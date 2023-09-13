«Манчестер Сити» продал все доступные билеты на домашние игры Премьер-Лиги

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вчера, 17:24

«Манчестер Сити» продал все доступные билеты на домашние поединки Премьер-Лиги текущего сезона.

«Горожане» этим летом провели консультации с объединением болельщиков City Matters и изменили политику продажи билетов на домашние матчи, сделав доступными для продажи большую часть из них одновременно.

Остальные билеты будут реализованы в рамках второй волны продажи в следующем месяце. Все билеты на домашние игры до конца сезона, которые были доступны на данный момент, уже распроданы. При этом билеты на поединки против клубов из «топ-6» были реализованы в первые 24 часа.