Милнер — первый англичанин, сыгравший за 5 разных команд в еврокубках

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сегодня, 00:13

Полузащитник «Брайтона» стал первым англичанином, который сыграл за пять разных английских клубов в еврокубках, сообщает Squawka.

Хавбек вышел в стартовом составе «чаек» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с греческим АЕКом (2:3).

Ранее футболист выступал на международном уровне за «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».