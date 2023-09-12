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Тюкавин сыграет с «Пари НН»

вчера, 09:29
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари НН15.09.2023 в 19:00 Не начался

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин будет готов к матчу 8-го тура РПЛ против «Пари НН». Об этом сообщил главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка.

Тюкавин работает индивидуально, но я уверен, что в пятницу он будет готов к игре. Фомин и [Дмитрий] Скопинцев играют во вторник с Катаром, потом им лететь самолётом назад в среду около пяти часов. В четверг они будут уже на базе готовиться к игре, и там больше индивидуальный вопрос, как они себя будут чувствовать.

Напомним, 5 сентября Тюкавин покинул расположение сборной России. В текущем сезоне 21-летний россиянин провёл 9 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что матч с «Пари НН» пропустят защитник Фабиан Бальбуэна и полузащитник Хорхе Карраскаль.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 09:59
Ну и славненько . Будем надеяться что действительно будет готов к матчу .
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