«Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма»

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вчера, 18:13

«Ливерпуль» одержал победу в поединке с «Вест Хэмом» в 6-м туре АПЛ (3:1).

Мохамед Салах реализовал пенальти на 16-й минуте и вывел хозяев вперед. Джаррод Боуэн на 42-й сравнял счет. Дарвин Нуньес вновь обеспечил «красным» преимущество на 60-й. На 85-й Диогу Жота забил третий гол команды.

После матча «Ливерпуль» занимает 2-е место (16 баллов), «Вест Хэм» расположился на 7-й позиции (10 очков).