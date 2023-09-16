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Фанаты «Аль-Хиляля» вывесили баннер в честь Неймара

вчера, 10:43
Аль-ХиляльЛоготип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)6 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Рияд (Эр-Рияд)Аль-РиядМатч завершен

Нападающий Неймар дебютировал за «Аль-Хиляль» в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (6:1).

Болельщики хозяев поля вывесили баннер в честь Неймара, напомнив, что недавно он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Фанаты «Аль-Хиляля» вывесили баннер в честь Неймара

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:10
да пофиг что там у них
протон
протон
вчера в 15:29
Болельщиков всё больше и больше. Этому поспособствовали приезд таких великих игроков как Роналду, Неймар, Мане и другие. Ну и конечно Бензема.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:36
Успешный дебют Неймара в Саудовской Аравии, молодец. Порадовал болельщиков.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 11:56
АХАХАХАХА

Ты сам это фото выложил. Если проверить сколько было народу на этой игре, то получается 100% посещаемость.

Кому ты что доказал?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 11:54
Ты зачем мне это всё пишешь?
Ты это ему объясняй, а ты мне объясняешь то, что я и сам хорошо знаю.
Тем более я ему это написал, а не тебе.
Не пиши мне больше.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 11:47
Что ты ему докажешь, если он углубится в это фото и узнает посещаемость на данный матч???
Вот что ты ему докажешь.

Я бы проверил с какого матча это фото и сколько было зрителей. И задал бы логичный вопрос, а что не так с посещаемостью, если на этом матче был стадион битком забит???
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 11:46
Если человек, которому что-то доказываешь, посмотрит с какого матча сделано это фото, найдёт сколько было на игре людей. То он тебе сообщит: А что не так? На матч Краснодар - Спартак были проданы все билеты, был полный аншлаг на стадионе.
И что в итоге ты ему доказал?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 11:44
Причём здесь конкретное название команды?
Это матч РПЛ? Да, тогда судя его логике все матчи с такой посещаемостью.

Вы куда то в другую сторону пошли, вообще далеко от его комментария и моего ответа.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 11:41
Фото взято с матча Краснодар - Спартак, на котором стадион был битком забит.
Чтобы фото было уместно надо взять с других игр. Хоть с матей Спартака дома, хоть ЛОКО и даже зенитушки, где одна команда в городе, а один ... стадион не заполняется.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 11:38, ред.
А почему вы решили, что это не лучшее фото?
Это как пример всего чемпионата, а не какой то команды.
Если человек говорит, что посещаемость чемпионата можно судить по фото какой то части стадиона и какой то команды, а не панорамы в целом и с учётом, что это самая посещаемая команда СА, то тогда у нас на каждом матче в РПЛ трибуны ломятся от болельщиков в каждом туре во всех матчах.
Исходя из его логики, у нас в Сочи, Ёбурге, Москве, НН, Самаре, и других городах такая картина.

Так, что если внимательно прочитаете его комментарий и мой ответ, то поймёте, что это фото как раз самый лучший пример!!!
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 11:32
Не лучшее фото, на том матче был полный аншлаг.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 11:31
И сколько там? Человек 100?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 11:31
По такой схеме и у нас сейчас стадионы забиты до отказу!!!
И не понятно почему у нас жалуются, что трибуны не полные?!
Дата этого фото 02.09.23.


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Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:24
Пожалуй сейчас сбылась мечта всей жизни Неймара!!!
Для многих это олимпийское золото, звания чемпиона мира и континента, а для Неймара мечта это быть главным в команде и конечно много, много денег.
Деньги и до этого у него были, но вот с лидерством в команде была беда на протяжении всей карьеры.
Сначала в Барсе был Месси и да и другие игроки как Суарес по положению были выше чем Неймар.
Это была наверное самая первая причина по которой Неймар сбежал в ПСЖ, но и деньги конечно.
В ПСЖ тоже было всё не просто, там был Мбаппе, игрок который тоже любит быть главной звездой.
Вот и получается, что Неймар где бы не играл, был несчастлив. Он конечно звёздный игрок, но по статусу далеко не первый.
Но зато здесь в Саудовской Аравии Неймар наконец то сможет стать главным авторитетом, так как по сути конкурентов у него нет.


P.S. Когда Неймар говорил, что ЧМ 222 в Катаре станет для него последним, то я как то не серьёзно отнёсся к его словам, так как ему всего было тогда 30 лет, а на момент следующего чемпионата будет 34 года и это как говориться не приговор, но сейчас я понимаю, что с серьёзным футболом Неймар решил завязать и под конец карьеры побыть хоть каким то королём.
Хотя если Неймар одумается и захочет на следующий ЧМ, то он через год, ну максимум два сбежит, так как игроки высокого мастерства будут только деградировать в подобных чемпионатах и это правда жизни.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:45
А говорили что матчи СА не посещают вон сколько болельщиков
Гость
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