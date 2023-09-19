Анчелотти превзошёл достижение Зидана

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти одержал 173-ю победу во главе «сливочных», обойдя французского специалиста Зинедина Зидана. Рекорд по количеству выигранных матчей в качестве наставника мадридского клуба принадлежит Мигелю Муньосу (357 побед).
Напомним, в матче 5-го тура Ла Лиги клуб из Мадрида обыграл «Реал Сосьедад».
Анчелотти возглавляет «Реал» с июля 2021 года. Контракт итальянца действует до мая 2024 года. Это его второе пришествие в клуб. Под руководством 64-летнего Анчелотти «Реал» выиграл: Суперкубок Испании (21/22), Кубок Испании (13/14, 22/23), Суперкубок УЕФА (14/15, 22/23), чемпионат Испании (21/22), клубный чемпионат мира (14/15, 22/23) и Лигу чемпионов (13/14, 21/22). В сезоне 2013/2014 итальянец признавался тренером года.
Честно признаться
А вот после его прихода в реал грех им не полюбоваться
Честно признаться
А вот после его прихода в реал грех им не полюбоваться