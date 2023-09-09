Мартинес назвал игрока, который заменит Роналду в матче с Люксембургом

Главный тренер сборной Португалии рассказал, кто заменит дисквалифицированного нападающего в следующем матче отбора к Евро-2024 с Люксембургом.

Встреча в рамках 6-го тура группы J пройдёт 11 сентября.

Он получил карточку в игре, в которой отдал всё, он очень помог нам победить. Карточки – это часть футбола. Теперь мы хотим показать, что у нас есть другие игроки, которые могут помочь команде, и у Гонсалу Рамуша, который очень хорошо поработал в течение недели, появится возможность.