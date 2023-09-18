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Варди подшутил над «Тоттенхэмом» во время музыкального фестиваля

вчера, 21:42

Нападающий «Лестера» Джейми Варди подшутил над «Тоттенхэмом».

Во время музыкального фестиваля игрок поднялся на сцену перед выступлением одного из артистов и спросил:

Тут вообще есть фанаты «Тоттенхэма»?

Публика ответила недовольным гулом. Позднее болельщики «шпор» отреагировали на эпизод. Один из них написал:

Нам вообще стоит начинать соперничать с этими парнями?

Другой заявил:

Ребят, почему вы так одержимы «шпорами»? Нам вообще нет никакого дела до вашего маленького клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:42
этому парню палец в рот не клади !
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:03
Обычная шутейка
Я думаю адекватные болелы всё поймут
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:33
Конечно, он не провоцировал фанатов ТТХ, которых там и в помине не было, он перекличку с жителями "Лестера", по сути, устроил)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:31
С таким смыслом то, что он сказал видится более тонким юмором.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:30
Не знаю зачем ему понадобилось говорить такую провокационную вещь.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ mujxarx365yr (раскрыть)
сегодня в 00:28
Полагаю что ему без разницы что они о нём думают.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:14, ред.
Можно было и побольше перевести, чтобы понять контекст.

Во-первых, он не просто "поднялся на сцену", а объявлял артиста как раз (фестиваль был в Лестере, разумеется, это имеет значение), и, чтобы разогреть публику, спросил "Есть ли здесь фанаты ТТХ?" (суть в том, что ТТХ как раз почти весь чемпионский сезон "Лестера" шёл на втором месте за ними (или был на первом сначала)).

Когда лестерцы, как и ожидалось, заулюлюкали, он добавил "Still got no bottle", которая является игрой слов (зная любовь Варди к выпивке), и её можно перевести и как "У меня всё еще нет спиртного", и "Мы всё ещё ничего не слили" (потому что в футбольном сленге слить игру/турнир - to bottle the game/league, т.е. bottle - сливать, а местоимения тут нет, поэтому подставлять можно разные), в противоположность ТТХ, который слил все возможности во всех турнирах за любое время))
mujxarx365yr
mujxarx365yr
вчера в 22:01
Зря он так шутит,фанаты шпор его могут не простить
Гость
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