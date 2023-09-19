РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА о возвращении России к турнирам

В службе коммуникаций РФС высказались по поводу ситуации с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров.
17 сентября глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что команды вернутся к турнирам под эгидой организации только после окончания событий на Украине.
РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА и последовательно доносит позицию о необходимости возвращения России к официальным международным соревнованиям. Мы ориентируемся на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями. Её содержание по договорённости сторон остаётся непубличным, однако существенно отличается от спекуляций и интерпретаций, публикуемых в прессе.