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«Краснодар» переиграл «Урал» в поединке Премьер-Лиги

вчера, 21:03
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Краснодар» выиграл у «Урала» в 9-м туре РПЛ (2:0).

На 54-й минуте автогол Егора Филипенко вывел хозяев вперед, а удвоил преимущество команды Кевин на 77-й.

После игры «быки» лидируют в таблице чемпионата России (21 балл), уральцы идут на 8-м месте (14 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:34
у быков явно выше класс
протон
протон
вчера в 23:17
Краснодар просто красавчики! Неспроста увеличили отрыв от Зенита. Надеюсь и дальше будут подтверждать свой класс. Мало того, что играют надёжно, но при этом показывают красивый футбол.
90 минут Урала вообще на поле не было. Смотрелось как встреча команд совсем разных уровней. При этом Краснодар собственно и не феерил (в построении атак интересные моменты проходили, но конкретики не хватало).
Меня особенно радует у быков возвращение к розыгрышу мяча низом от ворот, сегодня отлично получалось.
lotsman
lotsman
вчера в 23:14
Победа Краснодара была ожидаема. Урал ничего не мог сделать против быков.
viv
viv
вчера в 22:32
С победой быки, увеличили отрыв от газовой команды.
alex-dsi
alex-dsi ответ -Хостинский- (раскрыть)
вчера в 21:58
Дело не в этом... видно или нет ... кому то видно... кому то нет.... приняты правила... нет линий офсайда в спорных моментах - прав боковой и точка!!!
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 21:55
Всё прошло отлично. Забили дважды, не пропустили. 9 туров показыыаем зубы при 6 сухих матчах. Конкуренты пока сбиты с толку и личных промахов... Думаю пока Мы достойно возглавляем таблицу
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:42
Симпатичная команда. Хотя и без особых изысков, но дружная и ровная по составу. Никто из игры не выпадает, а это говорит о многом. Не заметил слабых мест. Очень рад за неё, болельщиков "Краснодара", за край, который она представляет. Рад, что не ошибся в коллективе, когда после трёх туров пророчил ему хорошей игры в будущем и высокое место в турнирной таблице. Буду болеть за "Краснодар" и в дальнейшем даже если команда сбавит.
Не хватает мощи, в связи с чем лично я сомневаюсь, что команда выдержит до конца взятый ею темп, но в жизни, а тем более спорте всякое бывает, поэтому остаётся только надеяться, что команда выдюжит до окончания чемпионата.
pomor45
pomor45
вчера в 21:38
Сафонов уже утомляет своей рисовкой.
-Хостинский-
-Хостинский- ответ alex-dsi (раскрыть)
вчера в 21:30
Там при именно пасса на забивного игрока, не было вге игры так как отчетлива видна была нога защитника за линиией офсайда. Это показали сного раз при повторе и соответственно гол засчитали
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:22
Игру Краснодар - Урал омрачила только ничейка в Ростове....)
Быков с Викторией!
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:21
Всё в ногах Краснодара...
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:18, ред.
Болельщиков Краснодара с победой над Уралом!
Смотрел урывками, потому что всё внимание было приковано к матчу на Ростов-Арене.
Сравнил прошлогоднее положение команд после девяти туров и сделал вывод, "Быки" идут по чемпионскому графику питерской команды, ноль поражений при шести победах, на одну больше чем у подопечных Семака, а те в свою очередь имеют те же показатели, что у краснодарцев: семнадцать очков при пяти победах, двух ничьих и двух поражениях.

Не на что не намекаю, но игра, а главное результаты наводят на некоторые мысли..., хотя не буду забегать вперёд позади только треть чемпионата. Болейте за своих, а не против чужих!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:16
Быки сегодня давили весь матч, но очень тревожные последние минуты: рано расслабились.
Был ли второй гол? Не знаю, мне ближе да, чем флажок бокового, но спорить не буду.
Очень хороший подарок на день города. Спасибо Краснодар!
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
вчера в 21:15
Быки рвутся к власти!
alex-dsi
alex-dsi
вчера в 21:14
Я не понял с засчитанным голом... боковой поднял -офсайд! Какое то противоречие руководству судейства.... прицендент не хороший.... они же откровенно натягивали этот гол... зачем? Боялись что Урал забьет????
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:10
Матч не смотрел так как параллельно играл Ростов. Поздравляю болельщиков Краснодара с победой
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:05
Матч прошел полностью под контролем Быков. Урал не сделал ничего, кроме 1 удара в створ и 33% владения. Второй гол долго просматривал ВАР, но будем честны, за линией защитника только рука нападающего. Гол рукой забить нельзя, а значит офсайда нет, гол засчитан. Хочу как раз отметить автора гола, Кевина Ленини, который вышел на замену и забил через 10 секунд. С победой, Быки!
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