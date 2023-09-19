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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Марселино объявил игрокам «Марселя» о своём уходе из клуба

вчера, 14:59

Главный тренер «Марселя» Марселино во вторник утром объявил футболистам команды о том, что покидает клуб.

Специалист возглавил «провансальцев» в июне, сменив Игора Тудора.

Под его руководством «бело-голубые» одержали 2 победы в 5 матчах Лиги 1, а в остальных сыграли вничью. Клуб занимает 4-е место в чемпионате Франции с 9 очками. Также «Марсель» не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, вылетев в 3-м квалификационном раунде от «Панатинаикоса».

Если наставник официально уйдёт в отставку, руководить коллективом в предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Аяксом» в Амстердаме будет Жан-Пьер Папен.

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Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:36
Нет он не топ тренер.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 21:16
Марселино топ тренер, но его проблема в том, что он соглашается на предложения клубов с самым отбитым руководством
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 17:57
Казалось, Марселино будущий топ тренер. Но что-то пошло не так.
D1cemvn
D1cemvn
вчера в 17:45
Дзюба объявил деревьям сосновой рощи о скором приезде
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:46
О как... интересно какая муха его укусила.
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