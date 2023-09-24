«Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма»

«Ливерпуль» одержал победу в поединке с «Вест Хэмом» в 6-м туре АПЛ (3:1).
Мохамед Салах реализовал пенальти на 16-й минуте и вывел хозяев вперед. Джаррод Боуэн на 42-й сравнял счет. Дарвин Нуньес вновь обеспечил «красным» преимущество на 60-й. На 85-й Диогу Жота забил третий гол команды.
После матча «Ливерпуль» занимает 2-е место (16 баллов), «Вест Хэм» расположился на 7-й позиции (10 очков).
Не спешу говорить, что это чемпионский менталитет, но смотрится очень убедительно, осталось обкатать эту харизму на топовых соперниках
Не спешу говорить, что это чемпионский менталитет, но смотрится очень убедительно, осталось обкатать эту харизму на топовых соперниках