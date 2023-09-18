Автор дубля в ворота ПСЖ ответил Мбаппе цитатой Макгрегора

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вчера, 15:29

Нападающий «Ниццы» ответил форварду ПСЖ .

Нигерийский игрок оформил дубль в ворота парижан в выездном матче 5-го тура Лиги 1 (3:2). После своего второго мяча футболист снял футболку и показал её болельщикам. Француз остался недоволен таким празднованием. Сообщается, что Мбаппе назвал форварда «никем».

Два дня спустя Моффи в соцсетях выложил несколько фотографий с матча с подписью: «Мистер Никто», а также выложил видеоролик, снятый после победы ирландского бойца в поединке за титул чемпиона над Эдди Альваресом на турнире UFC 205 в ноябре 2016 года. Макгрегор тогда в своей речи сказал: