Полузащитник ПСЖ Витинья отреагировал на слухи о ссоре с Месси

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сегодня, 00:29

Французские СМИ сообщают, что в январе прошлого года экс-нападающий ПСЖ сказал своему партнеру по парижскому клубу , что португалец является «очень слабым футболистом».

Витинья прокомментировал заявление французских газет: «Обычно я не комментирую слухи, которые появляются в прессе, но на этот раз я должен это сделать. Такого инцидента точно не было».