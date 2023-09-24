«Локомотив» одолел «Зенит» в матче Премьер-Лиги

«Зенит» уступил «Локомотиву» в матче 9-го тура РПЛ (1:2).
Матео Кассьерра вывел хозяев вперед на 22-й минуте, на 60-й Максим Глушенков счет сравнял. Второй гол гостей забил Наир Тикнизян на 90+1-й.
После поединка «Зенит» идет на 3-м месте (17 очков), «Локомотив» занимает 6-ю строчку (15 баллов).
Локомотив же, порадовал наконец-то своих поклонников, может даже побороться за призовые места, которые, к сожалению, в современной реальности особого значения не имеют.
Локомотив же, порадовал наконец-то своих поклонников, может даже побороться за призовые места, которые, к сожалению, в современной реальности особого значения не имеют.