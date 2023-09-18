ФК «Новосибирск» переименуют в «Сибирь»

Футбольный клуб «Новосибирск» будет переименован в «Сибирь». Об этом сообщает официальный сайт команды.
Было проведено голосование среди болельщиков за новое имя, по итогам которого за этот вариант отдали 1111 голосов (74,11%). На втором месте — «Чкаловец» (246 голосов, 16,41%). За сохранение действующего названия проголосовали 137 человек (9,13%).
ФК «Новосибирск» был основан 10 июня 2019 года после того, как «Сибирь» прекратила существование.
Команда после 10 туров лидирует в группе «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги, набрав 23 очка.
ФК "Сибирь" имела среди владельцев мэрию Новосибирска и администрацию Новосибирской области, на неё выделялись огромные госсредства, но в один прекрасный момент, видимо, власти решили скрыть нецелевые расходы.
Поэтому чудесным образом принадлежащий опять мэрии Новосибирска стадион "Спартак" банкротит ФК "Сибирь" из-за большого долга за стадион.
Отлично, хвосты скрыты, что же теперь делают власти?
Ахаха, создают ФК "Новосибирск", заявляя, что теперь это главный клуб Новосибирска и фактический правопреемник "Сибири" в футбольном плане (но не долгов, хаха), выкупают с "торгов" (за копейки) символику ФК "Сибирь", возвращают ФК "Новосибирск" символику и название "Сибирь".
Всё хорошо, правда? И с точки зрения РФС (можно обанкротить клуб и снова создать с теми же владельцами, которые только что уже допустили банкротство), и с точки зрения чиновников (можно ввалить из бюджета огромное количество денег в одну госкомпанию, скрыть все траты с помощью банкротства и дальше снова воссоздать схему для распила и быть чистенькими).
ФК "Сибирь" имела среди владельцев мэрию Новосибирска и администрацию Новосибирской области, на неё выделялись огромные госсредства, но в один прекрасный момент, видимо, власти решили скрыть нецелевые расходы.
Поэтому чудесным образом принадлежащий опять мэрии Новосибирска стадион "Спартак" банкротит ФК "Сибирь" из-за большого долга за стадион.
Отлично, хвосты скрыты, что же теперь делают власти?
Ахаха, создают ФК "Новосибирск", заявляя, что теперь это главный клуб Новосибирска и фактический правопреемник "Сибири" в футбольном плане (но не долгов, хаха), выкупают с "торгов" (за копейки) символику ФК "Сибирь", возвращают ФК "Новосибирск" символику и название "Сибирь".
Всё хорошо, правда? И с точки зрения РФС (можно обанкротить клуб и снова создать с теми же владельцами, которые только что уже допустили банкротство), и с точки зрения чиновников (можно ввалить из бюджета огромное количество денег в одну госкомпанию, скрыть все траты с помощью банкротства и дальше снова воссоздать схему для распила и быть чистенькими).
Литвак "башлять", видимо, не стал, и трудолюбивый банкротщик вице-губернатор Коробка получил "Урожай" под контроль, в итоге все четыре ключевых чиновника, одновременно и курировавших существование "Кубани", и её банкротство, стали в итоге уже ключевыми лицами в "Урожае".
Цикл действительно повторился, но с некоторыми затруднениями))
Литвак "башлять", видимо, не стал, и трудолюбивый банкротщик вице-губернатор Коробка получил "Урожай" под контроль, в итоге все четыре ключевых чиновника, одновременно и курировавших существование "Кубани", и её банкротство, стали в итоге уже ключевыми лицами в "Урожае".
Цикл действительно повторился, но с некоторыми затруднениями))