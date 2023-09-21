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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2023/2024

Полузащитник ПСЖ Витинья отреагировал на слухи о ссоре с Месси

сегодня, 00:29

Французские СМИ сообщают, что в январе прошлого года экс-нападающий ПСЖ Лионель Месси сказал своему партнеру по парижскому клубу Витинье, что португалец является «очень слабым футболистом».

Витинья прокомментировал заявление французских газет: «Обычно я не комментирую слухи, которые появляются в прессе, но на этот раз я должен это сделать. Такого инцидента точно не было».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:02
много дурацких слухов
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:07
Злые языки страшнее пистолетов.)))
протон
протон
сегодня в 06:02
Какой здравомыслящий человек верит в L’Equipe?:)
1) Всегда ставили нижние оценки даже тогда, когда Месси играл хорошо
2) Говорили, что именно ПСЖ не собирается продлить контракт с Месси ( а по факту все было наоборот)
3) Говорили, что после отстранения больше не будет играть за ПСЖ, но он извинился и выполнил свои обязательства
4) Написали про стычки о конфликте Месси с Витиньей, но щас сам Витинья опровергает
5) Поливали грязью даже после его ухода из ПСЖ ( и до сих пор продолжают)
французы до сих пор не успокоятся, всё не могут простить Месси ЧМ
vjam3s3uqddz
vjam3s3uqddz
сегодня в 03:21
Витёк гнома не обидит
Гость
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