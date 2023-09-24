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«Ньюкасл» разгромил «Шеффилд Юнайтед», в матче 8 голов

вчера, 20:29
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед0 : 8Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Шеффилд Юнайтед» крупно уступил «Ньюкаслу» в матче 6-го тура АПЛ (0:8).

Шон Лонгстафф открыл счет на 21-й минуте, на 31-й удвоил преимущество команды Дэн Берн. На 35-й отличился Свен Ботман, а на 56-й отметился Каллум Уилсон. Пятый мяч «сорок» в сетку ворот соперника отправил Энтони Гордон на 61-й минуте. Мигель Альмирон на 68-й увеличил разрыв в счете, Бруно Гимараес на 73-й забил седьмой гол команды, а итоговый счет установил Александер Исак на 87-й минуте.

После поединка «клинки» замыкают таблицу (1 пункт), «сороки» расположились на 8-й строчке (9 очков).

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 12:49
На поле была только одна команда.....
112910415
112910415
сегодня в 06:57
сороки начинают высокий полёт ?!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:28
Наконец-то "сорок" прорвало, забили за один матч столько, сколько до этого забили в пяти играх.
протон
протон
вчера в 23:15
Вот что творит арабский клуб
DXTK
DXTK ответ Крылатый (раскрыть)
вчера в 22:35
Когда то Лидс О Лири в начале нулевых в похожей группе смерти в ЛЧ с Барселоной с тем же Миланом и Бешикташом выходили дальше, может и Ньюкаслу с Хау повезет.
3ton
3ton
вчера в 22:32
Прорвало команду
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:19
Вот так результат, да ещё и на выезде в равных составах. Фантастика просто. Надеюсь сороки и в лч ещё пошумят!)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:52
О!. И ни одного дубля..
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:38
Это что такое
Крылатый
Крылатый
вчера в 21:38
Верю, чту у Эдди Хау есть задумка для выступлений в ЛЧ, сухая ничья с Миланом, это было усыпление соперников в группе. А на счет сегоднишних 0-8 у меня вопрос. То что что такие счета были это я помню, а вот было ли забито 8мь мячей разными футболистами?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:25
С победой Ньюкасл Юнайтед и всех болельщиков этого клуба!!! И я уверен, что такие есть и на соккере. Ведь Ньюкасл Юнайтед когда-то был популярным клубом, когда там играл Алан Ширер. Я за них топил и тогда, когда там играли Демба Ба, Папис Сиссе и т.д. Из английских клубов, имеется ввиду. Ещё и Манчестер Сити. Теперь, очень буду надеяться, что Ньюкасл Юнайтед выиграет АПЛ, если не в этом, так в следующем сезоне!!! Успехов и больших побед Ньюкаслу в АПЛ и в Лиге Чемпионов УЕФА (кроме матчей против мадридского Реала)!!!
DXTK
DXTK
вчера в 20:40
Вот это веселуха была. помню времена Ширера когда Шеффилд только уэнсдей что ли приговорили 8-0. на этот раз Юнайтеду прилетело 8 безответных голов. Ай да Ньюкасл........ Ай да Хау. ведь все сорок уже списали......

5-1 АВ, 8-0 Шеффилд, странно что клуб до этого с такими ресурсами и игрой показал не выдающиеся результаты....а как до этого сити и ттх с шеффилдом мучились.....Ньюкасл в одну калитку их разобрал

PS На другой стороне таблицы фанаты Челси плачут или смеются .....ведь когда то они так разрывали соперника............. но их место в ЛЧ и в чемпионате теперь заняли сороки
Гость
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