Полузащитник ПСЖ Витинья отреагировал на слухи о ссоре с Месси

Французские СМИ сообщают, что в январе прошлого года экс-нападающий ПСЖ Лионель Месси сказал своему партнеру по парижскому клубу Витинье, что португалец является «очень слабым футболистом».
Витинья прокомментировал заявление французских газет: «Обычно я не комментирую слухи, которые появляются в прессе, но на этот раз я должен это сделать. Такого инцидента точно не было».
1) Всегда ставили нижние оценки даже тогда, когда Месси играл хорошо
2) Говорили, что именно ПСЖ не собирается продлить контракт с Месси ( а по факту все было наоборот)
3) Говорили, что после отстранения больше не будет играть за ПСЖ, но он извинился и выполнил свои обязательства
4) Написали про стычки о конфликте Месси с Витиньей, но щас сам Витинья опровергает
5) Поливали грязью даже после его ухода из ПСЖ ( и до сих пор продолжают)
французы до сих пор не успокоятся, всё не могут простить Месси ЧМ
1) Всегда ставили нижние оценки даже тогда, когда Месси играл хорошо
2) Говорили, что именно ПСЖ не собирается продлить контракт с Месси ( а по факту все было наоборот)
3) Говорили, что после отстранения больше не будет играть за ПСЖ, но он извинился и выполнил свои обязательства
4) Написали про стычки о конфликте Месси с Витиньей, но щас сам Витинья опровергает
5) Поливали грязью даже после его ухода из ПСЖ ( и до сих пор продолжают)
французы до сих пор не успокоятся, всё не могут простить Месси ЧМ