Флик катастрофически плох в сборной Германии. У команды 5 провальных матчей в новом году

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сегодня, 12:26

Результаты не улучшились после вылета из группы на ЧМ .

Тренеру активно ищут замену

Без работы бывший тренер «Баварии» Нагельсманн. Но консервативное руководство немецкого футбола побаивается, что приглашение Юлиана приведет к конфликтам. Нагельсманн дерзкий, как бывший тренер «Спартака» Тедеско. Доменико назначили главным в Бельгии. И хотя в отборочной группе «красные дьяволы» лидируют, наставник поссорился с Куртуа. Травма голкипера «Реала» может дать толчок к примирению, ведь утихнут страсти.

Но если немцы пригласят Нагельсманна, то будет жарко. Флик неконфликтный с начальством, был управляющим, работал помощником Лёва. Но после ухода Йоахима не повезло найти идеального наследника. Швайнштайгер винит «испанизацию» Бундеслиги. Все бросились копировать идеи Гвардиолы, забыв о собственном стиле. Но если посмотреть на поражения Германии Флика от Бельгии, Польши, Колумбии и теперь Японии, то вопросы к тренеру, а не только к манере игры.

Флик за год обыграл лишь Перу

Германия проиграла четыре раза за год, а единственная ничья 2023 года тоже не стала успехом тренера. Украина вела 3:1, но фаворит отскочил 3:3. Любой боевитый соперник получает шансы против немцев. Голкипер тер Штеген именует себя новым первым номером, но оборону не контролирует. Вернулись времена соперничества Кана и Леманна. Нойер отказался завершить карьеру в сборной. Но Флик обычно делает вид, что конфликтов не существует, хотя это не работает.

Конечно, тяжело в товарищеских матчах показать максимум. У Германии нет официальных игр, Евро-2024 будет домашним турниром. Но не видно, чтобы футболистов заботила судьба Флика или мечтали порадовать публику. Япония обыграла Германию в Катаре. Поэтому новый матч имел футбольный смысл. Доказать себе, что немцы играют лучше, чем крепкая азиатская сборная. В итоге привезли на 90-й минуте контратаку Японии, а затем допустили разгром. Но и до этого азиаты вели 1:2.

Не хватает игроков экстра-класса

Дело не только в тренере, хотя этот пункт как раз поднимает вес наставника. Девять лет назад немцы стали чемпионами мира. Нойер, Хуммельс, Лам, Боатенг, Кроос, Озил и Мюллер были футболистами мирового уровня. Не верите – спросите бразильцев, которые в полуфинале проиграли им дома 1:7. Даже ребята, которые потом попадут в «Локомотив» и «Спартак», вроде Хеведеса и Шюррле, собрались и показали максимум, как Гётце в финале. Атаку страховал ветеран Клозе. Лучшие времена Мирослава были позади, но польский паренек, который стал немецким футбольным снайпером, не жаловался на отсутствие класса.

Теперь у Германии главным центральным нападающим является 30-летний Фюллькруг с 97 голами на клубном уровне. У Клозе было 230 мячей, в том числе, в еврокубках. Мирослава очень не хватает Германии. Фюллькруг в зрелом возрасте попал в «Боруссию» Д, но вряд ли форвард повторит успех юного норвежца Холанда, оказавшись рядом с приличными напарниками. Клозе забил за Германию 71 мяч, у Никласа семь в девяти играх, крутой результат. Но повторимся, что ему тридцать лет. У немцев состав как лоскутное одеяло, есть слабые звенья. Многие игроки недостаточно высокого уровня, чтобы машина сама ехала к новым кубкам.

Результат зависит от менеджмента

Если Флика уволят, то может быть положительный эффект на результаты. Но куда важнее, изменится ли игра Германии? Команда с Киммихом, Гюндоганом, Вирцем и Гнабри легко может выдать изумительный тайм и снести любого соперника, даже Бельгию, не говоря о Японии. Всё не настолько круто, как у Франции, но даже с Испанией на чемпионате мира немцы сыграли 1:1. Перечисленные выше футболисты, а также Рюдигер и тер Штеген, могут на короткой дистанции, вроде Евро-2024, показать сильный футбол.

Но важно понять, кто будет вести команду? Флик после очередного поражения говорит, что является подходящим наставником для сборной. Но верит ли собственным словам? Тренер помог «Баварии» во времена пандемии. Но на дистанции Флику не хватает авторитета. Нет разницы между Германией, которая проиграла Японии 1:4, и немцами, не вышедшими из группы на чемпионате мира. Также вспомните Евро-2020. Сразу вылетели в плей-офф от Англии. Результаты давно говорят о потере идентичности.

Впереди важная игра с Францией

Тактически Флик не принес ничего, что поможет вернуть прежнее лицо. Хотя владеют мячом, как испанцы, но допускают контратаки. Япония нанесла 11 ударов в створ ворот Германии. У немцев было всего три попытки. Пока на поле такие ребята, как Зюле, Хаверц и Сане, то увидите жесткие перепады от футбола уровня финалиста крупного турнира до игры в стиле неуклюжего фаворита. Флик пытается решить фундаментальные проблемы. Вернул Киммиха на фланг защиты. Использовал уловку с центральным беком на другом краю обороны. Так когда-то играл Хеведес на ЧМ -2014.

Вот только старые трюки работали, когда Мюллер был моложе. Вчера Японии проиграли без Мусиалы. У главного таланта немцев свежая травма. Но даже если нарисовать оптимальный состав Германии, то не окажется сильнее железной основы Франции. И против Дешама сыграют через два дня. Забавное совпадение. Дидье надо думать, как поступить? Если настраивать Мбаппе и Гризманна на разгром немцев, то можно доиграться до смены наставника на человека с идеями. Тогда Франция косвенно усилит конкурента и хозяев Евро-2024.