ФК «Новосибирск» переименуют в «Сибирь»

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вчера, 11:51

Футбольный клуб «Новосибирск» будет переименован в «Сибирь». Об этом сообщает официальный сайт команды.

Было проведено голосование среди болельщиков за новое имя, по итогам которого за этот вариант отдали 1111 голосов (74,11%). На втором месте — «Чкаловец» (246 голосов, 16,41%). За сохранение действующего названия проголосовали 137 человек (9,13%).

ФК «Новосибирск» был основан 10 июня 2019 года после того, как «Сибирь» прекратила существование.

Команда после 10 туров лидирует в группе «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги, набрав 23 очка.