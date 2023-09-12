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Фанат сборной Аргентины каждый день выбегает на улицу с флагом

вчера, 22:38

Болельщик сборной Аргентины каждый день отмечает победу своей команды на чемпионате мира 2022.

Фанат по имени Гильермо из города Вилья-Доминико, расположенного неподалеку от Буэнос-Айреса, ежедневно выходит на улицу с флагом своей страны. Делать это он планирует каждый день до мундиаля 2026 года. Любитель футбола дал комментарий по теме:

Это замечательно – наслаждаться великолепным вкусом победы. Чемпионат мира стал олицетворением борьбы и преодоления. Мы должны извлечь уроки из ценностей, которые нам дал этот успех.

Начал праздновать, когда мы уступили Саудовской Аравии, я был на эмоциях. Я не знал, что делать, и хотел как-нибудь выплеснуть энергию. Поэтому я взял свой флаг, привязал его к метле и вышел на улицу. Я был один, и все смотрели на меня как на чудака. Но я хотел поддержать людей после поражения.

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Перевод с ole.com.ar
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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:52
Фанатизма здесь на грош. Почему он не бегал так по улицам до ЧМ22? Подобные выпады делаются для хайпа и популярности в личных корыстных целях.
112910415
112910415
сегодня в 11:27
травоядные фанатики народу нужны -
от них вреда нет !
Incredulous
Incredulous ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:30
Это уже не фанат, а фанатик.
xkae6ahzv8u2
xkae6ahzv8u2
сегодня в 05:12
По нему психушка плачет
ОПС
ОПС
сегодня в 04:41
Пора, наверное, лечиться. А иначе как объяснить это его поведение. Каждый день не может быть праздником.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:52
Ну и флаг ему в руки...)))
pomor45
pomor45
вчера в 23:49
Куда санитары смотрят? Нельзя же так халатно относится к своим обязанностям.
протон
протон
вчера в 23:40
Что сказать? Истинный фанат своей сборной.
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