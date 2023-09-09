Стартовал отбор ЧМ в Южной Америке. 6 путёвок – шанс для Чили и Перу, Колумбия готова возродиться

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сегодня, 19:01

Парагвай – «тёмные лошадки».

Пока европейцы бодаются за право выступить на Евро-2024, представители Южной Америки уже начали борьбу за путевки на мировой форум-2026. Рассказываем о раскладах, интригах и первых результатах.

Колумбия и Парагвай – сборные РПЛ

Хотя бы по меркам участников отбора на чемпионат мира от КОНМЕБОЛ . В сборной Колумбии на первые матчи турнира от Премьер-Лиги – сразу 4 исполнителя. На острие вызвали Матео Кассьерру («Зенит») и Джона Кордобу («Краснодар»). Также в списках есть одноклубник Матео Вильмар Барриос и представитель «Динамо» Хорхе Карраскаль.

Все, кроме форварда «быков», попали в заявку на матч против Венесуэлы (1:0) – при этом Хорхе вышел уже на 46-й минуте, а Барриосу пришлось ждать 85-й. Исход встречи же решил форвард «Вольфсбурга» Рафаэль Борре – он вышел в стартовом составе.

Что касается Парагвая, у команды был солидный выбор среди легионеров из РПЛ . Вызвали столпов обороны «Краснодара» и «Динамо» Хуниора Алонсо и Фабиана Бальбуэну, а также полузащитника «Спартака» Хесуса Медину – при этом на карандаше еще остаются центральные защитники московских клубов Алексис Дуарте, Роберто Фернандес. Разница в том, что Хуниор с Фабианом отыграли начало сезона более надежно. Капитан «бело-голубых» вышел на поединок против Перу с первых минут, а завершился матч безголевой ничьей.

Вообще и Колумбия, и Парагвай – не в числе претендентов на путевки на ЧМ . У колумбийцев праймовый состав был в 2014 году. Тогда на пике находились Радамель Фалькао и Джексон Мартинес, Хамес Родригес готовился зацепить селекционеров «Реала», Куадрадо оценивался в 24 миллиона евро, да и в целом исполнителей из европейских грандов было побольше. Парагвай же по-настоящему близок был разве что к попаданию на ЧМ -2018. По подбору игроков они всё так же уступают конкурентам.

Противоречивые Эквадор, Перу и Чили

У чилийцев та же судьба, что у сборной Колумбии – в 2014 году топ-исполнителей было не так много, но они были настоящей элитой. Алексис Санчес гонял за «Барселону» (позднее он перейдёт в «Арсенал», а в 2016-м станет победителем Кубка Америки – в финале Чили обыграет Аргентину с Лео Месси), Артуро Видаль был лидером сильнейшего «Ювентуса». А еще показывали себя Гари Медель и Маурисио Исла. На данный момент «красная команда» недотягивает даже до Парагвая с Эквадором по уровню исполнителей. Долгий путь для коллектива Эдуардо Бериссо начался с поражения от Уругвая – 1:3.

Эквадорцы – самая нестабильная команда за три последних отборочных турнира. «Триколор» буквально отвоёвывал себе путёвки на мундиали в Бразилии и Катаре, а на российский турнир вырваться не смог – не хватило 6 очков. К слову, на ЧМ -2022 сборная Эквадора прорвалась со скандалом. На матч против Чили в их составе вышел защитник Байрон Кастильо, который, как выяснилось позднее, был колумбийцем. На мировой форум коллектив всё же пропустили. Зато текущий отбор Эквадор вынужден начинать с -3 в графе «очки».

Перуанцы за последние 36 лет на чемпионате мира появлялись лишь раз – в 2018 году отобрались через межконтинентальные стыки. Сейчас это один из аутсайдеров, звезд в составе команды попросту нет. В то же время «инки» смогли навязать борьбу парагвайцам и отняли очки.

В группе андердогов – Боливия и Венесуэла

Как и Перу, эти команды могут цепляться разве что за счет характера. На двух последних отборочных турнирах как раз боливийцы и венесуэльцы разыгрывали последние строчки, сейчас же разница – лишь в том, что помимо них свои первые матчи проиграли Чили и Эквадор.

Расклады для этих двух сборных никак не изменились – при текущем подборе игроков ни на что серьезное рассчитывать не получится.

Плюс две путёвки благодаря новому регламенту ЧМ

В то же время конкуренция за попадание на мундиаль чуть ослабевает. Если раньше в финальном турнире участвовали 32 сборные, то теперь их количество увеличилось до 48. Европейским сборным предоставили еще 3 путевки, азиатским и африканским – по 4 и так далее. От Южной Америки на мировой форум раньше отправлялись 4 лучших сборных – теперь же разыгрываются 6 путевок в финальный турнир.

Проще говоря – чтобы не попасть на ЧМ -2026, нужно очень постараться, так как даже 7-я команда по итогам отбора попадёт в межконтинентальные стыки. Топ-3 в отборочном турнире можно определить сейчас – это команды Аргентины, Бразилии и Уругвая. У «селесао» стабильный приток новых звезд – уже сейчас все говорят о молодых алмазах Эндрике, Роберте Ренане, Педриньо. Никому из них нет и 20 – за Эндрика «Реал» вывалил 72 миллиона евро, остальных двух в надежде на выгодную перепродажу в Европу перехватил «Зенит». А сейчас за сборную феерят Неймар, Родриго, Рафинья – а ведь еще Винисиус не попал в состав из-за травмы.

У действующих чемпионов мира структура, заточенная под их главную звезду, Лионеля Месси. Уругвайцы тоже могут похвастаться своими звёздами, хоть их и не так много. Но тот же Федерико Вальверде – один из лучших в «Реале», а Дарвин Нуньес пытается стать «первой скрипкой» в «Ливерпуле».

А вот на оставшиеся 3 строчки – 5 претендентов. Эквадор даже при снятых 3 очках способен запрыгнуть в последний вагон, у Колумбии при достаточно сильном подборе игроков появляется фора – она есть и у Парагвая. Остается вопрос – смогут ли сборные Чили и Перу сотворить сенсацию?