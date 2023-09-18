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Автор дубля в ворота ПСЖ ответил Мбаппе цитатой Макгрегора

вчера, 15:29
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 3Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

Нападающий «Ниццы» Терем Моффи ответил форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.

Нигерийский игрок оформил дубль в ворота парижан в выездном матче 5-го тура Лиги 1 (3:2). После своего второго мяча футболист снял футболку и показал её болельщикам. Француз остался недоволен таким празднованием. Сообщается, что Мбаппе назвал форварда «никем».

Два дня спустя Моффи в соцсетях выложил несколько фотографий с матча с подписью: «Мистер Никто», а также выложил видеоролик, снятый после победы ирландского бойца Конора Макгрегора в поединке за титул чемпиона над Эдди Альваресом на турнире UFC 205 в ноябре 2016 года. Макгрегор тогда в своей речи сказал:

Я просто хочу сказать от всего сердца: хотел бы воспользоваться этим шансом, чтобы извиниться… абсолютно ни перед кем!

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Все комментарии
Triem
Triem
вчера в 19:50
Правильнее "перед абсолютно никем"
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:27
Не в бровь, а в глаз! Чётко и со вкусом!
112910415
112910415
вчера в 17:21
Блестяще отреагировал !
Ровно так и нужно с суперзвёздными суперзвёздами ! )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:20
ПСЖ пролетел на своем поле,а "никем" забил две банки.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:41
Красиво ответил. Мбаппе по-любому это заденет.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:38, ред.
Мистер Никто?. Да есть в футболе такие личности.. Они считают себя ВСЕМ.. А на самом деле они и есть НИКТО.. Их все знают..😄..
fpsh6emy84r4
fpsh6emy84r4
вчера в 15:38, ред.
Зачётно чморнул оборзевшую черпашку Терем-Теремок
shlomo
shlomo
вчера в 15:34
Хорошо Нигериец ответил.... тонко и со вкусом подколол...
Гость
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