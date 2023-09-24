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«Локомотив» одолел «Зенит» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Зенит» уступил «Локомотиву» в матче 9-го тура РПЛ (1:2).

Матео Кассьерра вывел хозяев вперед на 22-й минуте, на 60-й Максим Глушенков счет сравнял. Второй гол гостей забил Наир Тикнизян на 90+1-й.

После поединка «Зенит» идет на 3-м месте (17 очков), «Локомотив» занимает 6-ю строчку (15 баллов).

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Все комментарии
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
сегодня в 10:30
Причина поражения - слишком много россиян в команде! Промгазу давно пора выгнать этих невписавшихся в рынок неудачников и закрыть свои футбольные школы и академии. А на освободившиеся деньги купить новых xyлиородригесов.
Кстати, Семак тоже уже давно не соответствует ибо не знает родного языка команды. Что это за работа через переводчика?
амурец
амурец
сегодня в 00:50
Ай да молодцы Локо, вытащили матч с победой
1580556558
1580556558 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 00:06
    Палыч82
    Палыч82 ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 23:25, ред.
    Со многим из написанного согласен. Но почему бы болеющим не восхвалять победившую любимую команду?) Также и критикуют после поражений, уж во всем мире так повелось, на том и строится мотивация,) Никто ж за отлично выполненную работу удовлетворительную оценку не ставит, ввиду вчерашнего неудачного действия,) А так Галактион пока ещё сырой до безобразия, в защите сильных оборонцев нет, в опорке тоже. Горячие головы, как у Петржелского Зенита,)) Удачи,)
    XL-965
    XL-965
    вчера в 22:35
      Водолей Сергеев
      Водолей Сергеев
      вчера в 21:55
      Казус матча - Локо самая скажем так "пророссийская" команда с большинством наших - Зенит же наоброт. С Волевой Победой железнодорожников!
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 21:24
      Москва с победой......
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 21:19
      - ОГО, как РЖД возбудилось! Все прямо захлёбываются в хвалебных комментариях Локо! А что было неделю-две-три назад? Забыли? Так почитайте свои же комменты...
      - А то что судья напорол косяков - видно даже слепому. Иначе стычек бы не было...
      - Все, кто тут хорохорился - запишите себе в записную книжку: Дзюба через месяц-два "сдуется", с ним весной расстанутся. Локо с таким тренером в конце чемпионата будет максимум в 10-ке.
      - А что касается Семака - рано радуетесь, увольнения не будет. Он идёт правильным путём. Постоянно меняет тактику (в соответствии с набором имеющихся футболистов), пытаясь найти оптимальную. И я уверен - найдет!
      - А те тренеры, которые катают одну и ту же схему, боясь ошибиться и проиграть - обязательно ошибутся и проиграют!
      - Без обид - никому не в упрёк - просто констатация факта.
      vovan32
      vovan32
      вчера в 21:10
      У всех россиян праздник!
      Андрей Соловьев
      Андрей Соловьев ответ Дима Логинов (раскрыть)
      вчера в 21:04
      Время такое, не до игрушек)
      Viollator
      Viollator
      вчера в 20:36
      РЖД на ходу !
      Kosmos58
      Kosmos58 ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
      вчера в 20:20
      Спасибо Зене за поражение! (болельщик Краснодара)
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 20:18, ред.
      Очень рад этому результату. С одной стороны, не люблю Зенит, и Газпром в целом. С другой стороны, я работаю в РЖД-Медицине. Но я, конечно же, не болею за Локомотив)))
      alexamit
      alexamit
      вчера в 20:04
      Просто молодцы Паровозники!
      112910415
      112910415
      вчера в 20:00
      ну красавцы же !
      Catenaccio_86
      Catenaccio_86
      вчера в 19:59
      И опять стычка в матче с участием зенитушки. Это подтверждение того, что в питерской команде собраны лишь крысы.
      Константин Белых
      Константин Белых
      вчера в 19:47
      Локо красавчики! Особено Глушенков классно положил! Ну а Зенит уже не кажется такой непобедимой силой-защита оочень средняя и крайки не очень. По факту ВСЯ команда зависит на 1000% от настроения Клоуниньо и Вендела. Хоть одного в старте не будет-на победу Зенита не поставят и дохлой мыши. А Локо как команда сыграли очень грамотно и самоотверженно. Один Дзюба ходил чуть быстрее деда идущего за хлебом. А так было интересно!
      Vladi777
      Vladi777
      вчера в 19:43
      Ну, вот, стоило только уйти связующему игроку - Бакаеву и Зенит посыпался )
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 19:42
      Семака в отставку....
      Динамо...Балтика...Локо...кто следующий ????
      Семак такой же "тренер" как и Абаскаль......прокатило - хорошо......непрокатило - тоже хорошо но не очень....)))
      Что дальше ждать от Богданыча если он сегодня дома...проигрывает команде которая даже в своих пенатах выиграла лишь однажды...
      Наскучила уже это маловариативность и предсказуемость...
      Был Малком - было преимущество....сейчас вместо Малкома куча денег на счету...от которых ни горячо ни холодно...
      Кто то подумал что чемпионить можно и с Кассьерами....ну..ну...
      Удивлюсь месту выше третьего...о чем еще 4 месяца назад говорил господину Кандаурову....

      я тут до пузырей из носа прославляю Семака в периоды побед и горой за него в нерадостные периоды....а он "Дзюбам" сливает.......дома....ведя в счете...

      Всё... на паузу....
      Всё.....Богданыч...не звони и не пиши...пока 15 миллионеров не научишь уважительно хоть видимость старания показывать....

      Всем добра....Локо с победой...
      ЧиП
      ЧиП
      вчера в 19:32
      Отличный результат👌. Надеялся на ничейку, а получилось ещё лучше! 👍
      Кардинал 2
      Кардинал 2
      вчера в 19:28
      Такому Локомотиву проиграть...
      Деньги закончились?!
      Паровозов
      Паровозов
      вчера в 19:28
      Перебуваться на счёт физрука Галактика не стану, команда обыграла зенит благодаря запредельным эмоциям и самоотдачи. Всех к.з с важной победой!.
      29081985
      29081985
      вчера в 19:27
      Таки вырисовывается интрига в чемпионате!
      протон
      протон
      вчера в 19:16
      Когда Круг только бросил мяч Барриосу, уже было гадкое ощущение того, что это действие — фатальная ошибка. Мастерства паровозов нисколько не умоляю, но сегодня Зенит лишний раз подтвердил тезис последних лет: он может проиграть только самому себе. Забили, дефилировали пешком добрую часть матча, хорошие моменты нещадно пороли, задвигались только после гола Глушенкова. Разгильдяйство наказуемо, результат неоправданной вальяжности закономерен.
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 19:16
      Кстати самоличный момент случился на 59 минуте матча.
      У Зенита была опасная атака Дуглас Сантос опасно выкатывал мяч на Изидора, который до матча грозился "ответить на критику", он мог выйти на убойную позицию один в один с вратарём, но предпочёл остановиться, не пошёл до конца бороться.
      В следующей атаке Локо сравнял счёт.
      Спасибо Изи, что не доборолся до конца и ответил на критику!!!
      lotsman
      lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 19:11
      И это говорит о плохой работе судьи. У судьи не должно быть ошибок и не каких алаверды.))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 19:11
        stanichnik
        stanichnik
        вчера в 19:10
        Болельщиков Локомотива с гостевой победой в Питере над чемпионом
        Ну а как промежуточный итог первого круга в противостоянии Москвы и Питера, представители белокаменной впереди, но у "северян" ещё есть второй круг, чтобы всё изменить.
        Храневец
        Храневец
        вчера в 19:05
        Вот тебе Миллер и спидьев день !
        Scorp689
        Scorp689
        вчера в 19:05
        Увлекательный чемпионат у нас... любой любого...
        Гость
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