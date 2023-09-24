«Краснодар» переиграл «Урал» в поединке Премьер-Лиги

«Краснодар» выиграл у «Урала» в 9-м туре РПЛ (2:0).
На 54-й минуте автогол Егора Филипенко вывел хозяев вперед, а удвоил преимущество команды Кевин на 77-й.
После игры «быки» лидируют в таблице чемпионата России (21 балл), уральцы идут на 8-м месте (14 очков).
Не хватает мощи, в связи с чем лично я сомневаюсь, что команда выдержит до конца взятый ею темп, но в жизни, а тем более спорте всякое бывает, поэтому остаётся только надеяться, что команда выдюжит до окончания чемпионата.
Не хватает мощи, в связи с чем лично я сомневаюсь, что команда выдержит до конца взятый ею темп, но в жизни, а тем более спорте всякое бывает, поэтому остаётся только надеяться, что команда выдюжит до окончания чемпионата.