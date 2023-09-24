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«Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма»

вчера, 18:13
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу в поединке с «Вест Хэмом» в 6-м туре АПЛ (3:1).

Мохамед Салах реализовал пенальти на 16-й минуте и вывел хозяев вперед. Джаррод Боуэн на 42-й сравнял счет. Дарвин Нуньес вновь обеспечил «красным» преимущество на 60-й. На 85-й Диогу Жота забил третий гол команды.

После матча «Ливерпуль» занимает 2-е место (16 баллов), «Вест Хэм» расположился на 7-й позиции (10 очков).

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Все комментарии
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 00:25
Антонио: Думаю, мы будем выше Ливерпуля) Обожаю таких клоунов
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:40
именно трудности позволили команде обрести характер,вспомним удаление с Вишенками и удаление с Сороками при минус одном голе и эти матчи были выигранны,особенно с Ньюкаслом,забили им два мяча в меньшинстве. А вот проиграй эти матчи и вполне возможно психологически могли проигрывать и остальные,как впрочем это делали Сороки,после поражения,так в принципе и МЮ ,считавшийся одним из фаворитов,непонятно каким образом скатились на дно,правда там есть эффект Магвайера из Камеруна.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:15
С победой мерсисайдцев! Кажется, что Ливерпуль понемножку набирает обороты. Конечно, ещё рано рассуждать об этом. Тем более, в зимнее трансферное окно, они могут потерять лучшего игрока - Мохаммеда Салаха. Тогда опять придётся строить игру по новой. Я думаю, что Юргену Клоппу очень сложно будет проводить эту перестройку. Так было и после ухода Садио Мане. Надеюсь, что Мохаммед Салах присоединится именно к Садио Мане и Криштиану Роналду. Успехов и больших побед!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:52
понемногу вырисовывается новый Ливерпуль Клоппа, не всё сразу, но есть характер это главное!
с заслуженной победой красных, так держать!
протон
протон
вчера в 18:58
А ведь мало кто обращает внимание, что Ливерпуль мягко перезагрузился. заменив заслуженных Фирмино, Мане и К на молодых суперзвёзд -Диас, Нуньес, Гакпо, Собослай.. а ведь и Салах с Ван Дейком да Алиссоном более чем в порядке...Так что ,убеждён, что мерсисайдцы будут одними из глав
DXTK
DXTK
вчера в 18:41
Тут все понятно ВХ не соперник Ливерпулю и Сити, и так стартанули хорошо, время чтобы вернутся на свои позиции, да конкурировать с ТОП 4 у Мойеса не получается. Я даже не собираюсь никого винить понятно же что расчитывать на положительный итог с топовыми командами не стоит.

PS Как я и говорил Ливерпуль будет главным преследователем МС в этом сезоне.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:40
Что нравится в Ливерпуле в этом сезоне, так это то, что не паникуют, есть ощущение что не всегда знают куда и кому отдавать, но даже пропуская первыми или при равном счёте по динамике игроков читается: "У нас всё на мази, мы - Ливерпуль, сейчас мы им напихаем!".
Не спешу говорить, что это чемпионский менталитет, но смотрится очень убедительно, осталось обкатать эту харизму на топовых соперниках
Neuron0007
Neuron0007
вчера в 18:22
aгeнт Cмит

Как может в такой игре, Реал Сосьедад — Хетафе, 1-й тайм - Гости выиграют и обе команды забьют коэффициент быть 51! Это но́нсенс!
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:19
Класс есть класс
Ливер устрой ещё одну чемпионскую гонку
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:17
Любимые 3:1))) И сейчас главный преследователь сити именно Ливерпуль
Гость
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