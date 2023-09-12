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Бальбуэна и Карраскаль не сыграют с «Пари НН»

вчера, 09:20
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари НН15.09.2023 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна и полузащитник сборной Колумбии Хорхе Карраскаль не примут участия в матче 8-го тура РПЛ.

Бальбуэна и Карраскаль играют в ночь на среду. Потом им предстоит отправиться обратно, а это лететь 24 часа, возможно, больше. Поэтому в пятницу они не будут готовы к игре. Приедут в пятницу, будут готовиться к «Краснодару».

Напомним, 15 сентября «Динамо» примет «Пари НН». Москвичи занимают 2-е место в таблице РПЛ, нижегородцы — 8-е место.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 09:35
Надо ребятам дать отдохнуть,они же не роботы.
2xapfqznay4x
2xapfqznay4x
вчера в 09:28
Для Динамо конечно потеря,но должны победить
Гость
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