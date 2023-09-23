«Бавария» разгромила «Бохум», Кейн оформил хет-трик

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вчера, 18:26

«Бавария» разгромила «Бохум» в 5-м туре Бундеслиги (7:0).

Эрик Чупо-Мотинг открыл счет на 7-й минуте, Харри Кейн на 13-й удвоил преимущество команды. Матийс де Лигт на 29-й забил третий гол команды. Лерой Сане на 38-й увеличил разрыв в счете. Кейн на 54-й забил с пенальти и оформил дубль. На 81-й минуте Матис Тель отличился шестым голом коллектива, а на 88-й Кейн записал на свой счет хет-трик.

После поединка «Бавария» лидирует (13 очков), «Бохум» идет на 14-й строчке (3 балла).