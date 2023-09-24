«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд Юнайтед», в матче 8 голов

«Шеффилд Юнайтед» крупно уступил «Ньюкаслу» в матче 6-го тура АПЛ (0:8).
Шон Лонгстафф открыл счет на 21-й минуте, на 31-й удвоил преимущество команды Дэн Берн. На 35-й отличился Свен Ботман, а на 56-й отметился Каллум Уилсон. Пятый мяч «сорок» в сетку ворот соперника отправил Энтони Гордон на 61-й минуте. Мигель Альмирон на 68-й увеличил разрыв в счете, Бруно Гимараес на 73-й забил седьмой гол команды, а итоговый счет установил Александер Исак на 87-й минуте.
После поединка «клинки» замыкают таблицу (1 пункт), «сороки» расположились на 8-й строчке (9 очков).
5-1 АВ, 8-0 Шеффилд, странно что клуб до этого с такими ресурсами и игрой показал не выдающиеся результаты....а как до этого сити и ттх с шеффилдом мучились.....Ньюкасл в одну калитку их разобрал
PS На другой стороне таблицы фанаты Челси плачут или смеются .....ведь когда то они так разрывали соперника............. но их место в ЛЧ и в чемпионате теперь заняли сороки
5-1 АВ, 8-0 Шеффилд, странно что клуб до этого с такими ресурсами и игрой показал не выдающиеся результаты....а как до этого сити и ттх с шеффилдом мучились.....Ньюкасл в одну калитку их разобрал
PS На другой стороне таблицы фанаты Челси плачут или смеются .....ведь когда то они так разрывали соперника............. но их место в ЛЧ и в чемпионате теперь заняли сороки