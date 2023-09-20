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Неймара заметили в ночном клубе с двумя девушками. Его жена беременна

вчера, 20:39

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар отправился в Испанию после матчей квалификации к ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.

Футболист был замечен в одном из ночных клубов Барселоны в компании двух девушек, которые обнимали его и танцевали с ним.

Бруна Бьянкарди, спутница Неймара, которая ждёт от футболиста ребёнка, в своих соцсетях написала, что разочарована таким поведением партнера.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:22
Стареет.....
Девушек уже не три....а две...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:22
Жена должна быть рада,что он как Алвеш в туалете ночного клуба не засадил им обеим а просто без задних мыслей танцевал думая в это время о любимой жене,хотя в Бразилии почти все вечеринки заканчиваются свингом,это у них обыденно,норма.
stromshik
stromshik
сегодня в 07:24
"...разочарована таким поведением партнера..."
Нет, чтобы радоваться, что её в клуб не потащил и приставать не стал.
Миша Волк
Миша Волк
сегодня в 07:12
Тёлка на даче, а парень синячит...
salleeh
salleeh
сегодня в 01:01
Неймар был в серьгах, а девчата нет…😆
протон
протон ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 22:38
Этот 56 Неймар разбалован. мало сказано больше, чем черепашка. Саудиты приобрели этого бездаря, что бы тот поднимал престиж спорта в государстве в мировых масштабах и что бы маленькие арабские дети брали правильный пример подражать ему. Не достаточно быть талантливым футболистом, еще нужно быть человеком и задаваться вопрос: А что я делаю? Почему я так поступаю? Для каких целей арабы вложили в меня столько денег и тот же Псж? А что в итоге Мы все наблюдаем Просто нулевой и бесперспективный персонаж. Если бы этот 56 повидал малую часть того, что Это-О хотя бы, он бы был другим. После ухода из Псж открыто заявлял, что "Я, прошел в Псж Ад". Ну кто он после этого? В общем, арабы кинули деньги на вентилятор.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:59
Этот неисправим. Понимаю, бразильцы, карнавал, самба, тропикана и всякое такое. Но мне кажется, многие из них жили в бедствии, а заработав миллионы не знают, куда и как тратить. И эти национальные особенности проецируют во все эти дискотеки, вечеринки..
Для Неймара футбол уже, как хобби стал, который приносит деньги
протон
протон
вчера в 21:17
В данном случае он позорит СА. Изначально против был этого 14ка о переходе в арабский чемпионат.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:07
Небыло бы у него денег ни одна не посмотрела бы на него, Неймар знает сам
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:04
Неймар : Это прописано у меня в "контракте", Бруна.. Терпи, я хороший.. Хе .
Ванечка
Ванечка
вчера в 20:52
Тяжко быть знаменитым...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:50
Неймар ныне играет не в Европе, за это его порицать никто не будет, сила феминизма там бессильна
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:49
Ранее писали же, что она не против, главное, чтобы предохранялся. Поменяла свое мнение, что ли?)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:47
Оно и понятно: у арабов особо не забалуешь по ночным клубам, в миг якорей лишится.) Вот и решил покуролесить паренёк.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:46
Бруна знала от кого залетала)
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