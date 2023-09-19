Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА о возвращении России к турнирам

вчера, 08:18

В службе коммуникаций РФС высказались по поводу ситуации с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров.

17 сентября глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что команды вернутся к турнирам под эгидой организации только после окончания событий на Украине.

РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА и последовательно доносит позицию о необходимости возвращения России к официальным международным соревнованиям. Мы ориентируемся на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями. Её содержание по договорённости сторон остаётся непубличным, однако существенно отличается от спекуляций и интерпретаций, публикуемых в прессе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru Фото: Сайт РФС
Вице-президент РФС ответил на вопрос о переходе в АФК
12 сентября
В РФС высказались о ситуации с офсайдными линиями в РПЛ
08 сентября
Сборная России ещё не нашла соперников на октябрьский сбор
08 сентября
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Слуцкого в адрес журналиста
29 августа
Дюков надеется, что УЕФА постепенно снимет бан с российского футбола
23 августа
ЭСК поддержал решения арбитра матча «Зенит» — «Факел»
18 августа
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 