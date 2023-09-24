«Локомотив» одолел «Зенит» в матче Премьер-Лиги

Бакаев, Дриусси, Витсель и Халк. Футболисты, которые зря перешли в «Зенит» Речь не только о тех, кто не заиграл.

«Ростов» и ЦСКА устроили голевое шоу. «Армейцы» без побед в пяти турах РПЛ подряд «Ростов» и ЦСКА устроили голевое шоу. «Армейцы» без побед в пяти турах РПЛ

Отставка Абаскаля – опасность для «Спартака». Необдуманный шаг приведёт к новой перестройке Хотя есть и аргументы в пользу увольнения.