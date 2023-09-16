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В «Динамо» подвели итоги трансферной кампании клуба

сегодня, 00:57

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил летнюю трансферную кампанию клуба.

У нас достаточно бурное было трансферное окно, мы закрыли все позиции, которые планировали, поэтому с точки зрения трансферной кампании на вход свой план выполнили. Чтобы оценивать её успешность, нужно смотреть в среднесрочной перспективе — как наши новички будут адаптироваться, какой результат нам будут давать. Что касается части по игрокам на выход, то мы тоже удовлетворены тем, что сделали. У нас положительный трансферный баланс, что есть хорошо.

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Динамо М
Источник: tass.ru
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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:00
Посмотрим теперь на результаты, которые команда будет показывать....
mv45x7nj8ypr
mv45x7nj8ypr
сегодня в 02:30
Итоги надо подводить на финише чемпа
Гость
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