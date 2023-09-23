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«Бавария» разгромила «Бохум», Кейн оформил хет-трик

вчера, 18:26
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)7 : 0Логотип футбольный клуб БохумБохумМатч завершен

«Бавария» разгромила «Бохум» в 5-м туре Бундеслиги (7:0).

Эрик Чупо-Мотинг открыл счет на 7-й минуте, Харри Кейн на 13-й удвоил преимущество команды. Матийс де Лигт на 29-й забил третий гол команды. Лерой Сане на 38-й увеличил разрыв в счете. Кейн на 54-й забил с пенальти и оформил дубль. На 81-й минуте Матис Тель отличился шестым голом коллектива, а на 88-й Кейн записал на свой счет хет-трик.

После поединка «Бавария» лидирует (13 очков), «Бохум» идет на 14-й строчке (3 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт skysports.com
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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:24
Кейн хочет трофеев.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:23
Может Кейн нашел свой клуб?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:51
Неплохо, Харри..
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:48
5 голевых действий! Он явно получше замыкающих напов. Но пока не дотягивает до уровня Сехру)
протон
протон
вчера в 18:43
Кейн главный творец разгрома)
Кейн и Холанд будут бороться за главные индивидуальные призы ближайшие 2-3 года. Только у Кейна есть преимущество в виде сборной Англии, с которой можно зацепить медали на Евро 2024 и ЧМ 2026. Ну и Мбаппе может выиграть чемпионат Франции, что тоже неплохо.
Эх, к сожалению Кейн слишком многое отдал Шпорам, надо было уходить хотя бы лет 5 назад
4uhgq6vw3hce
4uhgq6vw3hce
вчера в 18:36
Бавария хорошо поиздевались над соперником
Гость
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