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Мартинес назвал игрока, который заменит Роналду в матче с Люксембургом

вчера, 21:39
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, кто заменит дисквалифицированного нападающего Криштиану Роналду в следующем матче отбора к Евро-2024 с Люксембургом.

Встреча в рамках 6-го тура группы J пройдёт 11 сентября.

Он получил карточку в игре, в которой отдал всё, он очень помог нам победить. Карточки – это часть футбола. Теперь мы хотим показать, что у нас есть другие игроки, которые могут помочь команде, и у Гонсалу Рамуша, который очень хорошо поработал в течение недели, появится возможность.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 02:20
Посмотрим на футбол Рамуша и очень налеюсь, что сможет показать себя.
579vtsgy6heu
579vtsgy6heu
сегодня в 00:54
В таком случае Португалии будет туговато
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:41
Без Роналду могут и очки потерять.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:22
Мартинес - ид..от.. Хе..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:43
Нуи без Роналду можно разгромить Люксембург.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:41
Мартинес тот еше физрук
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