Фанаты «Аль-Хиляля» вывесили баннер в честь Неймара

Нападающий Неймар дебютировал за «Аль-Хиляль» в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (6:1).
Болельщики хозяев поля вывесили баннер в честь Неймара, напомнив, что недавно он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.
|Аль-Хиляль6 : 1Аль-Рияд
|Матч завершен
Нападающий Неймар дебютировал за «Аль-Хиляль» в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (6:1).
Болельщики хозяев поля вывесили баннер в честь Неймара, напомнив, что недавно он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.
Ты сам это фото выложил. Если проверить сколько было народу на этой игре, то получается 100% посещаемость.
Кому ты что доказал?
Ты сам это фото выложил. Если проверить сколько было народу на этой игре, то получается 100% посещаемость.
Кому ты что доказал?
Ты это ему объясняй, а ты мне объясняешь то, что я и сам хорошо знаю.
Тем более я ему это написал, а не тебе.
Не пиши мне больше.
Ты это ему объясняй, а ты мне объясняешь то, что я и сам хорошо знаю.
Тем более я ему это написал, а не тебе.
Не пиши мне больше.
Вот что ты ему докажешь.
Я бы проверил с какого матча это фото и сколько было зрителей. И задал бы логичный вопрос, а что не так с посещаемостью, если на этом матче был стадион битком забит???
Вот что ты ему докажешь.
Я бы проверил с какого матча это фото и сколько было зрителей. И задал бы логичный вопрос, а что не так с посещаемостью, если на этом матче был стадион битком забит???
И что в итоге ты ему доказал?
И что в итоге ты ему доказал?
Это матч РПЛ? Да, тогда судя его логике все матчи с такой посещаемостью.
Вы куда то в другую сторону пошли, вообще далеко от его комментария и моего ответа.
Это матч РПЛ? Да, тогда судя его логике все матчи с такой посещаемостью.
Вы куда то в другую сторону пошли, вообще далеко от его комментария и моего ответа.
Чтобы фото было уместно надо взять с других игр. Хоть с матей Спартака дома, хоть ЛОКО и даже зенитушки, где одна команда в городе, а один ... стадион не заполняется.
Чтобы фото было уместно надо взять с других игр. Хоть с матей Спартака дома, хоть ЛОКО и даже зенитушки, где одна команда в городе, а один ... стадион не заполняется.
Это как пример всего чемпионата, а не какой то команды.
Если человек говорит, что посещаемость чемпионата можно судить по фото какой то части стадиона и какой то команды, а не панорамы в целом и с учётом, что это самая посещаемая команда СА, то тогда у нас на каждом матче в РПЛ трибуны ломятся от болельщиков в каждом туре во всех матчах.
Исходя из его логики, у нас в Сочи, Ёбурге, Москве, НН, Самаре, и других городах такая картина.
Так, что если внимательно прочитаете его комментарий и мой ответ, то поймёте, что это фото как раз самый лучший пример!!!
Это как пример всего чемпионата, а не какой то команды.
Если человек говорит, что посещаемость чемпионата можно судить по фото какой то части стадиона и какой то команды, а не панорамы в целом и с учётом, что это самая посещаемая команда СА, то тогда у нас на каждом матче в РПЛ трибуны ломятся от болельщиков в каждом туре во всех матчах.
Исходя из его логики, у нас в Сочи, Ёбурге, Москве, НН, Самаре, и других городах такая картина.
Так, что если внимательно прочитаете его комментарий и мой ответ, то поймёте, что это фото как раз самый лучший пример!!!
И не понятно почему у нас жалуются, что трибуны не полные?!
Дата этого фото 02.09.23.
?itok=SMLFWd3q
И не понятно почему у нас жалуются, что трибуны не полные?!
Дата этого фото 02.09.23.
?itok=SMLFWd3q
Для многих это олимпийское золото, звания чемпиона мира и континента, а для Неймара мечта это быть главным в команде и конечно много, много денег.
Деньги и до этого у него были, но вот с лидерством в команде была беда на протяжении всей карьеры.
Сначала в Барсе был Месси и да и другие игроки как Суарес по положению были выше чем Неймар.
Это была наверное самая первая причина по которой Неймар сбежал в ПСЖ, но и деньги конечно.
В ПСЖ тоже было всё не просто, там был Мбаппе, игрок который тоже любит быть главной звездой.
Вот и получается, что Неймар где бы не играл, был несчастлив. Он конечно звёздный игрок, но по статусу далеко не первый.
Но зато здесь в Саудовской Аравии Неймар наконец то сможет стать главным авторитетом, так как по сути конкурентов у него нет.
P.S. Когда Неймар говорил, что ЧМ 222 в Катаре станет для него последним, то я как то не серьёзно отнёсся к его словам, так как ему всего было тогда 30 лет, а на момент следующего чемпионата будет 34 года и это как говориться не приговор, но сейчас я понимаю, что с серьёзным футболом Неймар решил завязать и под конец карьеры побыть хоть каким то королём.
Хотя если Неймар одумается и захочет на следующий ЧМ, то он через год, ну максимум два сбежит, так как игроки высокого мастерства будут только деградировать в подобных чемпионатах и это правда жизни.
Для многих это олимпийское золото, звания чемпиона мира и континента, а для Неймара мечта это быть главным в команде и конечно много, много денег.
Деньги и до этого у него были, но вот с лидерством в команде была беда на протяжении всей карьеры.
Сначала в Барсе был Месси и да и другие игроки как Суарес по положению были выше чем Неймар.
Это была наверное самая первая причина по которой Неймар сбежал в ПСЖ, но и деньги конечно.
В ПСЖ тоже было всё не просто, там был Мбаппе, игрок который тоже любит быть главной звездой.
Вот и получается, что Неймар где бы не играл, был несчастлив. Он конечно звёздный игрок, но по статусу далеко не первый.
Но зато здесь в Саудовской Аравии Неймар наконец то сможет стать главным авторитетом, так как по сути конкурентов у него нет.
P.S. Когда Неймар говорил, что ЧМ 222 в Катаре станет для него последним, то я как то не серьёзно отнёсся к его словам, так как ему всего было тогда 30 лет, а на момент следующего чемпионата будет 34 года и это как говориться не приговор, но сейчас я понимаю, что с серьёзным футболом Неймар решил завязать и под конец карьеры побыть хоть каким то королём.
Хотя если Неймар одумается и захочет на следующий ЧМ, то он через год, ну максимум два сбежит, так как игроки высокого мастерства будут только деградировать в подобных чемпионатах и это правда жизни.