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Анчелотти превзошёл достижение Зидана

вчера, 09:38

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти одержал 173-ю победу во главе «сливочных», обойдя французского специалиста Зинедина Зидана. Рекорд по количеству выигранных матчей в качестве наставника мадридского клуба принадлежит Мигелю Муньосу (357 побед).

Напомним, в матче 5-го тура Ла Лиги клуб из Мадрида обыграл «Реал Сосьедад».

Анчелотти возглавляет «Реал» с июля 2021 года. Контракт итальянца действует до мая 2024 года. Это его второе пришествие в клуб. Под руководством 64-летнего Анчелотти «Реал» выиграл: Суперкубок Испании (21/22), Кубок Испании (13/14, 22/23), Суперкубок УЕФА (14/15, 22/23), чемпионат Испании (21/22), клубный чемпионат мира (14/15, 22/23) и Лигу чемпионов (13/14, 21/22). В сезоне 2013/2014 итальянец признавался тренером года.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:50
Хороший результат как от Зидана, так и от Анчелотти. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 12:10
Анчи превзошёл.... Сколько он уже тренирует Реал? Зидан эффективнее будет.
vova505
vova505
вчера в 11:21, ред.
Я за ним ранее не следил
Честно признаться
А вот после его прихода в реал грех им не полюбоваться
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:42
Тренер один из лучших на планете!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:43
Легенда тренерского цеха
Гость
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