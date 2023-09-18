Варди подшутил над «Тоттенхэмом» во время музыкального фестиваля

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вчера, 21:42

Нападающий «Лестера» подшутил над «Тоттенхэмом».

Во время музыкального фестиваля игрок поднялся на сцену перед выступлением одного из артистов и спросил:

Тут вообще есть фанаты «Тоттенхэма»?

Публика ответила недовольным гулом. Позднее болельщики «шпор» отреагировали на эпизод. Один из них написал:

Нам вообще стоит начинать соперничать с этими парнями?

Другой заявил: