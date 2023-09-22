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Милнер — первый англичанин, сыгравший за 5 разных команд в еврокубках

сегодня, 00:13
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Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер стал первым англичанином, который сыграл за пять разных английских клубов в еврокубках, сообщает Squawka.

Хавбек вышел в стартовом составе «чаек» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с греческим АЕКом (2:3).

Ранее футболист выступал на международном уровне за «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 06:23
Просто железный Милнер!
tt8q3pph8qxp
tt8q3pph8qxp
сегодня в 05:42
С его бычьим здоровьем он и за десять сыграет
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:03
Монстр английского футбола
Джеймсу здоровья, чтоб играл до 40-ка
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:54
Молодец.. 👍.. Но запомнится и это.. 😄..
протон
протон
сегодня в 00:21
Легенда мирового футбола.
Джеймс это лучшее бесплатное приобретение Ливерпуля.
Милнер хотел регулярной игры в старте. Сити это не мог обещать, контракт на исходе. У Ливерпуля сдулся физически и ушёл "батя" Джерард. Вот и взяли физически сильного и свежего Милнера с громадным опытом. Не прогадали в итоге. Батя выиграл всё и уехал в великолепный городок Брайтон на южном побережье Англии.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:17
ух он еще играет? - молодец!
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