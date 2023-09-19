Немецкий футбольный союз согласовал контракт с Нагельсманном

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вчера, 14:36

Немецкий футбольный союз достиг принципиальной договорённости с 36-летним специалистом о назначении его на пост наставника сборной Германии. Контракт рассчитан до конца Евро-2024. Зарплата тренера составит 400 тысяч евро в месяц.

На данный момент Нагельсманн и «Бавария» работают над разрывом трудового договора. Мюнхенцы выплачивали немецкому специалисту зарплату. До 2026 года Нагельсманн получил бы 20 миллионов евро. В сборной Германии он заработает чуть более 4 миллионов евро.