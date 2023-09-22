Милнер — первый англичанин, сыгравший за 5 разных команд в еврокубках

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер стал первым англичанином, который сыграл за пять разных английских клубов в еврокубках, сообщает Squawka.
Хавбек вышел в стартовом составе «чаек» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с греческим АЕКом (2:3).
Ранее футболист выступал на международном уровне за «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Джеймсу здоровья, чтоб играл до 40-ка
Джеймсу здоровья, чтоб играл до 40-ка
Джеймс это лучшее бесплатное приобретение Ливерпуля.
Милнер хотел регулярной игры в старте. Сити это не мог обещать, контракт на исходе. У Ливерпуля сдулся физически и ушёл "батя" Джерард. Вот и взяли физически сильного и свежего Милнера с громадным опытом. Не прогадали в итоге. Батя выиграл всё и уехал в великолепный городок Брайтон на южном побережье Англии.
Джеймс это лучшее бесплатное приобретение Ливерпуля.
Милнер хотел регулярной игры в старте. Сити это не мог обещать, контракт на исходе. У Ливерпуля сдулся физически и ушёл "батя" Джерард. Вот и взяли физически сильного и свежего Милнера с громадным опытом. Не прогадали в итоге. Батя выиграл всё и уехал в великолепный городок Брайтон на южном побережье Англии.