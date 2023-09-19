РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА о возвращении России к турнирам

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вчера, 08:18

В службе коммуникаций РФС высказались по поводу ситуации с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров.

17 сентября глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что команды вернутся к турнирам под эгидой организации только после окончания событий на Украине.