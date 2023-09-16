Фанаты «Аль-Хиляля» вывесили баннер в честь Неймара

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вчера, 10:43

Нападающий дебютировал за «Аль-Хиляль» в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (6:1).

Болельщики хозяев поля вывесили баннер в честь Неймара, напомнив, что недавно он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.