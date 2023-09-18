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ФК «Новосибирск» переименуют в «Сибирь»

вчера, 11:51

Футбольный клуб «Новосибирск» будет переименован в «Сибирь». Об этом сообщает официальный сайт команды.

Было проведено голосование среди болельщиков за новое имя, по итогам которого за этот вариант отдали 1111 голосов (74,11%). На втором месте — «Чкаловец» (246 голосов, 16,41%). За сохранение действующего названия проголосовали 137 человек (9,13%).

ФК «Новосибирск» был основан 10 июня 2019 года после того, как «Сибирь» прекратила существование.

Команда после 10 туров лидирует в группе «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги, набрав 23 очка.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 17:36, ред.
А мы привыкли к Чкаловцу. И ничего себе.
протон
протон
вчера в 16:15
Старая схема, уже десятки раз было. Бюджетный клуб внезапно разоряется, через время создается новый бюджетный клуб, затем возвращают старое название, якобы болельщики попросили. Потом всё повторяется со временем.
agentSmith.
agentSmith. ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 14:59
Скажу, как новосибирец. Название команды имеет значение. Лично я голосовал за Чкаловец - но, видимо, я уже мамонт))). На самом деле не имею ничего против Сибири - под этим именем были достигнуты главные победы в истории клуба. Но ФК "Новосибирск" - это не наше имя. Для города имя отличное, но не для команды. Рад возвращению "Сибири". А Чикалда - теперь уже история. Навсегда
Asper
Asper
вчера в 14:57
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ ДСА (раскрыть)
    вчера в 13:00
    Именно так, хотя с "Урожаем" сложнее - его создал всё-таки бизнесмен Мишель Литвак, который хотел развивать клуб наподобие "Краснодара", но вмешались люди, которые и банкротили (а ранее пилили деньги на) "Кубань", в первую очередь вице-губернатор Андрей Коробка, и объявили, что "Урожай" будут считать правопреемником "Кубани" (как бы нелепо это не выглядело с точки зрения закона) и быстро слепили иск на 250 миллионов рублей за оплату новосозданным "Урожаем" части долгов "Кубани".

    Литвак "башлять", видимо, не стал, и трудолюбивый банкротщик вице-губернатор Коробка получил "Урожай" под контроль, в итоге все четыре ключевых чиновника, одновременно и курировавших существование "Кубани", и её банкротство, стали в итоге уже ключевыми лицами в "Урожае".

    Цикл действительно повторился, но с некоторыми затруднениями))
    ДСА
    ДСА
    вчера в 12:40
    Идут по стопам Кубани.
    Обанкротились, создали Урожай, потом переименовались в Кубань.
    Опять долгов понаберут, и снова повторят этот опробованный цикл.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ galem72 (раскрыть)
    вчера в 12:24
    Они просто "очистили корзину" с точки зрения компьютерного пользователя, удалили ненужную информацию с точки зрения их относительно различных судебных служб и теперь у них всё та же схема, но концы в воду))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 12:22, ред.
    У меня вообще нет слов насчёт двухходовых схем, с которыми чиновники пилят на клубах.

    ФК "Сибирь" имела среди владельцев мэрию Новосибирска и администрацию Новосибирской области, на неё выделялись огромные госсредства, но в один прекрасный момент, видимо, власти решили скрыть нецелевые расходы.

    Поэтому чудесным образом принадлежащий опять мэрии Новосибирска стадион "Спартак" банкротит ФК "Сибирь" из-за большого долга за стадион.

    Отлично, хвосты скрыты, что же теперь делают власти?

    Ахаха, создают ФК "Новосибирск", заявляя, что теперь это главный клуб Новосибирска и фактический правопреемник "Сибири" в футбольном плане (но не долгов, хаха), выкупают с "торгов" (за копейки) символику ФК "Сибирь", возвращают ФК "Новосибирск" символику и название "Сибирь".

    Всё хорошо, правда? И с точки зрения РФС (можно обанкротить клуб и снова создать с теми же владельцами, которые только что уже допустили банкротство), и с точки зрения чиновников (можно ввалить из бюджета огромное количество денег в одну госкомпанию, скрыть все траты с помощью банкротства и дальше снова воссоздать схему для распила и быть чистенькими).
    galem72
    galem72
    вчера в 12:16
    Ну, после такого решения дела клуба определённо должны пойти в гору. А так, со стороны спорта, это абсолютно бессмысленный шаг, и очередной распил бабла администрацией области.
    Гость
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