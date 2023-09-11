Карпин ошибся, позвав почти 50 человек в сборную. Потеряли драгоценное время

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сегодня, 16:56

Первый состав проведёт один матч вместо серии.

Валерий Георгиевич думает как клубный тренер

Карпин сказал, что не будет нагружать Пиняева, поскольку в «Локомотиве» юный вингер играл с травмой. Подход наставника клуба, который переживает из-за нагрузок. Но если у наставника сборной России подобная логика, то страдает команда. Решение вызвать на сборы почти 50 человек себя уже не оправдало. Первый матч против Египта не привлёк внимания публики и оказался бессмысленным.

Молодые ребята могли сыграть между собой на тренировке. Олимпийская сборная Египта не слабая команда, у неё был шанс огорчить Агкацева дважды. Но что ничейный поединок дал первой команде? Карпин знает, как играют Хлусевич и Прохин, Мелёхин и Денисов. Оборона остаётся проблемой сборной, но в египетском варианте состава нет напарника для Джикии вместо выбывшего Дивеева.

Шитову из «Крыльев Советов» интересно пробить по воротам Египта в футболке сборной России. Салтыков – его напарник по клубу, стал единственным светлым пятном в вязкой игре. Выход Никиты на замену позволил разогнать игру команды с нулевой сыгранностью. Но Карпин поступил как клубный тренер. Проводит кастинг, словно впереди трансферы и дали шанс проверить десятки молодых игроков.

Главному тренеру сборной России должно быть плевать на интересы клубов. Дешаму без разницы жалобы наставников команд, где выступают его орлы. И именно поэтому получается работа Дидье на сборную Франции, а не попытка лавировать, чтобы всех агентов порадовать вызовом клиентов в сборную. И чтобы клубы не злились из-за реальных нагрузок для ведущих игроков. Карпин не о том думает.

В сборных скаутинг проводят до выхода на поле

Карпин дал двум десяткам юных игроков примерить футболку первой сборной. Сыграли 1:1 с молодыми египтянами, сегодня повторят опыт. И что это изменит? К сожалению, ошибочное решение Карпина обкатать десятки игроков привело к тому, что нет футбола. Матч, в котором десять замен, невозможно смотреть. А ещё впустую потрачены две драгоценные игры против олимпийской команды Египта.

Сборной сложно найти соперников. Почти все серьёзные оппоненты отказываются. Надо было всегда играть основной, дать нормальные нагрузки на полноценных сборах первой команды. И время, чтобы Головин с компанией сыгрались. Но нет, Карпин мыслит как тренер клуба. Валерий Георгиевич выступил в интересах команд РПЛ , поэтому два матча из трёх в сентябрьской серии бессмысленные для основы.

Чему учит игра с Египтом? Что Салтыков хорош. Но это видно по матчам РПЛ . Стоило вызвать Никиту в первый состав. Карпин считает, что он теперь тренер молодёжной сборной? Но пока национальную команду вернут в официальные турниры, Шитов, Кузнецов, Мелёхин и Салтыков станут старше, нельзя приплетать интересы молодёжной команды.

Сегодня непременно нужно выиграть у египтян

Если молодые игроки РПЛ со второй попытки не победят молодёжную команду Египта, то Карпин зря их позвал. Аргумент, что России нужно играть, даже не обсуждается. Конечно, надо играть. Но вместо футбола первая команда непонятно чем занимается без тренерского штаба. Карпин летает в Египет. А весь смысл сборов в тесном общении наставника и футболистов, которых должен изучить лично.

Стоило вызвать двадцать пять человек. Идея с тремя матчами, из которых один настоящий для основы сборной, не сработала. Узнали это в первой игре с Египтом. Была тренировка неплохих, но молодёжных по своей сути команд. Много сумбура, нереализованные моменты. Но зачем давать шанс тем, кого не будет в основе, но позволять Соболеву, Головину, Джикии и Сафонову простаивать без Карпина?

Катар не настолько грозный соперник, чтобы с ним нельзя было сыграть через несколько дней после Египта. Стоило убрать из расписания вторую игру с «Фараонами», но провести два полноценных поединка. А самое плохое, что впустую тратят драгоценные матчи, хотя нет основы сборной России. Есть Сафонов и всё. Во всех линиях нужно сыгрываться главным футболистам страны, а не юниорам из РПЛ .

Карпин не сумел найти смысл в матчах сборной

Очередной побочный эффект ошибки Карпина – Салтыков и другие таланты не потренируются с основной командой. Наказали самых талантливых ребят бессмысленными матчами, а звёзды прохлаждались. Сборная России нужна лишь самым верным фанатам. И о них Карпин не думает. Тренера волнует только реакция клубов РПЛ , где вечно жалуются на нагрузки.

Дальше не последуют решающие поединки отбора к Евро-2024, чтобы в стиле Черчесова заявить «я тренер, мне виднее». А матча с Катаром мало, чтобы создать основу сборной, а только она имеет значение. России надо делать команду на будущее из самых сильных игроков. А дважды против Египта сыграют молодые футболисты. Карпин вредит даже самому себе.

По-прежнему лучшей идеей в интересах сборной остаются матчи основы против ведущих клубов РПЛ . Есть паузы осенью, легко и удобно организовать подобные поединки. Внимание публики гарантируем, заполнят стадионы. Но Карпин, во-первых, боится поражений от москвичей, «Зенита» и «Краснодара». Во-вторых, тренер снова не хочет огорчить коллег.

Семак, Федотов и Абаскаль начнут жаловаться, что их футболистов нагрузили серьёзными поединками против первой сборной. Карпину осталось только проиграть Египту и Катару, чтобы безнадёга захлестнула даже самых верных фанатов. Тренерскому штабу сборной России пора уважать болельщиков. Народ заслужил полноценные матчи первой сборной в сентябре.

Спарринги обычно нужны для сыгранности, но тогда надо ставить основу с минимумом замен, а эксперименты Карпина могут убить даже игру с Катаром. Изначально идея не казалась настолько плохой. Но если подумать о сборах 50 человек, то все выводы не в пользу тренерского штаба. Дела сборной хуже некуда, но Карпин умудрился усугубить положение.

Похоже, Валерий Георгиевич с радостью принял бы увольнение из сборной. Но никто его не выгонит, ведь нет замены. Карпин не нашёл для себя мотивацию, но решил устроить в первой сборной аукцион невиданной щедрости. Много дебютантов, почти 50 человек получат футболки со своей фамилией на спине. А команды не будет, ведь её невозможно создать за матч с Катаром.