«Аль-Наср» прилетел в Тегеран, где 19 сентября пройдёт матч 1-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом».
Приезд саудовской команды вызвал ажиотаж среди болельщиков, которые встретили её в аэропорту.
Представители «Персеполиса» преподнесли форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду в подарок иранский ковёр.
Как ни странно, Персеполис из фильма Александр находится в Персии, и является одним из древнейших памятников древневосточных цивилизаций. Причина, по которой основатель клуба - Али Абдо - решил так назвать клуб достаточно проста. Его возвращение из США в Иран совпало с ростом национализма и увлечением в стране всем древнеиранским. Ковёр, кажется, шедевральный. Произведение искусства.
Как ни странно, Персеполис из фильма Александр находится в Персии, и является одним из древнейших памятников древневосточных цивилизаций. Причина, по которой основатель клуба - Али Абдо - решил так назвать клуб достаточно проста. Его возвращение из США в Иран совпало с ростом национализма и увлечением в стране всем древнеиранским. Ковёр, кажется, шедевральный. Произведение искусства.