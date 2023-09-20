Неймара заметили в ночном клубе с двумя девушками. Его жена беременна

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вчера, 20:39

Нападающий «Аль-Хиляля» отправился в Испанию после матчей квалификации к ЧМ -2026 в составе сборной Бразилии.

Футболист был замечен в одном из ночных клубов Барселоны в компании двух девушек, которые обнимали его и танцевали с ним.

Бруна Бьянкарди, спутница Неймара, которая ждёт от футболиста ребёнка, в своих соцсетях написала, что разочарована таким поведением партнера.