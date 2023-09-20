Неймара заметили в ночном клубе с двумя девушками. Его жена беременна

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар отправился в Испанию после матчей квалификации к ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.
Футболист был замечен в одном из ночных клубов Барселоны в компании двух девушек, которые обнимали его и танцевали с ним.
Бруна Бьянкарди, спутница Неймара, которая ждёт от футболиста ребёнка, в своих соцсетях написала, что разочарована таким поведением партнера.
Для Неймара футбол уже, как хобби стал, который приносит деньги
Для Неймара футбол уже, как хобби стал, который приносит деньги