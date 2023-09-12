Бальбуэна и Карраскаль не сыграют с «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна и полузащитник сборной Колумбии Хорхе Карраскаль не примут участия в матче 8-го тура РПЛ.
Бальбуэна и Карраскаль играют в ночь на среду. Потом им предстоит отправиться обратно, а это лететь 24 часа, возможно, больше. Поэтому в пятницу они не будут готовы к игре. Приедут в пятницу, будут готовиться к «Краснодару».
Напомним, 15 сентября «Динамо» примет «Пари НН». Москвичи занимают 2-е место в таблице РПЛ, нижегородцы — 8-е место.