за времени ухода. Уехал накануне решающих матчей отбора Евро-2024. Роберто мог уйти после вылета из квалификации к ЧМ -2022. В таком случае получили бы время для выборов нового главного тренера. Но выкрутятся, ведь грешно обзывать состав Италии слабым. В воротах Доннарумма. Учитывая возраст, всего 24 года, потенциально это лучший голкипер планеты. В обороне играет его одногодок Бастони, недавний финалист Лиги чемпионов вместе с Димарко с левого фланга. Это если Спинаццола из «Ромы» через год не наберет форму лучше, чем у конкурента.

Справа Ди Лоренцо – капитан чемпионского «Наполи». В центре обороны нет Кьеллини и Бонуччи, но можно или ставить на связку Романьоли из «Лацио» и Бастони, или ждать прогресса юного игрока «Аталанты» Скальвини. Девятнадцатилетний защитник является одним из самых талантливых в своем амплуа во всем мире. Нет проблем с классом у тройки хавбеков, Тонали, Пеллегрини и Барелла стали футбольными звездами. Но кто из них сыграть в опорной зоне в стиле Пирло? У Андреа на победном ЧМ -2006 были Гаттузо и Перотта, менялись ролями. Но Дженнаро и Симоне лучше разрушали, чем молодые ребята.

Судьба Италии при Спаллетти зависит от нюансов и мелочей. Есть футболисты, с которыми можно ставить хорошую игру. Гнонто из «Лидса» в 19 лет в составе сильной сборной. В будущем новый тренер может найти к вингеру подход, как нашел к Кварацхелии. В центре атаки новый капитан сборной Италии. 33-летний Иммобиле порывался завершить международную карьеру, дать дорогу Распадори и Ретеги. Но Спаллетти убедил Чиро. Лучано объяснил, что капитаном будет Иммобиле, ведь пользуется уважением в раздевалке. Но также важно, чтобы форварда понимали напарники. Вчера в основе был Дзакканьи из «Лацио», но Маттиа сыграл не лучше, чем Политано на другом фланге.

А главная загвоздка это фактор времени. Ничья в Северной Македонии случилась накануне, а послезавтра на «Сан-Сиро» поединок против Украины. В отличие от подопечных Милевски, команда Реброва не проиграла англичанам 7:0, а сыграла вничью, огорчив фаворита. Для Италии украинцы удобные соперники, у фаворита шесть побед при двух ничьих. Но достаточно найти бреши в защите Доннаруммы, которые не раскрыли македонцы, чтобы увидеть не того Спаллетти, который стал чемпионом с «Наполи», а другого, глупо вылетевшего из Лиги чемпионов от «Милана». У сборной Италии понятная задача – дважды обыграть украинцев в отборе. Но пока по потерянным очкам у соперников равенство, всё самое интересное впереди.