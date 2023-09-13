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«Манчестер Сити» продал все доступные билеты на домашние игры Премьер-Лиги

вчера, 17:24

«Манчестер Сити» продал все доступные билеты на домашние поединки Премьер-Лиги текущего сезона.

«Горожане» этим летом провели консультации с объединением болельщиков City Matters и изменили политику продажи билетов на домашние матчи, сделав доступными для продажи большую часть из них одновременно.

Остальные билеты будут реализованы в рамках второй волны продажи в следующем месяце. Все билеты на домашние игры до конца сезона, которые были доступны на данный момент, уже распроданы. При этом билеты на поединки против клубов из «топ-6» были реализованы в первые 24 часа.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:02
Когда я говорил 96.6% заполняемость Этихада меня тонной минусовали. У хейтеров Сити каждым годом меньше аргументов. Выиграли ЛЧ, билетов за сутки распродают, трансферном рынке тратят меньше остальных при этом трофеев пылесосят. Скоро станут лучшим клубом АПЛ 21 века.
Круто. За 14 лет из аутсайдера в признание топ клубом и лучшими, это победа Сити, Шейхов, и болельщиков. Спасибо. Адекватность восторжествовала. Удачи и вашим фаворитам.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 21:40
На сколько повышать стоимость?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:11
Похоже можно повышать стоимость.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:46, ред.
Зачем заранее продавать билеты на все игры сезона? Ведь далеко не все в состоянии заплатить сумму за все билеты сразу, да и многие не знают как сложатся их планы и обстоятельства через месяц, два, полгода, получится ли у них попасть на те или иные матчи. Зато теперь большинство билетов будет на руках у перекупов, которые будут выставлять ценники на эти билеты в 2-3 раза дороже. Какое-то полное неуважение к своим болельщикам.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:28
Посещать матчи любимой команды становится все сложнее и сложнее. Мало того, что перелет в нынешних условиях, это целое приключение на много часов, так еще теперь придется билеты у перекупов покупать в тридорого. Раньше конечно тоже часто приходилось у перекупов брать, но чувствую ценник теперь будет адским.
Elliada
Elliada
вчера в 17:40
Неудивительно, что продали все билеты на сезон. МС лучшая команда мира
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