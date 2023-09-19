Анчелотти превзошёл достижение Зидана

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вчера, 09:38

Главный тренер «Реала» одержал 173-ю победу во главе «сливочных», обойдя французского специалиста . Рекорд по количеству выигранных матчей в качестве наставника мадридского клуба принадлежит Мигелю Муньосу (357 побед).

Напомним, в матче 5-го тура Ла Лиги клуб из Мадрида обыграл «Реал Сосьедад».