Фанат сборной Аргентины каждый день выбегает на улицу с флагом

Болельщик сборной Аргентины каждый день отмечает победу своей команды на чемпионате мира 2022.

Фанат по имени Гильермо из города Вилья-Доминико, расположенного неподалеку от Буэнос-Айреса, ежедневно выходит на улицу с флагом своей страны. Делать это он планирует каждый день до мундиаля 2026 года. Любитель футбола дал комментарий по теме:

Это замечательно – наслаждаться великолепным вкусом победы. Чемпионат мира стал олицетворением борьбы и преодоления. Мы должны извлечь уроки из ценностей, которые нам дал этот успех.

Начал праздновать, когда мы уступили Саудовской Аравии, я был на эмоциях. Я не знал, что делать, и хотел как-нибудь выплеснуть энергию. Поэтому я взял свой флаг, привязал его к метле и вышел на улицу. Я был один, и все смотрели на меня как на чудака. Но я хотел поддержать людей после поражения.