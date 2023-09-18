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Иранский «Персеполис» подарил Роналду ковёр

вчера, 16:14

«Аль-Наср» прилетел в Тегеран, где 19 сентября пройдёт матч 1-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом».

Приезд саудовской команды вызвал ажиотаж среди болельщиков, которые встретили её в аэропорту.

Представители «Персеполиса» преподнесли форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду в подарок иранский ковёр.

Иранский «Персеполис» подарил Роналду ковёрИранский «Персеполис» подарил Роналду ковёр

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Персеполис  Аль-Наср
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:44
в музей, всё в музей !
Elliada
Elliada ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 17:21
Ни один ковер не сравнится с советским ковром.
Elliada
Elliada
вчера в 17:21
А пылесос к ковру прилагался?
протон
протон
вчера в 16:34
Почему у иранского клуба греческое название?
Как ни странно, Персеполис из фильма Александр находится в Персии, и является одним из древнейших памятников древневосточных цивилизаций. Причина, по которой основатель клуба - Али Абдо - решил так назвать клуб достаточно проста. Его возвращение из США в Иран совпало с ростом национализма и увлечением в стране всем древнеиранским. Ковёр, кажется, шедевральный. Произведение искусства.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:29, ред.
Это явный намёк на обратную дорогу.. В добрый путь.. А-ха-ха-ха..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:28
Ну хоть не набор для вышивания.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:27
Настоящий персидский ковёр дорого стоит
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:25
Ковёр хороший подарок
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:25
А, что так можно разве?🤯
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:22
Будет с милым миловаться на персидском ковре.
Гость
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