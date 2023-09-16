В «Динамо» подвели итоги трансферной кампании клуба

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил летнюю трансферную кампанию клуба.

У нас достаточно бурное было трансферное окно, мы закрыли все позиции, которые планировали, поэтому с точки зрения трансферной кампании на вход свой план выполнили. Чтобы оценивать её успешность, нужно смотреть в среднесрочной перспективе — как наши новички будут адаптироваться, какой результат нам будут давать. Что касается части по игрокам на выход, то мы тоже удовлетворены тем, что сделали. У нас положительный трансферный баланс, что есть хорошо.