Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухи

Немецкий футбольный союз согласовал контракт с Нагельсманном

вчера, 14:36

Немецкий футбольный союз достиг принципиальной договорённости с 36-летним специалистом Юлианом Нагельсманном о назначении его на пост наставника сборной Германии. Контракт рассчитан до конца Евро-2024. Зарплата тренера составит 400 тысяч евро в месяц.

На данный момент Нагельсманн и «Бавария» работают над разрывом трудового договора. Мюнхенцы выплачивали немецкому специалисту зарплату. До 2026 года Нагельсманн получил бы 20 миллионов евро. В сборной Германии он заработает чуть более 4 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиМарселино объявил игрокам «Марселя» о своём уходе из клуба
Вчера, 14:59
СлухиНагельсманн возглавит сборную Германии
Вчера, 13:15
СлухиЛёв может возглавить сборную Турции
18 сентября
СлухиНил Уорнок близок к уходу из «Хаддерсфилд Таун»
17 сентября
СлухиХаби Алонсо станет следующим тренером «Баварии»
15 сентября
СлухиНагельсманн близок к назначению тренером сборной Германии
15 сентября
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:15
флика осталось в баварию вернуть
salleeh
salleeh
вчера в 15:01
Случившееся можно воспринимать как трагедию немецкого футбола. Жалко мы не увидим на ЕВРО-2024 немецкую машину, да и откуда ей нынче взяться? Уверен, что после Евро, нужно будет увольнять Нагельсмана и весь немецкий футбольный союз вместе с ним…
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:43
Россия, обратите внимание, ЗП какая у тренера сборной
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 