Автор дубля в ворота ПСЖ ответил Мбаппе цитатой Макгрегора

Нападающий «Ниццы» Терем Моффи ответил форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.
Нигерийский игрок оформил дубль в ворота парижан в выездном матче 5-го тура Лиги 1 (3:2). После своего второго мяча футболист снял футболку и показал её болельщикам. Француз остался недоволен таким празднованием. Сообщается, что Мбаппе назвал форварда «никем».
Два дня спустя Моффи в соцсетях выложил несколько фотографий с матча с подписью: «Мистер Никто», а также выложил видеоролик, снятый после победы ирландского бойца Конора Макгрегора в поединке за титул чемпиона над Эдди Альваресом на турнире UFC 205 в ноябре 2016 года. Макгрегор тогда в своей речи сказал:
Я просто хочу сказать от всего сердца: хотел бы воспользоваться этим шансом, чтобы извиниться… абсолютно ни перед кем!
Ровно так и нужно с суперзвёздными суперзвёздами ! )
Ровно так и нужно с суперзвёздными суперзвёздами ! )