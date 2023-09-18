Нападающий «Лестера» Джейми Варди подшутил над «Тоттенхэмом».
Во время музыкального фестиваля игрок поднялся на сцену перед выступлением одного из артистов и спросил:
Тут вообще есть фанаты «Тоттенхэма»?
Публика ответила недовольным гулом. Позднее болельщики «шпор» отреагировали на эпизод. Один из них написал:
Нам вообще стоит начинать соперничать с этими парнями?
Другой заявил:
Ребят, почему вы так одержимы «шпорами»? Нам вообще нет никакого дела до вашего маленького клуба.
Во-первых, он не просто "поднялся на сцену", а объявлял артиста как раз (фестиваль был в Лестере, разумеется, это имеет значение), и, чтобы разогреть публику, спросил "Есть ли здесь фанаты ТТХ?" (суть в том, что ТТХ как раз почти весь чемпионский сезон "Лестера" шёл на втором месте за ними (или был на первом сначала)).
Когда лестерцы, как и ожидалось, заулюлюкали, он добавил "Still got no bottle", которая является игрой слов (зная любовь Варди к выпивке), и её можно перевести и как "У меня всё еще нет спиртного", и "Мы всё ещё ничего не слили" (потому что в футбольном сленге слить игру/турнир - to bottle the game/league, т.е. bottle - сливать, а местоимения тут нет, поэтому подставлять можно разные), в противоположность ТТХ, который слил все возможности во всех турнирах за любое время))
Во-первых, он не просто "поднялся на сцену", а объявлял артиста как раз (фестиваль был в Лестере, разумеется, это имеет значение), и, чтобы разогреть публику, спросил "Есть ли здесь фанаты ТТХ?" (суть в том, что ТТХ как раз почти весь чемпионский сезон "Лестера" шёл на втором месте за ними (или был на первом сначала)).
Когда лестерцы, как и ожидалось, заулюлюкали, он добавил "Still got no bottle", которая является игрой слов (зная любовь Варди к выпивке), и её можно перевести и как "У меня всё еще нет спиртного", и "Мы всё ещё ничего не слили" (потому что в футбольном сленге слить игру/турнир - to bottle the game/league, т.е. bottle - сливать, а местоимения тут нет, поэтому подставлять можно разные), в противоположность ТТХ, который слил все возможности во всех турнирах за любое время))