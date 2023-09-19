Марселино объявил игрокам «Марселя» о своём уходе из клуба

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вчера, 14:59

Главный тренер «Марселя» во вторник утром объявил футболистам команды о том, что покидает клуб.

Специалист возглавил «провансальцев» в июне, сменив Игора Тудора.

Под его руководством «бело-голубые» одержали 2 победы в 5 матчах Лиги 1, а в остальных сыграли вничью. Клуб занимает 4-е место в чемпионате Франции с 9 очками. Также «Марсель» не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, вылетев в 3-м квалификационном раунде от «Панатинаикоса».

Если наставник официально уйдёт в отставку, руководить коллективом в предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Аяксом» в Амстердаме будет Жан-Пьер Папен.